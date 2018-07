TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 17 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h38 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Retornaremos amanhã, às 6h. Boa noite!

20h20 – A capital tem 69 quilômetros de congestionamento nas vias monitorasas pela CET.



20h – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 219.

19h55 – Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem trânsito lento desde a rua Haddock Lobo até a praça Oswaldo Cruz.

19h47 – Um acidente envolvendo um carro e uma moto ocupa a faixa da esquerda da Radial Leste, na altura da Rua Júlio Colaco, sentido centro.

19h46 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do quilômetro 15 ao 25 e, na pista local, do quilômetro 25 ao 26.

19h41 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pires do Rio e Dona Matilde.

19h39 – Na Rodovia Anchieta, motorista enfrenta lentidão na altura de São Bernardo do Campo, sentido São Paulo, do quilômetro 22 ao 18.

19h31 – Avenida Washington Luís, sentido Bairro, tem 5,3 quilômetros de congestionamento entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar até a rua Chaves.

19h27 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 231 ao 223.

19h23 – Avenida Vinte Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão, entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

19h10 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

19h09 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 37 ao 40.

19h – CET contabiliza 36 semáforos desligados ou em amarelo intermitente no momento.

18h58 – Avenida Nove de Julho, no sentido Bairro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Alameda Franca e a Praça da Bandeira.

18h56 – Fim do Estado de Atenção para alagamentos em toda a capital paulista.

18h48 – Lentidão por região: Zona Norte tem 18 quilômetros de lentidão, Zona Leste tem 16 quilômetros, Zona Oeste 23 quilômetros e Zona Sul 36 quilômetros.

18h45 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 14 ao 21. Pela pista local, o congestionamento é do quilômetro 24 ao 26.

18h42 – A chuva também deixa intransitável o cruzamento da Avenida Aricanduva com a rua Astarte, na Zona Leste.

18h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do quilômetro 11 ao 20 e do 24 ao 25, na pista local.

18h32 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 264 ao 270.

18h29 – CGE retira a Zona Sul da Estado de Atenção para alagamentos.

18h28 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem lentidão na região de Taboão da Serra, do quilômetro 274 ao 273.

18h24 – CGE registra dois alagamentos na cidade, ambos na Zona Leste. O primeiro na rua Taubaté com a Avenida Conselheiro Carrão deixa ambos os sentidos intransitáveis. No cruzamento da Avenida Aricanduva com a rua Manilha, o alagamento fecha o sentido Marginal Tietê.

18h18 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista Local, entre a rua Quintana e a Ponte Eusébio Matoso.

18h13 – Na Zona Leste, Córrego Aricanduva alaga em alguns pontos a Avenida Aricanduva.

18h12 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento em Limeira, na pista expressa, do quilômetro 134 ao 131.

18h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 295 ao 296.

18h06 – São Paulo tem 103 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre os quilômetros 264 e 270, no sentido Capital.

17h48 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 5,6 quilômetros de lentidão, entre os viadutos Pires do Rio e Dona Matilde.

17h45 – Um acidente na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, deixa o tráfego lento na região de Barueri. Lentidão na pista Expressa, do quilômetro 27 ao 26.

17h39 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão nos dois sentidos. Para quem vai a São Paulo, trânsito lento do quilômetro 28 ao 23, perto de Cotia. Para quem vai no sentido interior, trânsito lento do quilômetro 10 ao 23.

17h30 – A CGE coloca as regiões Sul e Leste em Estado de Atenção para chuvas e alagamentos.

17h24 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a Ponte Nova do Morumbia até a ponte do Socorro.

17h21 – São Paulo registra neste momento 80 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h20 – Chuva faz linha 3-Vermelha do Metrô operar com velocidade reduzida.

17h17 – Excesso de veículos também deixa lento o trânsito na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, entre os quilômetros15 e o km 20.

17h16 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 38 ao 40, devido excesso de veículos.

17h14 – CET contabiliza até o momento 36 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

17h12 – Na Marginal Tietê, a pista Expressa no sentido Ayrton Senna tem 13,3 quilômetros de trânsito, desde o acesso da rodovia Castelo Branco até a ponte das Bandeiras.

17h10 – São Paulo tem 78 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

17h09 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta segunda-feira, 17.

10h57 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 17. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h53 – Acesso à pista marginal da Rodovia Ayrton Senna está liberado, no quilômetro 26, sentido São Paulo. Caminhão tombado bloqueou o local por cerca de 2h.

10h50 – O tráfego também é lento na Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto, por excesso de veículos.

