TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 20 de janeiro

10h05 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta segunda-feira, 20.

10h04 – São Paulo tem neste momento 49 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h01 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 12 ao 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

10h00 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 19 ao 13, reflexo de congestionamento nas marginais.

09h58 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, do 223 ao 225, em Guarulhos, e do 229 ao 230, na chegada a São Paulo, por causa do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, há retenção entre os quilômetros 209 e 210 na pista expressa, em Guarulhos.

09h45 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, tem 14 quilômetros de lentidão, do quilômetro 90 ao 76, por causa do excesso de veículos. Em direção a Ubatuba, o tráfego está normal.

09h34 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 4,3 quilômetros de lentidão em direção à Marginal do Pinheiros, da Avenida Doutor Arnaldo à Ponte Eusébio Matoso.

09h25 – São Paulo tem neste momento 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com sete quilômetros de retenção, que vai da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Freguesia do Ó.

09h20 – O tráfego está normalizado no corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

09h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, continua com 4,4 quilômetros de lentidão, do início da Ponte das Bandeiras ao Viaduto Jaceguai. O leitor Lenilson está na região e enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para nos informar que o trânsito na Avenida 23 de Maio flui bem após o Viaduto Jaceguai.

08h56 – A faixa da Rodovia Raposo Tavares foi liberada no quilômetro 25, sentido São Paulo, local onde ocorreu queda de motocicleta. Permanece lentidão de cinco quilômetros, do 30 ao 25.

08h54 – Rodovia dos Imigrantes tem seis quilômetros de lentidão na pista norte, sentido Capital, do 18 ao 12. No trecho de serra, também pela pista norte, há tráfego congestionado.

08h53 – Rodovia Anchieta segue com três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

08h45 – A usuária do Instagram Vanzabaruch registrou a lentidão na Rodovia Presidente Dutra na chegada à capital paulista. A via tem três quilômetros de retenção na pista marginal, do 224 ao 225, em Guarulhos, por causa do excesso de veículos, e do 229 ao 231, já em São Paulo, consequência do congestionamento na Marginal do Tietê. Além disso, há tráfego lento em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 145.

Já na pista expressa, há cinco quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 205 ao 210. Em São José dos Campos, há retenção entre os quilômetros 137 e 138.

Em direção ao Rio de Janeiro, há trânsito lento apenas na pista marginal, do quilômetro 228 ao 226, na divisa entre São Paulo e Guarulhos.

08h33 – Queda de motocicleta interdita uma faixa no quilômetro 25 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. Há cinco quilômetros de lentidão, do 30 ao 25.

08h24 – São Paulo tem neste momento 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O corredor formado pela Avenida Professor Abraão de Morais e pelo início da Rodovia dos Imigrantes tem 2,9 quilômetros de retenção, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

08h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 11, por causa do excesso de veículos.

07h50 – Pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, há tráfego lento do quilômetro 270 ao 268, sentido Guarujá. No sentido oposto e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o trânsito é normal.

07h48 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do 29 ao 28, por causa de um acidente, e do 15 ao 13, como reflexo de congestionamentos nas marginais.

07h46 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, do 107 ao 110 e do 59 ao 62.

07h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em Arujá, entre os quilômetros 204 e 210, por causa de um acidente. Já na pista marginal, há três quilômetros de retenção em função do excesso de veículos, do quilômetro 224 ao 225, em Guarulhos, e do 228 ao 230, em São Paulo.

07h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 11 quilômetros de lentidão, do quilômetro 20 ao 24 e do 18 ao 11, por excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, há retenção também na pista local, entre os quilômetros 25 e 23.

07h32 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 4,4 quilômetros de lentidão, do início da Ponte das Bandeiras ao Viaduto Jaceguai.

07h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,4 quilômetros de lentidão, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto dos Bandeirantes.

07h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com sete quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

07h25 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 29 ao 28, por causa de um acidente.

07h24 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, entre os quilômetros 109 e 107.

07h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, do 13 ao 10. Em direção ao interior, o tráfego é normal.

07h16 – A usuária do Instagram Giovana Florezi registrou a lentidão na Marginal do Pinheiros na manhã desta segunda-feira, 20. A via tem 3,2 quilômetros de retenção em direção à Rodovia Castelo Branco na pista expressa, de 190 metros depois da Ponte Nova do Morumbi à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.



07h13 – São Paulo tem neste momento 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Avenida Washington Luís, sentido centro, com 3,8 quilômetros de retenção, da Avenida Vereador João de Luca ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

06h58 – Rodovia dos Imigrantes tem quatro quilômetros de lentidão em direção a São Paulo, do quilômetro 16 ao 12 e, na pista norte, também sentido São Paulo, no trecho de serra.

06h57 – Pela Rodovia Anchieta, o motorista encontrará três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo pela pista norte, do quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos.

06h53 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento nas pistas expressa e marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, do quilômetro 14 ao 13.

06h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em Arujá, do quilômetro 204 ao 210, por causa de um acidente. Já na pista marginal, há retenção entre os quilômetros 224 e 225, em Guarulhos, por excesso de veículos.

06h26 – O rodízio municipal de veículos volta a vigorar nesta segunda-feira, 20, em São Paulo, após quase um mês de suspensão. Os carros que têm placas com final 1 e 2 ficam proibidos de circular no centro expandido da capital nos horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h) desta segunda. Veja mais.

06h23 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão em Guarulhos, entre os quilômetros 24 e 20.

06h22 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito nesta segunda-feira, 20.