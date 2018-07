TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 17 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h51 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta terça-feira, 17 de dezembro.

20h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 224 e 223, por excesso de veículos.

20h33 – O tráfego está normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

20h25 – São Paulo tem neste momento 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h21 – Tráfego normalizado na Rodovia Anchieta.

20h03 – Corredor Norte-Sul, sentido norte, tem 4,5 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Rua Pedro de Toledo ao Viaduto Pedroso.

20h00 – São Paulo tem neste momento 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h58 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, tem 2,9 quilômetros de retenção, de 91 metros depois da Rua Teodoro Sampaio à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

19h57 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de congestionamento, da Rua Alves Pontual à Avenida Giovanni Gronchi.

19h56 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,4 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio a 346 metros antes da Avenida Melchert.

19h50 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como Minhocão, tem 2,7 quilômetros de congestionamento em direção à Praça Franklin Roosevelt, do Largo Padre Péricles à Rua da Consolação.

19h44 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil a Taboão da Serra.

19h41 – São Paulo tem neste momento 158 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h37 – O tráfego está normalizado na Rodovia Anhanguera.

19h35 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue com tráfego intenso na serra e lento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 64. Em direção a São Paulo, flui bem.

19h33 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa entre Itapevi e Barueri, do quilômetro 31 ao 23. Em direção ao interior, a retenção é de dois quilômetros, em Osasco, do 13 ao 15.

19h30 – Já em direção ao interior, a Rodovia Anhanguera tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, entre os quilômetros 103 e 105.

19h28 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, entre os quilômetros 106 e 103, por causa de congestionamento na Rodovia Dom Pedro.

19h26 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento e soma nove quilômetros de retenção, do quilômetro 15 ao 24, sentido interior, por excesso de veículos.

19h24 – O usuário do Instagram Lucas Castanheira registrou o tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos. Na região, a via tem dois quilômetros de retenção na pista expressa no sentido São Paulo, entre os quilômetros 139 e 141.



19h18 – Faixa 1, da esquerda, foi liberada no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 16,5. Um acidente bloqueou o local por 30 minutos, e ainda há lentidão de 13 quilômetros, do 11 ao 24.

19h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem oito quilômetros de tráfego lento, em São Paulo, entre os quilômetros 231 e 223, por causa do excesso de veículos.

19h11 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,9 quilômetros de retenção, da Marginal do Tietê à Avenida Mercúrio.

19h09 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, está congestionada em toda a sua extensão de 7,1 quilômetros, da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h05 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 15,3 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Atílio Fontana à Ponte do Tatuapé. Na pista expressa, a retenção soma 14 quilômetros e vai da Ponte Atílio Fontana à Ponte da Vila Maria.

18h40 – Acidente bloqueia a faixa da esquerda no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna. A lentidão soma oito quilômetros e vai do quilômetro 13 ao 21 da via. No sentido oposto, o fluxo é normal.

18h37 – O usuário do Instagram Eduardo Godói registrou o tráfego lento na Marginal do Pinheiros, na altura do Shopping Cidade Jardim.

A via tem 7,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa no sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária à Ponte Nova do Morumbi. Já na pista local, há 3,8 quilômetros de retenção, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Nova do Morumbi. Em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem lentidão de 4,7 quilômetros nas pistas local e expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

18h21 – São Paulo tem neste momento 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h19 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito.

10h55 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h43 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

10h30 – Marginal do Tietê tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista central do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

10h07 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h00 – Capital tem 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h47 – Ayrton Senna tem tráfego normalizado.

09h40 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h31 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20.

09h22 – Marginal do Tietê liberada em relação ao acidente no sentido Ayrton Senna, próximo a Ponte Freguesia do Ó.

09h18 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

09h09 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

09h00 – Capital tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h54 – Rodovia dos Bandeirantes tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h48 – Marginal do Tietê tem duas faixas interditadas na pista local do sentido Ayrton Senna, próximo a Ponte Freguesia do Ó. Reflexo de acidente.

08h43 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

08h38 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h37 – Falha em trem da Linha 3-Vermelha foi solucionada. Trens circulam em velocidade normal.

08h18 – Linha 3-Vermelha tem circulação em velocidade reduzida, devido a um problema com um trem na estação Palmeiras-Barra Funda.

07h56 – Viaduto Grande São Paulo liberado em relação ao acidente com caminhão baú.

07h24 – Linha 3-Vermelha tem circulação normalizada. Ainda há reflexo de passageiros.

07h21 – Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h15 – Linha 3-Vermelha tem circulação em velocidade reduzida, devido a um problema com um trem na estação Belém.

07h00 – Marginal Pinheiros tem 5,5 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h53 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos. Reflexo de acidente.

06h50 – Tombamento de caminhão baú interdita duas faixas do Viaduto Grande São Paulo, no sentido Vila Prudente, próximo a Avenida Luis Inácio de Anhaia Melo. Apenas uma faixa está liberada.