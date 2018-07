TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 24 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h50 – Boa noite! Encerramos aqui a cobertura do trânsito nas rodovias do Estado de São Paulo. Retornaremos amanhã, a partir das 6h.

20h38 – Fique atento às chuvas: Estado de Atenção nas Zonas Oeste, Central, Marginais e parte da Zona Norte.

20h21 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 1,9 quilômetros de lentidão, da Rua Tucuma até a Avenida Roberto Marinho,

20h08 – São Paulo tem 32 quilômetros de lentidão neste momento nas vias monitoradas pela CET.

20h03 – O Túnel Tribunal de Justiça será fechado em ambos os sentidos das 23h30 de hoje até às 4h30 de terça-feira, 25, para limpeza. O túnel faz a ligação entre as avenidas Presidente Juscelino Kubitschek e Antônio Joaquim de Moura Andrade. Veja as opções de desvio sugeridas pela CET:

Sentido Ibirapuera: Seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Doutor Renato Paes de Barros, Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Sentido Marginal: Seguir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), retorno na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Avenida Santo Amaro (sentido Bairro) e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

19h54 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,9 quilômetros de lentidão do término da avenida até a rua Alves Pontual.

19h48 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, dos quilômetros 228 ao 223.

19h45 – São Paulo registra 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h39 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, está com 2,6 quilômetros de lentidão, da rua Pedro Chaves até a Avenida Água Espraiada.

19h30 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, o tráfego segue lento do quilômetro 17 ao 23 e, na pista local, do quilômetro 24 ao 26, por excesso de veículos.

19h23 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, está com tráfego lento do quilômetro 37 ao 40, por causa do excesso de veículos.

19h13 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h13 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 212 ao 215.

19h08 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 37 ao 40, por conta do excesso de veículos.

18h56 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, está com tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, entre os quilômetros 62 e 58.

18h54 – Acidente na Avenida João XXIII, sentido bairro, zona leste de São Paulo, próximo à rua Luís Burgain, em Aricanduva.

18h47 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

18h41 – Rodovia Régis Bittencourt segue sem lentidão em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba).

18h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, está com tráfego lento na pista marginal em São José dos Campos, entre os quilômetros 148 e 147.

18h25 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrto Senna, tem 4,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte da Casa Verde.

18h22 – Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, tem três quilômetros de retenção da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

18h17 – Na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior do Estado, um acidente deixa o trânsito congestionado na pista expressa, entre os quilômetros 13 e 16. Não há interdição de faixas.

18h13 – Rodovia Presidente Dutra têm trânsito lento na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 227 e 226, por causa de excesso de veículos.

18h10 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem mais de dois quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Ponte Engenheiro Ary Torres e a Ponte João Dias.

18h07 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem cerca de três quilômetros de lentidão, na pista expressa, da Ponte Casa Verde até a Rua Azurita.

18h02 – São Paulo tem neste momento 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

17h58 – Rodovia Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 21 e 17, no sentido São Paulo, por causa de excesso de veículos.

17h47 – São Paulo tem neste momento 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h45 – Tráfego liberado na 3ª faixa da Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 12, no sentido São Paulo.

17h35 – Atenção! Rodízio em operação para veículos com placas de final 1 e 2, até as 20h.

17h32 – Na Rodovia Raposo Tavares, permanece interdição da 3ª faixa, no sentido São Paulo, no quilômetro 12, por causa de colisão de veículos. Trânsito está lento a partir do quilômetro 15.

17h15 – Segundo a Central de Gerenciamento de Emergências (CGE), há áreas de instabilidades isoladas, com pancadas de chuvas moderadas em algumas regiões da Grande São Paulo. Os termômetros oscilam em 27°C e há previsão de temporais isolados para as próximas horas.

17h09 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, registra cinco quilômetros de congestionamento, por causa do excesso de veículos. A lentidão é entre os quilômetros 35 e 40, na altura de São Bernardo do Campo.

16h57 – São Paulo tem neste momento 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h54 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 24 de fevereiro.

09h55 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta segunda-feira, 24.

09h48 – Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi liberada após acidente na altura da Ponte da Freguesia do Ó, na Barra Funda, zona oeste.

09h46 – Corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso, sentido bairro, tem 4,2 quilômetros de tráfego lento, da Avenida Doutor Arnaldo à Ponte Eusébio Matoso.

09h43 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,8 quilômetros de lentidão na pista local, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Pires do Pio. Já na pista expressa, há 4,6 quilômetros de retenção, do início do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

09h36 – Avenida Braz Leme, sentido centro, tem 2,8 quilômetros de retenção, da Rua Doutor César ao término da Ponte da Casa Verde.

