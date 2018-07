TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 14 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

17h50 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 5,5 quilômetros de retenção entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros.

17h49 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 5,4 quilômetros de congestionamento entre a Rua Estado de Israel e a Praça da Bandeira.

17h44 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local e 7,2 na pista expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Jânio Quadros.

17h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, apresenta 9,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Ary Torres e do Socorro.

17h41 – São Paulo tem neste momento 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta segunda-feira, 14 de abril.

11h42 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 14. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

11h35 – Corredor Rebouças/Eusébio Matoso, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de retenção da Avenida Faria Lima até a Rua Oscar Freire.

11h29 – No momento, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não registra nenhum ponto de alagamento na cidade de São Paulo.

11h23 – São Paulo tem 60 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão em Guarulhos, a partir do quilômetro 23. Já na direção do interior, trânsito flui normalmente.

11h08 – Com 3,3 quilômetros de lentidão no sentido centro, Avenida Cruzeiro do Sul é o ponto mais congestionado de São Paulo. Motorista enfrenta fluxo ruim desde a Rua Doutor Gabriel Piza até a Avenida do Estado.

11h03 – Avenida Dr. Arnaldo está liberada em relação ao acidente que havia interditado duas faixas da via, na altura da Rua Professor Ernest Marcus.

10h51 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jandira, por causa de obras na pista. Lentidão vai do quilômetro 33 até o 31.

10h47 – Colisão entre caminhão e moto bloqueia duas faixas da esquerda no final da Ponte Aricanduva, sentido Itaquera. Uma pessoa ficou ferida.

10h42 – São Paulo tem, neste momento, 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h39 – Segundo a Rádio Estadão, atropelamento por carro interdita duas faixas da Avenida Dr. Arnaldo, sentido Sumaré.

10h28 – Acidente bloqueia parcialmente pista expressa da Rodovia Presidente Dutra em Arujá. Há seis quilômetros de congestionamento no local, entre o 204 e 210.

10h17 – Caminhão quebrado interdita faixa 4 (direita) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Há lentidão do quilômetro 22 até o 17.

10h13 – Metrô volta a sinalizar que operação na Linha 3 – Vermelha está normalizada. Entretanto, os trens da Linha 2 – Verde continuam circulando com velocidade reduzida entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin.

10h09 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Luís Eduardo Magalhães e João Julião da Costa Aguiar

09h55 – Rodovia Anchieta tem seis quilômetros de congestionamento na chegada a Santos, do 59 ao 65, por causa de alagamento.

09h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem quase três quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré, nas vias local e expressa.

09h50 – São Paulo tem 34 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

09h48 – São Paulo tem, neste momento, 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a região mais complicada, com 31 quilômetros de congestionamento.

09h43 – Acidente bloqueia parcialmente a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos. Congestionamento já soma dois quilômetros no local, entre o 208 e 210, e tráfego flui pela faixa da esquerda.

09h41 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem quase três quilômetros de retenção entre o Viaduto Matheus Torloni e a Rua Elisa Silveira.

09h39 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem três quilômetros de lentidão da Avenida Miruna ao Viaduto Santo Amaro.

09h34 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, tem 3,3 quilômetros de congestionamento da Rua Doutor Gabriel Piza à Avenida do Estado.

09h32 – Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem 3,2 quilômetros de lentidão do Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h30 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem pouco menos de três quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco. Via chegou a registrar 11 quilômetros de congestionamento na manhã desta segunda-feira.

09h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h22 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 88 ao 90.

09h20 – A Rodovia Castelinho, sentido Sorocaba, tem três quilômetros de congestionamento na pista expressa, do quilômetro 6 ao 9, reflexo de uma manifestação. O protesto chegou ocupar as faixas da via, mas já foi encerrado e o trânsito está em processo de normalização.

Ainda não há informações sobre o motivo o ato, nem do número de participantes.

08h53 – Linha 3 – Vermelha do Metrô, circuito completo, volta a ter velocidade reduzida devido às chuvas.

08h50 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão nos dois sentidos. Motorista que dirige para a capital encontra cinco quilômetros de congestionamento em dois pontos: do 21 ao 19 e do 13 até o 10. Já quem vai para Cotia encara quatro quilômetros de retenção, entre o 19 e o 23.

