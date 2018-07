TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 21 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h05 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 21 de outubro. Voltamos nesta terça-feira, 22. Boa noite!

19h57 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros entre o Viaduto João Jorge Saad e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

19h50 – São Paulo tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h42 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão vai da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h30 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,5 quilômetros na pista local da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

19h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 4,3 quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte João Dias.

19h12 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista central da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte da Vila Maria.

19h06 – São Paulo tem 75 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h05 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos, na altura de Guarulhos. Em direção ao interior, há congestionamento do quilômetro 17 ao 22. No sentido Capital, o tráfego está lento do quilômetro 23 ao 20.

19h04 – Por conta de manifestação na região da Favela do Pantanal, na zona leste, a Rua Doutor Assis Ribeiro está completamente interditada próximo à Avenida Jacu-Pêssego.

19h02 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,6 quilômetros da Ponte da Casa Verde a Ponte da Vila Guilherme.

19h00 – Pelotão de choque chega a Favela do Pantanal, na zona leste da Capital, para conter protesto contra reintegração de posse. A Polícia Militar usa bombas de efeito moral. Três carros foram incendiados até o momento. Na quinta-feira, 17, houve no mesmo local uma manifestação que terminou em confronto.

18h55 – Rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito lento no sentido interior, altura do Parque Ecológico do Tietê, do quilômetro 11 ao 16. No sentido Capital, o trânsito é normal.

18h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas local e expressa da Avenida Jornalista Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso.

18h51 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 5,4 quilômetros de lentidão da Rua Cristina Tomás a Ponte da Vila Maria.

18h48 – Via de maior congestionamento na Capital é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No trecho, há 5,7 quilômetros de lentidão.

18h42 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h29 – A circulação de trens na Linha 12-Safira, da CPTM, foi normalizada após o protesto na zona leste.

18h23 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem 2,9 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

18h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

18h14 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 64 e 62.

18h12 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri. Congestionamento vai do quilômetro 32 ao 23.

18h10 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, o Minhocão, sentido centro, tem 2,3 quilômetros de lentidão, da Rua Conselheiro Brotero à Rua da Consolação.

17h56 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Vila Guilherme.

17h54 – São Paulo tem 74 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Rodovia Cônego Domênico, no sentido Cubatão, tem lentidão do quilômetro 266 ao 270, devido ao excesso de veículos.

17h47 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 23 e 20. No sentido interior, o tráfego é lento entre os quilômetros 17 e 20.

17h43 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista central, da Ponte das Bandeiras à Ponte da Vila Maria.

17h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 1,1 quilômetro depois da Ponte da Freguesia do Ó ao Rio Tamanduateí.

17h35 – Manifestação na zona leste segue ocupando duas faixas da Avenida Marechal Tito, sentido bairro, na altura da Rua Folha Dourada, na Vila Curuçá.

17h31 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 4,5 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Vinte Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Rua Tutoia ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h26 – São Paulo tem 59 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h24 – Protesto na zona leste interrompe a circulação de trens na Linha 12-Safira, da CPTM, entre as estações São Miguel Paulista e Brás. A operação Paese foi acionada.

17h02 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem filas do quilômetro 39 ao 40, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No sentido Capital, o tráfego flui bem.

16h59 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, na altura do Ponte do Tatuapé.

16h55 – Comerciantes fecharam três faixas da Avenida Marechal Tito, sentido centro, na altura da Rua Ildefonso de Franca, na Vila Curuçá. Os manifestantes protestam contra desapropriações para a construção do Terminal Itaim Paulista, na zona leste.

16h49 – São Paulo tem 54 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h48 – Boa tarde! Iniciamos a cobertura do trânsito em São Paulo nesta segunda-feira, 21 de outubro.

10h01 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

10h00 – Capital tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa e na local no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

09h47 – Manifestantes do Movimento Passe Livre estão em uma praça na Avenida Pinedo, após bloquearem a Estrada do M’Boi Mirim e a Avenida Guarapiranga.

09h11 – Corredor Norte-Sul tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Praça da Bandeira.

09h09 – Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Campinas,

09h00 – Capital tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa e na local no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

08h43 – Os manifestantes que estavam na Estrada do M’Boi Mirim agora bloqueiam a Avenida Guarapiranga, nos dois sentidos.

08h33 – Marginal do Tietê tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre o Hospital Vila Maria e a Ponte Vila Guilherme.

08h19 – Cônego Domênico Rangoni está liberada nos dois sentidos. Mais cedo, um protesto de petroleiros bloqueou a rodovia.

08h13 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 20 e 10, na chegada a São Paulo.

08h06 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Wandenkolk.

08h00 – Capital tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa e na local no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

07h45 – Avenida dos Funcionários Públicos está liberada nos dois sentidos. Mais cedo, protesto bloqueou a via.

07h39 – Ayrton Senna tem lentidão de cinco quilômetros na pista central a partir do Km 18 no sentido São Paulo, devido a uma queda de moto.

07h33 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa e na local no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

07h25 – Acidente causa lentidão na Rodovia Anhanguera no sentido interior, próximo a Osasco, devido ao tombamento de um caminhão.

07h24 – Estrada do M’Boi Mirim permanece com o sentido centro bloqueado por conta do protesto que pede a volta de linhas de ônibus e duplicação da via. A Avenida Guarapiranga está ocupada no mesmo sentido.

07h20 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni está totalmente bloqueada nos dois sentidos, devido a um protesto de petroleiros contra o leilão do Campo de Libra.

07h16 – Avenida Vereador José Diniz tem lentidão de 2,4 quilômetros no sentido centro, entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

07h11 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa e na local no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

07h05 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Atílio Fontana e a entrada da rodovia.

07h00 – Capital tem 39 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Radial Leste, com 5,2 quilômetros de congestionamento no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h55 – Estrada do M’Boi Mirim tem o sentido centro bloqueado por conta do protesto que pede a volta de linhas de ônibus e duplicação da via. A Avenida dos Funcionários Públicos permanece com os dois sentidos bloqueados.

06h53 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e também do 15 ao 10.

06h47 – Rodovia Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h42 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h36 – Radial Leste tem 5,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h31 – Rodovia Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h25 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Carrão e o Viaduto Pires do Rio.

06h20 – Avenida dos Funcionários Públicos, no Jardim Ângela, e a Estrada do M’Boi Mirim amanhecem com protestos nesta manhã. As duas vias estão bloqueadas em ambos os sentidos. As duas manifestações pedem melhorias no transporte coletivo e duplicação das pistas.