10h47 – Lentidão de 5,1 quilômetros na Avenida dos Bandeirantes, no trecho final do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h46 – Na Marginal do Tietê, há morosidade de 5,3 quilômetros na pista expressa no sentido Castelo Branco da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

10h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, soma 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

10h43 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h42 – Tráfego é normalizado em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

10h38 – Na Rua Sampaio Corrêa, 530, no bairro do Limão, operários de uma obra colocaram fogo em madeiras de uma construtora devido à falta de pagamento dos salários, segundo o Corpo de Bombeiros. O nome da empresa não foi informado na solicitação. A polícia foi chamada e está a caminho. Os bombeiros também foram acionados.

Foto: Juliana Diógenes/O Estado de S. Paulo

10h25 – Um acidente entre caminhão e moto na Robert Kennedy, 1620, Cidade Dutra, São Paulo. Há uma vítima inconsciente e três viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas.

10h13 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há retenção de 9,3 quilômetros na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

10h09 – Na Avenida Mariana Ubaldina do Espírito Santo, em Guarulhos, houve um atropelamento de automóvel. Há uma vítima consciente e uma viatura do Corpo de Bombeiros foi empenhada para o local.

10h07 –São Paulo tem neste momento 103 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h04 –Rodovia Ayrton Senna volta a apresentar lentidão no sentido Interior, do quilômetro 17 ao 19, por excesso de veículos.

10h01 – No sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna, o tráfego continua lento entre o quilômetro 24 e o 11, devido ao excesso de veículos.

09h56 – Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, do quilômetro 267 ao 270, devido a obras.

09h42 – Acesso à pista local da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, está bloqueado no quilômetro 26 devido a um caminhão tombado. O tráfego flui normalmente pela via expressa.

09h36 – A Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, tem tráfego normalizado.

09h35 – A Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. No sentido Litoral, o tráfego já está normalizado.

09h29 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego lento devido ao fluxo intenso do quilômetro 18 ao 13.

09h28 – São Paulo tem neste momento 33 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h26 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem retenção de 4,2 quilômetros entre o oposto da Rua Rolando Ângelo Tenuto e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h24 – Tráfego carregado na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido Interior, do quilômetro 57 ao 61.

09h20 – Na Radial Leste, sentido Centro, há morosidade de 4,7 quilômetros na pista expressa do início do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

09h16 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem retenção de 8,1 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

09h13 – A Ceagesp informou, por meio da assessoria de imprensa, que engenheiros estudam a possibilidade de demolição do prédio do Departamento de Entrepostos. A decisão deve ser tomada ainda hoje. A estrutura do edifício ficou comprometida após o incêndio desta sexta-feira, 14. (Felipe Resk, O Estado de S. Paulo)

09h04 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, há 4,6 quilômetros de tráfego lento do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

09h01 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O valor supera a média para o horário, que é de 103 quilômetros.

08h54 – Passa dos 13 quilômetros a lentidão na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Nova do Morumbi.

08h48 – O Metrô informou que os problemas operacionais das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha foram resolvidos e a circulação de trens está em processo de normalização. Mas usuários ainda reclamam de lotação.

A estação Jabaquara estava fechada e lotadíssima. De repente, uma mulher começou a gritar em pânico e saiu corrento. Assustador! #Metrosp — Tiago Efectus (@TiagoEfectus) 17 março 2014

Cheguei na L1-Azul pela Armênia e ali mesmo desisti de entrar no metrô… @metrosp_oficial amanheceu com problemas — Dan Artimos (@DanArtimos) 17 março 2014

@metrosp_oficial muito legal começar uma segunda feira com problemas e ficar 40 min parado entre estações. Incompetência mando lembranças — João Paulo Silva (@JothaP) 17 março 2014

08h42 – De acordo com o leitor do Estado Rogério Lemos, que enviou via WhatsApp informações para o número (11) 9-7069-8639, a falha na estação Liberdade, Linha 1- Azul do Metrô, afetou também os usuários na estação Santana, onde o movimento de passageiros era intenso. O problema no trem levou 1 hora para ser normalizado. Rogério registrou a lotação:

Foto: Rogério Lemos/Especial para O Estado

08h38 – A situação ainda é difícil nas estações Tucuruvi e Jabaquara, onde houve controle de fluxo e o Metrô reduziu o número de catracas para que menos pessoas entrem. A medida foi tomada por questões de segurança, informou o Metrô. A usuária Aline Cavalcanti registrou a movimentação intensa na entrada da estação Tucuruvi.

Foto: Aline Cavalcanti/Twitter

08h29 – Na estação Guilhermina-Esperança, sentido Barra Funda, na Linha 3-Vermelha do Metrô, houve presença de usuário nos trilhos às 08h06, que levou dois minutos para ser retirado. O Metrô não soube explicar o que aconteceu, mas negou atropelamento e informou ainda que o “problema operacional foi resolvido”. A circulação dos trens está em processo de normalização.

