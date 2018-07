TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h13 – Lentidão de 6 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Dante Delmanto.

19h36 – A Zona Sul da capital tem o maior índice de lentidão neste momento, com 38% das vias congestionadas.

19h20 – Estrada do M’Boi Mirim bloqueada na altura do nº 8920 por conta de um acidente entre um ônibus e uma moto.

19h08 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas, nas imediações da ponte Eng. Ary Torres

18h54 – São Paulo tem 96 km de lentidão.

18h47 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão de 10km da Ponte Júlio de Mesquita Neto até as proximidades do Corinthians.

18h40 – Ligação Leste/Oeste/Radial Leste sentido Penha com lentidão da Rua Conselheiro Brotero até Rua da Consolação.

18h25 – Lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Santana da Rua Mauá até Avenida do Estado.

18h18 – Avenida 23 de maio com lentidão de 2 km no sentido Centro da Rua 11 de junho até a Rua C.Oscar Porto.

17h40 – Lentidão na altura do km 52, sentido interior, da rodovia Ayrton Senna, por conta de um acidente entre dois carros.

17h13 – São Paulo tem 60 km de lentidão.

16h54 – Há 10 km de lentidão na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Velha Fepasa e a Rua Azurita.

16h49 – São Paulo tem 50 km de filas.

16h24 – Túnel Sebastião Salgado na Zona Sul liberado depois de acidente.

15h58 – São Paulo tem 38 km de lentidão.

15h52 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com excesso de veículos desde o Viaduto Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo.

15h35 – Avenida dos Bandeirantes tem trânsito intenso no sentido Marginal do Pinheiros, entre a Praça Carananduba até o início da Marginal.

15h34 – São Paulo tem 29 km de filas nas principais vias da capital.

15h07 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, com 1,6 km de filas desde a Alameda Gaucha até o Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie.

14h58 – São Paulo tem 37 km de filas.

14h46 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Santana, desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar até a Avenida São Joaquim.

14h33 – Rodovia Anchieta com lentidão na chegada a São Paulo do km 14 ao km 10 e no sentido litoral do km 38 ao km 40, por excesso de veículos.

14h24 – Há 2,4 km de filas na Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

13h50 – Trânsito intenso, mas fluindo, na Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, entre o Viaduto Pedro de Toledo e a Avenida Pedro Alvares Cabral.

13h28 – Há 32 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

13h25 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com filas entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf.

13h23 – Avenida Nove de Julho tem lentidão no sentido Bairro, entre a Rua Monlevade e a Rua Major Quedinho.

13h18 – Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, desde a Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Limão.

13h15 – Rua das Juntas Provisórias com excesso de veículos no sentido Vila Prudente. O motorista enfrenta congestionamento entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

12h52 – Trânsito intenso na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, desde a Avenida Francisco Mesquita e Rua Tereza Cristina.

12h40 – Continua a lentidão de 7,4 km na Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Interlagos até a Rua Américo Brasiliense.

12h39 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 279 e o km 275, , na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso.

12h31 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes

12h30 – Lentidão na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do km 39 ao km 40 – trecho na região de São Bernardo do Campo.

11h58 – Avenida Professor Francisco Morato com excesso de veículos no sentido Centro. Há filas desde a via Manuel Jacinto até a Avenida Taboão.

11h43 – São Paulo tem 103 km de lentidão.

11h21 – Motorista enfrenta lentidão na Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Túnel Robelia.

11h08 – Tráfego intenso na Marginal do Pinheiros no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Interlagos até a Rua Américo Brasiliense.

10h54 – Um carro e um caminhão colidiram na Marginal do Tietê, pouco antes da Ponte da Freguesia do Ó e ocupam três das quatro faixas da pista central no sentido Castelo Branco. Com a batida o caminhão tombou. De acordo com o Corpo de Bombeiros não há vítimas.

10h47 – Cidade com 90 km de lentidão nas principais vias da capital.

10h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

10h16 – Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão no sentido Lapa, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

9h44 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Praça Eugene Boudin até a Avenida Jorge João Saad.

9h23 – Avenida Washington Luis tem 4,4 km de lentidão no sentido centro, da Avenida João Julião da Costa Aguiar até a Rua Robelia.

9h01 – Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até Interlagos.

8h33 – Cidade tem 97 km de lentidão, na média para o dia e para o horário.

8h21 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão na altura do Aeroporto de Guarulhos, sentido São Paulo. Congestionamento vai do km 23 ao km 11 e é causado por excesso de veículos.

8h14 – Um acidente entre um carro e um caminhão na altura da Rua Américo Brasiliense interdita a faixa da direita da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na manhã desta segunda-feira, 3. A batida ocorreu por volta das 5h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas os veículos permaneciam na pista até as 8h09.

7h48 – Marginal do Tietê tem 5,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até 1,5 km da Ponte da Freguesia do Ó.

7h32 – Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rua América Brasiliense até Interlagos.

7h20 – Cidade tem 43 km de lentidão.