08h49 – Trânsito na Marginal do Tietê cai pela metade na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco. Há 5,4 quilômetros de lentidão da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

08h48 – São Paulo tem 101 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h47 – Devido à tentativa de roubo a uma loja da rua Oscar Freire, altura do número 954, o trânsito complica na via, a partir da Rua da Consolação. Um grupo de indivíduos tentou invadir a loja mas fugiu sem nada. Não houve feridos.

08h41 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

08h40 – Acidente interdita duas faixas na Ponte Miguel Arraes, sentido Itaquera, próximo à Avenida Talma de Oliveira.

08h39 – De acordo com o Metrô, operação na Linha 3 – Vermelha está normalizada. No entanto, a Linha 2 – Verde continua afetada pelas chuvas e os trens circulam com velocidade reduzida entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin.

08h34 – A interligação planalto no Sistema Anchieta-Imigrantes está fechada por causa da neblina e baixa visibilidade nas rodovias.

08h34 – São Paulo tem 98 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h33 – Houve um acidente que interdita duas faixas na Avenida Doutor Arnaldo, sentido Sumaré, próximo à Rua Professor Ernest Marcus, na Consolação.

08h31 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. Trecho complicado vai do quilômetro 22 ao 18.

08h26 – O usuário do Twitter @alekscomks registrou a aglomeração na estação de metrô Barra Funda na manhã desta segunda-feira. Por causa das chuvas, Linha 3 – Vermelha opera com velocidade reduzida.

Aleks Aurélio/Twitter

08h24 – Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

08h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na chegada em Guarulhos. Motorista enfrenta tráfego lento do quilômetro 20 até o 14.

08h21 – São Paulo tem 91 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h21 – Rodovia dos Imigrantes tem oito quilômetros de retenção na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 24 e 12. Interligação com planalto está fechada.

08h20 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais. Fluxo é ruim a partir do quilômetro 22.

8h18 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo. Congestionamento vai do quilômetro 14 até o 11.

08h06 – Acidente na Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, número 1000. A vítima aguarda atendimento, segundo o Corpo de Bombeiros.

8h04 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 18, em São Bernardo do Campo. Sentido litoral, há congestionamento do quilômetro 59 ao 60; na chegada a Santos, do 63 ao 65.

08h02 – São Paulo tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

07h57 – Chuvas atrapalham o fluxo no Metrô na manhã desta segunda-feira. Os trens operam com velocidade reduzida tanto na Linha 3 – Vermelha (circuito inteiro) quanto na Linha 2 – Verde (entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin).

07h50 – Rodoanel Mário Covas, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem três quilômetros de retenção na pista expressa, em Osasco. Lentidão vai do quilômetro 27 ao 24.

07h48 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem trânsito bastante complicado. Na pista expressa, há 8,2 quilômetros de lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco. Na central, são 6,8 quilômetros de congestionamento a partir da Ponte da Casa Verde, enquanto a local soma seis quilômetros entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Nova Fepasa.

07h42 – De acordo com a CPTM, linhas que operavam com velocidade reduzida, Linha 7- Rubi, Linha 8 – Diamante e Linha 9 – Esmeralda, têm circulação de trens normalizada.

07h08 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 17 ao 13.

Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Taubaté, pela faixa da direita. A lentidão é do quilômetro 108 ao 109.

Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí, pista expressa, do quilômetro 57 ao 61.

Rodovia Bandeirantes, sentido capital, enfrenta congestionamento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 18 ao 13.

07h00 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de congestionamento na pista expressa, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

A pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,8 quilômetros de congestionamento, da Ponte Freguesia do Ó até a Nova Fepasa.

Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra.

06h57 – São Paulo tem 57 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h55 – Rodovia Imigrantes tem lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao 16.

06h43 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de lentidão de 1560 metros após a Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h40 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 3,9 quilômetros de congestionamento da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

06h04 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 17 ao 10 por causa do excesso de veículos.

05h40 – Linha 2 – Verde (entre estações alto do Ipiranga e Chácara Klabin) e Linha 3 – Vermelha (Entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda) do Metrô circulam com velocidade reduzida por causa das chuvas. Já a CPTM opera com velocidade reduzida em três linhas, por causa de obras: Linha 7- Rubi, Linha 8 – Diamante e Linha 9 – Esmeralda.