09h33 – O tráfego é lento na Rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto de Cumbica, por causa do excesso de veículos. Na direção oposta, o movimento é normal.

09h32 – Avenida Robert Kennedy, sentido centro, tem três quilômetros de tráfego lento, da Rua Leonardo de Fássio à Ponte do Socorro.

09h28 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 4,2 quilômetros de lentidão, da Rua Takeo Yoshimura ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h16 – São Paulo tem neste momento 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

9h15 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Casa Verde à Rodovia Castelo Branco.

No mesmo sentido, a pista local apresenta quatro pontos de contenção: da Ponte Piqueri à Ponte Atílio Fontana (2,5 quilômetros), da Ponte Tatuapé à Ponte da Vila Maria (1,3 quilômetro), Rua da Coroa à Ponte das Bandeiras (1,2 quilômetro) e da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Freguesia do Ó (1,2 quilômetro).

Já na pista central, existem duas regiões congestionadas, ambas com 1,2 quilômetro. A primeira da Ponte Tatuapé à Ponte da Vila Maria e a outra da Ponte Júlio de Mesquita Neto à da Freguesia do Ó.

Foto: Felipe Resk/Estadão

08h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até Ponte Cidade Jardim, e três quilômetros da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Transamérica. Já na pista local, congestionamento chega a 2,8 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Jaguaré.

08h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada após acidente na altura da Ponte Transamérica, no bairro de Santo Amaro, na zona sul.

08h17 – São Paulo tem neste momento 25 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

08h14 – São Paulo tem neste momento 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5 quilômetros de congestionamento, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h06 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, interdita duas faixas da pista expressa na altura da Ponte Atílio Fontana, no bairro da Lapa, zona oeste.

08h03 – Rodovia Castelo Branco tem três pontos de lentidão no sentido Capital. Na pista expressa, há dez quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 32 ao 24, em Barueri, e do 18 ao 16, em Osasco. Já a pista marginal apresenta quatro quilômetros de tráfego lento, em Osasco, do quilômetro 17 ao 13.

No sentido interior, a pista marginal apresenta dois quilômetros de morosidade em Barueri, do quilômetro 21 ao 19.

07h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 206 ao 210 e do 218 ao 224. Já na pista marginal, são sete quilômetros de retenção, em função de um acidente.

Em direção ao Rio de Janeiro, tem cinco quilômetros de morosidade na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 223 e do 221 ao 219.

07h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem três quilômetros de lentidão da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia.

07h38 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem três quilômetros de contenção, da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Transamérica.

07h34 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,4 quilômetros de tráfego intenso, da Praça Divinolândia à Estação Carrão.

07h27 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco. Há, ainda, cinco quilômetros de tráfego intenso na pista central, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Nova Fepasa e da Ponte Tatuapé à Ponte Presidente Jânio Quadros, e na local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Atílio Fontana e da Ponte Tatuapé à Ponte Presidente Jânio Quadros.

07h18 – São Paulo tem neste momento 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h17 – Rua Bresser, no Brás, região central, está liberada após acidente na altura da Rua Coimbra.

07h15 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 17 quilômetros de congestionamento. Os pontos de lentidão são do quilômetro 30 ao 19 e do 16 ao 10.

07h08 – Rodovia dos Imigrantes tem seis quilômetros de tráfego lento na chegada à Capital, do quilômetro 17 ao 11.

07h06 – Acostamento da Rodovia dos Imigrantes é fechado do quilômetro 65 ao 66 para obras do DER.

07h04 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 1 e 2, das 07h00 às 10h00.

07h03 – Rodovia Anchieta tem dez quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 20 ao 10.

06h58 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 15 ao 12. Há também outros três quilômetros de retenção em Sumaré, entre os quilômetros 110 e 107.

Já em direção ao interior, há quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do 57 ao 61.

06h56 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, por causa de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 219 ao 224. Trânsito flui pela faixa da esquerda.

06h48 – São Paulo tem neste momento 25 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h43 – Pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento em São Paulo, reflexo de congestionamento nas vias marginais. Trânsito está carregado do quilômetro 16 ao 13.

06h38 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de trânsito lento. Congestionamento vai do quilômetro 26 ao 19.

06h35 – Acidente interdita uma faixa da Rua Bresser, no Brás, região central, na altura da Rua Coimbra.

06h32 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, apresenta dois quilômetros de lentidão em Barueri. Trecho com trânsito carregado vai do quilômetro 26 ao 24.

06h28 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, apresenta tráfego lento em Guarulhos. Na pista marginal, lentidão vai do quilômetro 221 ao 224. Na expressa, do quilômetro 211 a0 215.

06h14 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado, além do acompanhamento da situação na rede de transporte público.