TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 23 de setembro

nesta segunda-feira

20h05 – Obrigado por acompanhar a cobertura do trânsito em SP. Voltamos nesta terça-feira, 24, às 6h. Boa noite.

19h51 – Trânsito em São Paulo registra 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h49 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos. Trânsito é intenso entre os quilômetros 219 e 224.

19h48 – Quem segue para o aeroporto pelo Corredor Norte-Sul enfrenta congestionamento da Rua Tutóia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h46 – A Radial Leste não é uma boa opção para quem segue no sentido Bairro. São quase cinco quilômetros de congestionamento entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Pires do Rio.

19h44 – A Avenida Washington Luís segue lenta no sentido Bairro, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Chaves.

19h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, continua sendo a via mais congestionada de São Paulo, com mais de sete quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h38 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre os quilômetros 266 e 270, no sentido Cubatão.

19h38 – Rodovia Anchieta tem lentidão na descida da serra, entre os quilômetros 51 e 55, por conta do excesso de veículos.

19h37 – No momento temos 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal entre os quilômetros 227 e 223, por conta do excesso de veículos.

19h17 – No sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, o tráfego segue lento entre os quilômetros 13 e 19, por conta do excesso de veículos.

19h16 – A Avenida Interlagos não é uma boa opção para motoristas que seguem no sentido Bairro. São mais de três quilômetros de lentidão da Rua Pedro Chaves até a Rua Sabará.

19h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, é a via mais movimentada da Capital, com sete quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h10 – No momento, São Paulo tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h08 – Cerca de 200 manifestantes bloqueiam os dois sentidos da Rua Doutor Luiz Migliano próximo à Avenida Doutor João Guimarães. Segundo a Polícia Militar, os participantes do protesto estão concentrados na via para pedir a construção de mais moradias populares na região.

19h04 – Manifestação na Rua Doutor Luiz Migliano ocupa ambos os sentidos da via próximo à Avenida Doutor João Guimarães.

19h02 – Devido à chuva, 49 semáforos pararam de funcionar em São Paulo no começo da noite desta segunda-feira.

18h59 – Cresce o congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. São mais de dez quilômetros de lentidão entre a Avenida Cidade Jardim e o Largo do Socorro.

18h54 – Acidente deixa trânsito lento na pista expressa da Rodovia Anhanguera, no sentido interior. Tráfego é intenso entre os quilômetros 101 e 103.

18h50 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna. No sentido interior, tráfego intenso entre os quilômetros 12 e 18. Em direção à Capital, lentidão vai do quilômetro 23 ao 20.

18h49 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, apresenta lentidão da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h48 – Queda de uma árvore de grande porte interdita a Rua Ribeiro do Vale, próximo à Rua Luisiânia.

18h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, é a via mais congestionada de São Paulo, com mais de sete quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h42 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 275 e 272.

18h41 – A Avenida Brás Lemes e a Ponte da Casa Verde, no sentido Bairro, têm quase quatro quilômetros de lentidão entre o início da via e a Rua Voluntários da Pátria.

18h38 – São Paulo registra 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h35 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão do Viaduto Pedroso até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h34 – A Marginal do Pinheiros continua com trânsito intenso em ambos os sentidos. Quem segue para Interlagos reduz a velocidade na pista expressa entre a Avenida Cidade Jardim e a Ponte João Dias. Já os motoristas que vão para a Rodovia Castelo Branco enfrentam lentidão desde a Avenida Morumbi até Tucumã.

18h30 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, segue lenta da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes. No total, são mais de três quilômetros de congestionamento na via.

18h28 – O sentido Bairro da Avenida Washington Luís registra 2,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

18h26 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido Capital, entre os quilômetros 95 e 92. Tráfego é intenso na pista marginal por conta de um veículo quebrado na faixa. No mesmo sentido, há lentidão entre os quilômetros 103 e 101 por conta do excesso de veículos.

18h24 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na pista expressa, sentido interior, por conta de obras na pista. Trânsito é intenso entre os quilômetros 18 e 20.

18h23 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 12 e 9, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

18h23 – No sentido Castelo Branco, a Marginal do Tietê tem trânsito bom segundo a CET.

18h21 – Para quem está na Marginal do Tietê, indo no sentido Ayrton Senna, a melhor opção é seguir na pista local até a Ponte da Vila Guilherme e depois trocar para a pista expressa até o Viaduto Aricanduva.

18h15 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão em ambos os sentidos por conta do excesso de veículos. Quem vai para a Capital enfrenta trânsito intenso entre os quilômetros 27 e 23. Em direção à Cotia, o tráfego é lento entre os quilômetros 15 e 23.

18h13 – Motoristas que puderem devem evitar o Túnel Ayrton Senna II, que tem quase dois quilômetros de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral e a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

18h09 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão entre os quilômetros 62 e 65, na chegada à cidade de São Vicente.