08h22 – A usuária Fernanda Daniel registrou a estação da Sé neste momento. Linha 1 – Azul e Linha 3 – Vermelha estão paradas nos dois sentidos.

Foto: Fernanda Daniel/Twitter

08h15 – A retirada do trem que estava parado na estação Liberdade foi iniciada, mas as estações Jabaquara e Tucuruvi ainda têm controle de fluxo. Com as plataformas lotadas, o número de catracas das duas estações foi reduzido para que entrem menos pessoas, informou o Metrô. Agentes orientam os usuários e não há previsão de normalização do fluxo de passageiros.

A linha 1 do @metrosp_oficial com falha. Na transf da linha 4 para 1 NENHUM funcionário p auxiliar os @UsuariosMetroSP. Vai ter tumulto! — RAFAEL SALLES (@RRSALLES) 17 março 2014

08h09 – Após o início da normalização do fluxo na Linha 1- Azul, usuários reclamam no Twitter que há filas na rua na estação Jabaquara.

Jabaquara esta um caos, filas na rua @metrosp_oficial. Quem embarca retorna pela falta de ventilação @SardinhaExpress @UsuariosMetroSP — Luiz Felipe Ribeiro (@Luigy_SP) 17 março 2014

08h08 – O trem que apresentou falha já está sendo encaminhado à manutenção. Circulação dos trens está sendo normalizada.

08h07 – Devido à falha em trem na estação Liberdade, a circulação de trens na L1-Azul do Metrô ocorre com velocidade reduzida. O Metrô orienta que os usuários deem à CPTM e L4-Verde.

07h59 – A falha na estação Liberdade, na Linha 1-Azul do Metrô, causa filas de trens entre as estações Carandiru e Portuguesa-Tietê. A usuária do Twitter Ariadne Rodrigues registrou o momento:

Foto: Ariadne Rodrigues/Twitter

São 17 minutos na Ana Rosa. EU SÓ PRECISO IR ATÉ A VL MARIANA! N tem nada reduzido, os trens n estão circulando!!!! @UsuariosMetroSP — Gabriela Duarte (@gabreilas) 17 março 2014

Estou no Carandiru desde as 07:20. Há 30 minutos só ouvindo a entediante “Devido a falha no trem e blablabla”. #metrosp — Ariadne Rodrigues (@titiaariadne) 17 março 2014

07h55 – Queda de motocicleta na Avenida Cupecê, 8874, na Cidade Ademar, São Paulo. Há uma vítima consciente e uma viatura do Corpo de Bombeiros foi empenhada.

07h49 – Um trem na estação Liberdade, sentido Jabaquara, na Linha 1- Azul do Metrô, está parado na plataforma desde 7h15 e aguarda reboque. Houve falha no sistema de pressão que fornece o freio de abertura e fechamento das portas. Os usuários que estão dentro dos trens nas estações anteriores estão dentro do carro aguardando a resolução da falha. O usuário do Twitter Renato Lobo registrou o movimento dos usuários na plataforma da estação da Sé, que tem lotação como reflexo da falha no metrô Liberdade:

Foto: Renato Lobo/Twitter

07h41 – Na Rodovia Anhanguera, sentido Capital, há morosidade na pista expressa entre o quilômetro 111 e o 107.

07h38 – São Paulo tem neste momento 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h36 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, Sentido Castelo Branco, após a Ponte Dr. Miguel Arraes, em Aricanduva, na zona norte de São Paulo. A via acumula 6,2 quilômetros de tráfego lento entre a ponte Imigrante Nordestino e o Viaduto Jânio Quadros.

07h35 – Marginal do Tietê é liberada em relação à carga na via expressa, após a Ponte Orestes Quércia, próximo ao Anhembi.

07h33 – Linha 2-Verde também tem velocidade reduzida neste momento no Metrô.

07h32 – A Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 18 e do 13 ao 10.

07h31 – A Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 14.

07h29 – Faixa da esquerda liberada na Rodovia Ayrton Senna, quilômetro 27, sentido Interior. Acidente bloqueou o local por cerca de 1h. Lentidão do quilômetro 19 ao 27.

07h28 – Linha 1-Azul e Linha 3-Vermelha do Metrô operam com velocidade reduzida neste momento.

07h25 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, continua com três faixas da pista expressa bloqueadas e acumula neste momento 9,4 quilômetros de lentidão. Homens da CET trabalham na via para retirar carga de cimento derrubada por caminhão durante a madrugada.

07h24 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, apresenta retenção na pista expressa em Jundiaí, devido ao tráfego intenso, do quilômetro 62 ao 59. Lentidão também no sentido oposto (Interior), na pista expressa em Campinas do quilômetro 57 ao 61.

