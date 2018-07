TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h25 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,8 km de lentidão, no sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Moraes.

20h24 – Avenida Washington Luis tem 3,2 km de lentidão, no sentido bairro, da Rua Tamoios até a Rua Pedro Chaves.

18h58 – O corredor norte sul tem 7,2 km de lentidão, no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

18h57 – A Marginal Tietê tem 4,8 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Rio Tamanduateí.

18h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,7 km de morosidade, no sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até a Rua Funchal.

18h25 – A Ligação Leste Oeste tem 2,9 km de lentidão, no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h23 – A Avenida Francisco Morato tem 3,7 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Avenida Jacob Salvador Zveibil até a chegada a Taboão da Serra.

18h21 – A Marginal Pinheiros tem 3,4 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo, da Ponte Nova Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitschek.

17h53 – O corredor norte sul tem 3,8 km de lentidão, no sentido aeroporto, do Viaduto Pedroso até o complexo viário João Jorge Saad.

17h52 – A Marginal Tietê tem 8,8 km de lentidão, na pista marginal sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Jânio Quadros; na pista expressa do mesmo sentido o motorista encontra 6,5 km de congestionamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h42 – Uma manifestação bloqueia totalmente a Avenida Washington Luís, no sentido bairro, próximo ao aeroporto de Congonhas.

16h28 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista expressa, sentido Rio, do km 156 ao 155, em razão de um acidente, do km 66 ao 64, por causa de obras; na pista marginal do mesmo sentido, a via tem congestionamento do km 229 ao 226. Já no sentido São Paulo o motorista encontra engarrafamento, na pista expressa, do km 221 ao 222 e do km 206 ao 210.

15h46 – Em andamento, operação comboio pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido da queda de visibilidade causada pela neblina.

15h33 – Avenida Pedro Alvares Cabral segue com lentidão no sentido Pinheiros. Há excesso de veículos desde a Rua Armando de Sales Oliveira e a Avenida Sena Madureira.

15h19 – Rua das Juntas Provisórias com lentidão no sentido Vila Prudente, desde o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Taylor.

15h04 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, desde a Rua Benjamin Mansur até a Rua Alvarenga.

15h02 – Há 3,9 km de filas na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Casa Verde e a Rua Azurita.

14h28 – Cidade tem 29 km de lentidão, índice dentro da média para o dia e para o horário.

14h – Avenida Cruzeiro do Sul tem excesso de veículos no sentido Ipiranga, desde a Avenida do Estado até o término do viaduto.

13h27 – Avenida do Estado com lentidão no sentido Santana, desde a Rua Trinta e Um de Março até a Avenida João Alfredo.

13h22 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

13h15 – Rodovia Raposo Tavares com excesso de veículos no sentido capital paulista. Há filas entre a Ponte do Alvarenga e a Avenida Benjamim Mansur.

13h01 – São Paulo tem 31 km de filas nas principais vias da capital. Na zona sul o índice é de 11 km de lentidão.

13h – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

12h47 – Avenida Pedro Alvares Cabral tem 1,8 km de lentidão no sentido Pinheiros, da Praça Armando de Sales Oliveira até a Avenida Sena Madureira.

12h28 – Cidade tem 39 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

12h17 – Avenida Aricanduva tem 3,6 km de lentidão no sentido Marginal, da Avenida Aricanduva até a Rua Benedita de Paula Coelho.

12h03 – Avenida Pedro Alvares Cabral com excesso de veículos no sentido Pinheiros. Há lentidão desde a Rua Armando de Sales Oliveira até a Avenida Sena Madureira.

11h36 – Marginal do Tietê com 6,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco. O motorista enfrenta as filas a partir do Rio Tamanduateí até a região do Hospital Vila Maria, afirma a CET.

11h23 – Colisão entre dois caminhões no km 28 da Rodovia Anchieta sentido São Paulo, em São Bernardo do Campo, causa interdição da faixa da direita e lentidão do km 30 ao km 28. Uma vítima com ferimentos leves está sendo atendida no local.

10h38 – Tráfego intenso na Avenida Washington Luis, no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Água Espraiada.

10h29 – Cidade tem 94 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

10h07 – Lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Segue em vigor a operação comboio na Anchieta desde às 8h, sentido litoral, devido da queda de visibilidade causada pela neblina.

10h05 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h04 – São Paulo com 102 km de lentidão nos principais corredores da capital.

9h36 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo por excesso de veículos, ambos na altura de Guarulhos. Filas vão do km 205 ao 212, pela pista expressa, e do km 219 ao 225, pela local.

9h15 – Avenida do Estado tem 3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Darzan.

8h40 – Via Anchieta teve a operação comboio implantada às 8h no sentido litoral, por conta da queda de visibilidade causada pela neblina. O tráfego é represado na praça de pedágio do km 31, até que se formem grupos de cerca de 500 veículos, que partem a cada 30 minutos, aproximadamente. A chegada à capital tem tráfego lento do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Chove em todo o trecho de concessão.

8h19 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 8,7 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

8h03 – Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão no sentido Marginal, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h47 – Marginal do Pinheiros tem 12 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Avenida Juscelino Kubitschek até Interlagos.

7h31 – Cidade tem 79 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.