18h09 – Cresce o congestionamento no sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes. São mais de sete quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h06 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral entre os quilômetros 10 e 18.

18h05 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento no sentido interior, na pista expressa, em Sumaré. O trânsito é intenso entre os quilômetros 102 e 105.

18h05 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal por conta do excesso de veículos na saída de São Paulo. Motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 228 e 223.

18h04 – A via mais congestionada da Capital é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com mais de nove quilômetros de lentidão entre o Viaduto Engenheiro Ari Torres e o Largo do Socorro. Quem segue para a Castelo Branco também deve evitar a via, que segue lenta entre a Avenida Morumbi e Tucumã.

18h00 – Trânsito na Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, segue lento entre a Praça Franklin Roosevelt e a Avenida Alcântara Machado. A Radial Leste não é uma boa alternativa, a via tem quase sete quilômetros de congestionamento.

17h56 – A Rua da Consolação soma quase dois quilômetros de congestionamento no sentido Centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

17h54 – Trânsito em São Paulo registra 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Um acidente na Avenida Guarapiranga, sentido bairro, ocupa duas faixas próximo à Rua Japu.

17h52 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, nos dois sentidos. Na chegada a São Paulo, lentidão entre os quilômetros 219 e 224. Na saída para o Rio de Janeiro, o trânsito é intenso entre os quilômetros 212 e 210.

17h51 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, registra lentidão da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek até a Avenida Rebouças. No total, são quase 2,5 quilômetros de congestionamento na via.

17h48 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, deve ser evitada da Marginal do Pinheiros até a Avenida Santo Amaro.

17h45 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 17 e 21.

17h44 – A Avenida Nove de Julho não é uma boa opção para quem segue no sentido Bairro. São mais de dois quilômetros de lentidão entre a Rua Avanhandava e a Alameda Franca.

17h42 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem tráfego lento entre a Rua Conselheiro Brotero e a Rua da Consolação. No total, são quase três quilômetros de congestionamento na via.

17h40 – Motoristas devem evitar o sentido Paraíso da Avenida Paulista desde Acesso à Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz. A Alameda Santos, paralela à via, é uma opção mais rápida.

17h28 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento entre os quilômetros 264 e 270, no sentido Capital, devido a excesso de veículos.

17h28 – Rodovia Anchieta no sentido Capital tem tráfego lento no trecho de serra, entre os quilômetros 55 e 47.

17h27 – A Marginal do Pinheiros segue congestionada nos dois sentidos. Quem segue para Interlagos enfrenta lentidão na pista expressa, da Ponte Engenheiro Ari Torres até o Largo do Socorro. Já motoristas que vão para a Rodovia Castelo Branco reduzem a velocidade na pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho ao Viaduto Eusébio Matoso, e também na pista expressa, entre a Avenida Morumbi e a Tucumã.

17h21 – A Radial Leste registra congestionamento nas duas pistas que seguem para o sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Pires do Rio e, em seguida, até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

17h17 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido interior, entre os quilômetros 11 e 18. No sentido Capital, o tráfego flui normalmente.

17h16 – No sentido Ayrton Senna, a Marginal do Tietê também tem tráfego lento na pista expressa. São mais de três quilômetros de lentidão entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a Ponte da Vila Gulherme.

17h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê sentido Castelo Branco segue com lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri. No total, são mais de cinco quilômetros de congestionamento na via.

17h10 – A via mais movimentada é o Corredor Norte-Sul, onde motoristas enfrentam congestionamento de quase nove quilômetros no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h08 – São Paulo registra 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h07 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final da tarde e início da noite desta segunda-feira, 23.

14h15 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP. Voltaremos ao final da tarde.

13h24 – No momento, há 27 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

13h00 – A Avenida Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 17 ao 15, no sentido São Paulo, por excesso de veículos. Não chove mais na região de Guarulhos.

12h33 – Operação comboio é implantada a partir das praças de pedágio da Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, devido neblina.

12h16 – Capital tem 72 quilômetros de lentidão. O número continua acima da média para o horário. Confira o gráfico da CET:

12h06 -São Paulo tem o maior congestionamento do ano no período da manhã, às 9h a CET registrou 151 quilômetros de lentidão. O pico anterior tinha sido registrado no dia 26 de junho, quando a capital teve 149 quilômetros de trânsito pela manhã. Leia Mais

12h00 – Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego foi normalizado nos dois sentidos da Rodovia Anchieta.

11h57 – Tráfego segue lento do quilômetro 15 ao quilômetro 11 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

11h43 – A Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos, por causa do excesso de veículos. No sentido capital, há lentidão do quilômetro 13 ao quilômetro 10. No sentido litoral, há lentidão entre os quilômetros 39 e 40.

