TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 18 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h06 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 18. Voltamos nesta terça, às 6h. Boa noite!

20h02 – São Paulo tem 35 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem três quilômetros de lentidão da Rua Mercúrio a Marginal do Tietê.

19h57 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 10 ao 23.

19h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista expressa do quilômetro 19 ao 18, em Lavrinhas, por conta do excesso de veículos.

19h53 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h51 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido Santana, tem três quilômetros de lentidão da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

19h49 – Operação comboio segue em vigor no sentido litoral das Rodovias Anchieta e Imigrantes.

19h47 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem tráfego lento da Marginal do Pinheiros a Rua Antônio de Macedo Soares.

19h46 – Termina o incêndio na Favela Estaiadinha, na zona central da Capital. Não houve vítimas. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do local.

19h42 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego lento na pista expressa da Ponte da Casa Verde a Ponte Jânio Quadros. Trecho registra 6,2 quilômetros de congestionamento e é o de maior lentidão na Capital.

19h35 – Pelo terceiro dia consecutivo um incêndio atinge a favela Estaiadinha, zona central da Capital. O fogo é de pequenas proporções e é combatido por duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

O trânsito começa a ser prejudicado no local. Duas faixas da pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, estão interditadas.

A Ponte Governador Orestes Quércia foi interditada neste domingo após os incêndios do final de semana. Os protestos dos moradores começaram no sábado, 16, após a reintegração de posse do terreno.

19h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 139 ao 142.

19h08 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 24 ao 23, em Jandira.

19h05 – Rodovia Anchieta, em direção ao litoral, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 18, entre São Paulo e São Bernardo do Campo. No sentido Capital, trânsito flui bem.

18h59 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem 13 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 10 ao 23. Já no sentido Capital, a lentidão é de três quilômetros e vai do quilômetro 26 ao 23.

18h54 – São Paulo tem neste momento 103 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h53 – O tráfego está normalizado no sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna. No sentido interior, o tráfego segue lento do quilômetro 17 ao 20, por conta do excesso de veículos.

18h51 – O tráfego já flui bem nos dois sentidos da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

18h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso à Rodovia Castelo Branco.

18h40 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 227 ao 226. Já no sentido São Paulo, na pista marginal do quilômetro 218 ao 221 e do quilômetro 229 ao 230, por conta do excesso de veículos.

18h37 – Acidente deixa tráfego intenso na Rodovia Anhanguera, sentido interior, em Cajamar. Lentidão vai do quilômetro 29 ao 34.

18h36 – São Paulo tem neste momento 90 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h34 – Rodovia Alberto Panzan, que faz ligação entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes em Campinas, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 2 ao 1, no sentido norte.

18h33 – Motorista também encontra lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta, do quilômetro 21 ao 18. Em direção ao litoral, seguem filas do 15 ao 18.

18h27 – Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt seguem com boas condições de tráfego nos dois sentidos.

18h26 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 23 ao 20, sentido Capital, por excesso de veículos. O mesmo motivo causa lentidão no sentido interior, do 18 ao 24.

18h20 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, segue com filas do quilômetro 267 ao 270.

18h19 – O trânsito é lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 15 e 18, em São Bernardo. Em direção à Capital, o tráfego já flui bem.

18h17 – Tráfego normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta.

18h16 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h12 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem 2,2 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont e pelo Vale do Anhangabaú, do Viaduto Santa Ifigênia à Avenida do Estado.

18h02 – Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de lentidão, da Avenida Salim Farah Maluf ao Viaduto Grande São Paulo.

18h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal à Rua Antônio de Macedo Soares.

17h58 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

17h53 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista central, do Rio Tamanduateí à Ponte da Vila Maria.

17h52 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h51 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h50 – O trânsito está lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, do quilômetro 268 ao 270. Em direção ao Guarujá, flui bem.

17h48 – Operação comboio continua em andamento a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral.

17h47 – Rodovia Dom Gabriel tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, em ambos os sentidos, do quilômetro 62 ao 64.

17h46 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 102 ao 105.

17h45 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 165 ao 166 e do 211 ao 213. No sentido Rio de Janeiro, há dois pontos de lentidão na pista marginal: do quilômetro 211 ao 210; e do quilômetro 228 e 226.

17h40 – Avenida do Estado, sentido Marginal do Tietê, tem 4,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto 31 de Março à Marginal do Tietê.

17h25 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, apresenta tráfego lento do quilômetro 12 ao 23, por causa do excesso de veículos.

17h20 – A velocidade média dos corredores de ônibus da SPTrans é de 20 km/h no sentido centro e de 18 km/h no sentido bairro.



17h18 – O tráfego está tranquilo nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Em ambos os sentidos, o movimento é normal.

17h13 – O trânsito está normalizado na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes.

17h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 6,4 quilômetros de congestionamento no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira à Avenida Onze de Junho.

17h08 – Rodízio está em operação para veículos com placas finais 1 e 2, das 17h00 às 20h00.

17h03 – São Paulo tem neste momento 49 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h02 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

09h52 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h33 – Marginal do Tietê tem quatro quilômetros de lentidão na pista local, sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte do Piqueri.

09h10 – Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

09h00 – Capital tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h52 – Corredor Norte-Sul tem 8,6 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

08h41 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

08h33 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, devido a excesso de veículos.

08h24 – Marginal do Tietê tem três pontos de lentidão, respectivamente a partir da Ponte Freguesia do Ó, Ponte Imigrante Nordestino e Ponte Aricanduva.

08h17 – Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h08 – Rodovia Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Reflexo de engavetamento.

08h00 – Capital tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h52 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,2 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h42 – Imigrantes tem lentidão na chegada a São Paulo.

07h35 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

07h26 – Avenida Aricanduva tem 4,8 quilômetros de lentidão no sentido da Marginal do Tietê, a partir da Rua Arquiteto Heitor de Mello.

07h21 – Anhanguera tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

07h13 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h07 – Rodovia Ayrton Senna tem 14 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Reflexo de engavetamento.

07h00 – Capital tem 25 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h53 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. A Interligação Planalto está fechada por conta de neblina.

06h48 – Radial Leste tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.

06h40 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

06h31 – Ayrton Senna tem faixas liberadas. Mais cedo, duas delas foram bloqueadas devido a um engavetamento.

06h27 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 21 e 19 e também do quilômetro 13 ao 10.

06h15 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h09 – Rodovia Ayrton Senna tem 10 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Reflexo de engavetamento. Duas faixas bloqueadas.