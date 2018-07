TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h55 – A Avenida República do Líbano tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, da Filadelfo Azevedo até a Arapanés.

20h30 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem morosidade, sentido centro, da Avenida Brasil até a Rua Oscar Freire.

20h15 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

20h06 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de tráfego carregado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h02 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de congestionamento cada, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h50 – A Avenida do Ibirapuera registra 1 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Jandira

19h35 – A Avenida do Estado tem 1 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até o Pari.

19h20 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h – A Avenida Aricanduva registra 1,9 km de fluxo intenso, sentido Marginal, do Elevado Moises Marx até o Elevado Armando Cardoso Alves.

18h48 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,6 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Lucas Obes até a Escola de Engenharia Mackenzie.

18h35 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa até a Pedroso.

18h22 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,5 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

18h15 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de tráfego carregado, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h07 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h03 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Joaquim Nabuco até a Praça Pedro Chaves.

17h53 – A cidade tem 51 km de vias congestionadas.

17h49 – A Radial Leste registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h44 – A Avenida Paulista tem 1,2 km de lentidão, sentido Consolação, da Teixeira da Silva até a Otávio Mendes.

17h33 – O trânsito continua lento em direção ao litoral pela Anchieta no trecho de planalto, entre o km 34 e km 44, e na chegada a Santos, entre o km 63 e km 65, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal (5×5), com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

16h06 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, com lentidão desde o Terminal Rodoviário do Tietê e a Avenida Paulino Guimarães.

15h58 – Viaduto Grande São Paulo com filas no sentido Vila Prudente, entre a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo e a Avenida do Estado.

15h54 – Liberadas as duas faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros depois do tombamento de um caminhão. O veículo transportava papel quanto virou na altura da Ponte do Morumbi, no sentido Ayrton Senna. Nenhuma pessoa ficou ferida. O tráfego segue intenso na via.

15h45 – São Paulo com 18 km de lentidão nas vias administradas pela CET.

15h40 – Motorista enfrenta congestionamento na Rua das Juntas Provisórias, no sentido Ipiranga. Há filas entre a Avenida Almira e a Rua Lucas Obes.

15h22 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros segue congestionada no sentido Interlagos. São 2,3 km de filas entre a Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi. A lentidão é causada pelo tombamento de um caminhão na altura da Ponte do Morumbi. Duas faixas estão interditadas.

15h21 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Avenida João Moura e a Rua Eneas Carvalho de Aguiar.

14h39 – Rodovia Anchieta com tráfego lento do km 36 ao km 40, na chegada ao litoral paulista. Segundo a Ecovias, a lentidão acontece por excesso de veículos.

14h19 – Um caminhão que transportava papel tombou na pista expressa da Marginal do Pinheiros no início da tarde desta segunda-feira, 24. O acidente aconteceu por volta das 13h04 e continua bloqueando duas faixas da via. Não há informações de feridos. A CET não sabe dizer o que teria causado o tombamento. A Polícia Militar acompanha a ocorrência.

Neste momento a Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão desde a Ponte Ary Torres até a altura do acidente, na Ponte Nova Morumbi.

14h18 – São Paulo com 18 km de filas nas vias administradas pela CET.

14h09 – Um caminhão tombou na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos e interdita parte da via. A CET recomenda que os motoristas evitem a região na altura da Ponte do Morumbi.

11h26 – O Rodoanel, no sentido Rodovia Régis Bittencourt, tem lentidão do km 19 ao km 22, em razão de obras que bloqueiam uma faixa da pista.

14h02 – A Marginal Pinheiros tem 2,3 km de congestionamento, na pista expressa sentido Interlagos, de 680 metros depois da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

11h48 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 15 ao km 13, no sentido capital.

11h44 – A Rodovia Presidente Dutra tem trânsito carregado em Guarulhos, na pista marginal, do km 221 ao km 225, no sentido São Paulo, assim como do km 209 ao km 212 do mesmo sentido.

11h12 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março até a Avenida Mercúrio.

11h11 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta 3 km de engarrafamento, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro, no sentido Marginal.

10h54 – São Paulo com 60 km de lentidão nas principais vias da capital.

10h24 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, do km 23 ao 15 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital.

10h20 – Rodovia Anchieta com excesso de veículos na chegada a São Paulo entre o km 13 e o km 10.

10h13 – Há 5,6 km de trânsito lento na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h12 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 6,9 km de filas na pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Freguesia do Ó e a Rodovia Castello Branco.

9h02 – A Marginal do Tietê tem engarrafamento na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

9h06 – A avenida Vinte e Três de Maio tem 6 km de trânsito carregado, da Praça da Bandeira até a Rua Borges Lagoa, no sentido aeroporto. Já na direção de Santana a lentidão é de 2,6 km, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borges Lagoa.

8h58 – A Marginal do Pinheiros tem 12 km de lentidão na pista expressa, no sentido Castelo Branco, da Avenida Interlagos até a Avenida Juscelino Kubitschek, e 8,7 km na local, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim.

7h48 – A Rodovia dos Bandeirantes apresenta tráfego congestionado, no sentido São Paulo, entre do quilômetros 15 ao 13 e 23 ao 20. A Rodovia Anhanguera tem lentidão também no sentido capital entre os quilômetros 24 e 20, e 61 e 58. Já no sentido interior desta mesma rodovia o motorista encontra engarrafamento na região de Jundiaí, do quilômetro 59 ao 61.