11h41 – A Marginal dos Pinheiros tem 9,3 quilômetros de filas, no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castelo Branco.

11h40 – Na capital, há 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Tietê é a via mais congestionada com 10 quilômetros de lentidão da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

10h55 – O tráfego da Rodovia Ayrton Senna é lento do quilômetro 26 ao quilômetro 18, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. No sentido oposto, movimento é tranquilo.

10h51 – Carro em chamas bloqueia acostamento no quilômetro 51 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. Há lentidão somente no local.

10h48 – O trânsito continua lento na chegada à capital pela Rodovia Anchieta, entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10, devido ao excesso de veículos.

10h08 – No momento, há 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê é a via mais congestionada com 9,5 quilômetros de lentidão da Ponte do Limão até a Rodovia Castelo Branco. A Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de filas.

10h07 – A pista central da Rodovia Anchieta foi bloqueada no quilômetro 13 , no sentido litoral,por causa de dois acidentes. O tráfego flui pela pista marginal.

10h01 – Nas vias monitoradas pela CET, 97 semáforos apresentam problemas nesta manhã, 50 deles estão completamente apagados e 47 estão em amarelo intermitente.

10h00 – Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego foi normalizado na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. Já a Rodovia Anchieta segue lenta na chegada à capital, entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10.

09h50 – A Marginal do Tietê é a segunda via mais congestionada na manhã de hoje. Já são 9,5 quilômetros de lentidão da Ponte do Limão até a Rodovia Castelo Branco.

09h37 – No momento, há 148 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal dos Pinheiros é a via mais congestionada com mais de 10, 1 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres, sentido Interlagos.09h45 – A chegada à capital pela Rodovia Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 13 e 10. A Rodovia dos Imigrantes segue com filas do quilômetro 16 ao quilômetro 12.

09h30 – Segundo a CET, São Paulo registrou o maior congestionamento do ano para o horário. Às 9h a capital registrava 151 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas.

08h53 – Rodovia Hélio Smidt tem trânsito fluente.

08h48 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos.

08h37 – Marginal do Pinheiros tem 18 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a ponte Transamérica.

08h28 – Anchieta tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10 e 22 e 18.

08h20 – Cerca de 90 semáforos estão desligados ou intermitentes na capital. Entre eles o de cruzamentos como os da praça da República com rua 24 de Maio e avenida Brigadeiro Luís Antônio com rua Tutoia.

08h17 – Rodoanel teve as duas faixas liberadas em relação ao acidente envolvendo dois caminhões na pista sentido Bandeirantes. Há 16 quilômetros de lentidão na via.

08h10 – Avenida dos Bandeirantes com cinco quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

08h05 – Marginal do Pinheiros tem 13,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre as proximidades do shopping SP Market e a ponte Eusébio Matoso.

07h56 – Capital tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco é a mais congestionada (15 quilômetros em diversos pontos).

07h50 – Radial Leste tem 6,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a avenida Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho e o viaduto Pires do Rio.

07h42 – Ayrton Senna tem 20 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, entre Guarulhos e o Parque Ecológico do Tietê.

07h35 – Capital tem outros três pontos de alagamento além do da Marginal Tietê. Motoristas passam com dificuldade pela avenida Santos Dumont, no centro, rua Guapeva na Mooca e a avenida Professor Noé Azevedo, na Vila Mariana.

07h23 – A usuária do Instagram glaucimarques registrou imagem do Rodoanel nesta manhã, com 14 quilômetros de congestionamento na pista sentido Bandeirantes. “É hoje que não chego no trabalho”, diz ela.

07h17 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 29 e 10, no sentido São Paulo.

07h13 – Rodoanel tem 14 quilômetros de congestionamento na pista sentido Bandeirantes, na altura de Barueri. Reflexo de um acidente sem vítimas envolvendo dois caminhões. Os veículos já foram retirados, mas óleo diesel foi derramado na pista e duas faixas estão bloqueadas.

07h07 – Segundo a CET, há pelo menos 74 semáforos desligados ou intermitentes na capital. Entre eles o de cruzamentos como o da avenida Ibirapuera com avenida República do Líbano, praça da República com rua 24 de Maio e avenida Brigadeiro Luís Antônio com rua Tutoia.

07h00 – Capital tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, totalizando 18 quilômetros de retenção em diversos pontos.

06h56 – Rodovia Castelo Branco tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Osasco.

06h52 – Dutra tem pequena lentidão na pista Marginal do sentido São Paulo, já na capital.

06h42 – Ayrton Senna tem nove quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, devido a excesso de veículos e chuva.

06h40 – CET registra apenas um ponto de alagamento nesta manhã, na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, próximo à ponte da Casa Verde. Pista local, na faixa da esquerda.

06h23 – Capital tem 56 semáforos desligados ou intermitentes. CGE não registra pontos de alagamento.