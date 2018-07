TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h12 – A capital tem 7 km de lentidão.

21h – A Avenida Santo Amaro tem morosidade, sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Cotovia.

20h40 – A Avenida Aricanduva registra 1,8 km de congestionamento, sentido Marginal, da Arraias do Araguaia até a Fortuna.

20h25 – A Avenida Interlagos tem 1,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da João Faustino até a Avenida Nações Unidas.

20h10 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h55 – A cidade tem apenas 16 km de vias congestionadas segundo dados da CET.

19h40 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,5 km de morosidade, sentido centro, da José dos Santos Junior até a Avenida dos Bandeirantes.

19h15 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de morosidade, sentido Paraíso, da Alameda Casa Branca até a Praça Oswaldo Cruz.

19h09 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

18h35 – O Corredor Norte- Sul tem 5,6 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Indianópolis.

18h20 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 288,5 e o km 279, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h00 – Rodovia Anhanguera tem lentidão do km 112 ao 114 pela pista expressa, por conta de acidente na região de Sumaré.

17h48 – A faixa da direita da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, bloqueada desde as 15h45 no km 252 , sentido Cubatão, foi liberada às 17h20. Interdição foi causada por acidente entre carreta e caminhão, que deixou uma vítima fatal. Ainda há lentidão do km 250 ao 252.

17h36 – Cidade tem 27 km de lentidão.

17h30 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 30 ao 32 no sentido capital, na pista expressa, entre Barueri e Itapevi.

17h20 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 27, sentido Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Embu, por conta de acidente.

16h16 – Cidade tem 23 km de lentidão.

15h02 – O CGE registra um ponto de alagamento intransitável na Avenida Valdemar Ferreira, sentido Joguei, próximo à Rua Pirajussara.

14h59 – O corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato tem 2,6 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Jose Jannarelli até a Praça Eugene Boudin.

13h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de lentidão, no sentido marginal, do Viaduto Jabaquara até a Marginal Pinheiros.

13h23 – A Marginal Tietê tem 21,1 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte Aricanduva até a Rodovia Castelo Branco.

12h49 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que leva ao Guarujá, no litoral norte, tem lentidão do km 263 ao 260 por conta de acidente.

12h32 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão do km 13 ao 14 no sentido São Paulo, entre Osasco e Barueri.

12h17 – Avenida Otaviano Alves de Lima tem ponto de alagamento intransitável na altura da Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Cidade tem outros 16 pontos de alagamento transitável, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências.

11h55 – Cidade tem 189 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

11h26 – Via Dutra tem quatro pontos de lentidão em Guarulhos, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Congestionamento esta nos seguintes trechos: 230 ao 231 (expressa); 229 ao 231 (marginal); 217 ao 225 (marginal); 204 ao 212 (expressa).

11h – Cidade tem 201 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

10h50 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 24 no sentido Rodovia dos Bandeirantes, por conta do excesso de veículos. No sentido litoral, há congestionamento do km 5 ao 7.

10h36 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,5 km de engarrafamento, no sentido Ipiranga, da Rua Conselheiro Saraiva até a Avenida do Estado.

10h35 – O corredor norte sul tem 8 km de congestionamento, no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça João Mendes.

10h34 – São Paulo tem 41 semáforos apagados e 50 em amarelo intermitente.

10h17 – A Rodovia Presidente Dutra tem trânsito ruim no sentido São Paulo, do km 230 ao 231; do km 222 ao 229; do km 214 ao 225 e do km 199 ao 212; já no sentido Rio, o motorista encontra congestionamento do km 22 ao 219.

10h09 – São Paulo registra a 2ª maior lentidão em uma manhã no ano, com 245 km de vias engarrafadas às 10h. A primeira havia sido no dia 23 de maio, quando houve greve dos metroviários, com 249 km de lentidão no mesmo horário.

10h08 – A zona sul de São Paulo é a que tem vias com maior congestionamento, com 87 km de lentidão.

9h56 – A Avenida Faria Lima tem 2,6 km de engarrafamento, no sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek.

9h50 – A Avenida Sumaré tem um ponto de alagamento intransitável, no sentido Sumaré, próximo à Praça Marrey Junior

9h48 – A Marginal Pinheiros tem 12,2 km de trânsito ruim, na pista expressa sentido Castelo, da Avenida Interlagos até a Avenida Juscelino Kubitschek; já no sentido Interlagos, a pista expressa da marginal tem 9,3 km de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim

9h44 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de congestionamento, no sentido Paraíso, do acesso pela Avenida Doutor Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz

9h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de engarrafamento, no sentido marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

9h20 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com trânsito lento entre Renato Paquet e viaduto Julião da Costa Aguiar

9h12 – Alagamento na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa faixa da direita embaixo da Ponte da Freguesia do Ó

9h07 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Paulista, com trânsito congestionado desde antes do metrô Sumaré.

9h – São Paulo com 211 km de vias congestionadas, segundo a CET, segundo maior congestionamento do ano pela manhã. No metrô, as linhas Verde, Azul, Lilás e Vermelha operam com velocidade reduzida.

8h51 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Aeroporto, com trânsito lento entre a praça da Bandeira e o viaduto João Jorge Saad.

8h41 – Chuva deixa Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e zonas leste, norte, sudeste, oeste e central em estado de atenção.

8h40 – São Paulo com 14 pontos de alagamento, de acordo com o CGE. Na Avenida Otaviano Alves de Lima, na Freguesia do Ó, há um ponto intransitável.

8h34 – Pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a ponte Julio de Mesquita Neto e Atílio Fontana.

8h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito lento entre Aliomar Baleeiro e Marginal Pinheiros

8h15- Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a 50 m depois da ponte Julio de Mesquita Neto até a Castelo Branco

8h – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 12 km de trânsito lento entre Interlagos e Juscelino Kubitschek até Interlagos