07h23 – A Linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida neste momento.

07h20 – Há lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, de 3,1 quilômetros, entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

07h18 – São Paulo tem neste momento 72 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

07h17 – Na altura da Ponte Casa Verde, carga na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, ocupa três faixas após a Ponte Oretes Quércia (próximo ao Anhembi).

07h14 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam regularmente em São Paulo.

07h11 – Começa a valer hoje a gratuidade dos ônibus para passageiros a partir de 60 anos, direito válido até então apenas para as mulheres. A partir desta segunda-feira, 17, todos os cidadãos que tenham o bilhete único especial poderão utilizar os ônibus municipais sem pagamento de tarifa. Cerca de 39 mil homens, entre 60 e 64 anos, deverão ser beneficiados com a nova lei. Anteriormente, a gratuidade ocorria somente a partir dos 65 anos.

O cadastro para obter o cartão pode ser feito em 24 postos da SPTrans na Capital, entre segunda e sexta-feira, das 8h às 16h. O passageiro precisa levar original e cópia da carteira de Identidade (RG), além do comprovante de residência de no máximo seis meses. A foto para o cartão é feita no local, no momento do cadastramento, sem custo. O cartão tem validade anual e deve ser renovado próximo à data de aniversário. A Lei 15.912, sancionada pelo em 17 de dezembro, foi regulamentada hoje com a publicação de decreto no Diário Oficial da Cidade (DOC).

07h08 –São Paulo tem neste momento 61 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

07h06 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, acumula 11 quilômetros de lentidão entre as pontes Imigrante Nordestino e Rio Tamanduateí.

07h01 – Lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, em Jandira, Barueri, do quilômetro 34 ao 25.

07h – Rodovia Anchieta tem tráfego lento, na chegada à São Paulo, do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10.

06h59 – Na Rodovia Ayrton Senna, há lentidão nos dois sentidos:

Na direção do Interior, do quilômetro 24 ao 27, devido a acidente;

No sentido São Paulo, o tráfego é lento do quilômetro 23 ao 11 por excesso de veículos.

06h57 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta lentidão nas pistas expressa e local da Ponte Deputado Ricardo Izar (Tatuapé) até a Ponte das Bandeiras.

06h56 – São Paulo tem neste momento 51 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

06h54 – A Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 10, devido excesso de veículos.

06h53 – Interferência na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, interdita três faixas após a Ponte Governador Orestes Quércia. Um caminhão de cimento derrubou a carga na via.

06h52 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,6 quilômetros de morosidade a partir de 1.200 metros depois do Hospital Vila Maria até a Ponte do Rio Tamanduateí.

06h40 – O motorista que vai em direção à Capital pela Rodovia Anchieta encontra tráfego lento do quilômetro 16 ao 10, divisa entre São Bernardo do Campo e São Paulo, devido ao excesso de veículos.

06h37 – Na Radial Leste, sentido Centro, há 5,6 quilômetros de retenção entre o Viaduto Dona Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h34 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, homens da CET trabalham para liberar a pista expressa entre a Ponte das Bandeiras e a Estaiadinha, após acidente. A Marginal do Tietê acumula 3,2 quilômetros de lentidão.

06h30 – Na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, há tráfego lento em quatro pontos:

Em Osasco, do quilômetro 15 ao 13, na pista marginal;

Na pista expressa em Jandira, Barueri, do quilômetro 30 ao 32;

Na pista expressa em Osasco, do quilômetro 17 ao 16;

E em Barueri, do quilômetro 27 ao 25 da pista expressa.

06h27 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão na via expressa entre Vila Guilherme e a Ponte do Rio Tamanduateí.

06h24 – A medida entra em vigor hoje, mas a fiscalização e aplicação de multas só valerão a partir de 14 de abril.

06h21 – Atenção, taxistas! A partir desta segunda-feira, 17, entra em vigor uma nova regra para circulação de táxis em São Paulo. Os taxistas não podem mais circular nos corredores de ônibus (à esquerda da via) de segunda a sexta-feira em horário de pico: das 6h às 9h e das 16h às 20h.

Já nas faixas exclusivas (localizadas à direita das vias) das Marginais Tietê e Pinheiros, Corredor Norte-Sul e avenidas Sumaré, Corifeu de Azevedo Marques e Indianópolis, o trânsito estará permitido aos táxis em todos os horários. As informações são da Prefeitura de São Paulo.

06h17 – Interdição no Vale do Anhangabaú foi liberada, mas o motorista sente os reflexos no sentido Aeroporto.



06h12 – São Paulo tem neste momento 11 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

06h10 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.