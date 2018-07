TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 25 de junho

TEMPO REAL:

21h40- Terminou às 20h55 o protesto que ocupava a Praça Roosevelt. Trânsito flui normalmente na região

21h30- Ecovias informa que a Rodovia Cônego Dômenico Rangoni segue com trânsito lento entre os km 266 e 270

21h27- CCR Autoban informa que a Rodovia Anhanguera já está com o trânsito liberado. Segundo a concessionária, os manifestantes que ocupavam a via desocuparam as pistas por volta de 21 horas

21h20- Os pontos de lentidão na Rodovia Castelo Branco, após a saída das manifestações que bloqueavam a via, são:

– Sentido interior: do km 27 ao 31 da pista expressa, na altura de Barueri

– Sentido capital: do km 33 ao 31, também na pista expressa, em Barueri

21h12- Manifestantes que ocupavam a Castelo Branco, seguem agora pela Rodovia Raposo Tavares. Grupo de cerca de 200 pessoas bloqueia a pista marginal da via, no sentido interior, na altura do km 43.

Segundo a CCR ViaOeste, o tráfego na região está sendo desviado para a pista expressa, que não registra lentidão

21h04- CCR ViaOeste informa que a Rodovia Castelo Branco já está liberada em relação às manifestações que bloqueavam ambos os sentidos. O trânsito, contudo, segue lento em alguns pontos da via

21h01- Manifestantes que se concentravam na Praça do Ciclista, desceram pela Rua da Consolação e agora ocupam a Praça Roosevelt, onde o trânsito está bloqueado para quem segue pela Rua da Consolação no sentido Centro

20h51- CCR NovaDutra informa que a Rodovia Presidente Dutra segue bloqueada por cerca de 300 manifestantes em ambos os sentidos na altura de São José dos Campos. O bloqueio ocorre no km 149 e gera lentidão até o km 151.

A via também registra um bloqueio em Jundiaí, na altura do km 111, devido a um grupo manifestantes que bloqueia ambos os sentidos da pista expressa. Segundo a concessionária, o tráfego flui com lentidão nas pistas locais

20h37- CCR ViaOeste informa que a Rodovia Castelo Branco está interditada em ambos os sentidos no km 32. Cerca de 200 manifestantes bloqueiam a via.

A concessionária recomenda que os motoristas que seguem sentido São Paulo utilizem a Raposo Tavares e os motoristas que seguem para o interior utilizem o Rodoanel

20h32- CCR Autoban informa que a Rodovia Anhanguera está interditada no sentido interior, no km 55, em Jundiaí, devido a manifestações. A concessionária recomenda aos motoristas utilizar a Rodovia Bandeirantes

20h01- Manifestantes seguem bloqueando o trânsito na Av. Paulista, no sentido Consolação. Grupo está agora na altura da Rua Augusta

19h48- Lentidão no trânsito em São Paulo cai para 47 km, informa CET

19h40– Mesmo após ser liberada, Rodovia Raposo Tavares segue com trânsito lento em ambos os sentidos. Os pontos de congestionamento são:

– Sentido São Paulo, do km 25 ao 23

– Sentido Cotia, do km 12 ao 17

19H30 – Trinta manifestantes bloqueiam a Avenida Paulista, sentido Consolação, próximo da Avenida Brigadeiro Luis Antônio. Não houve confrontos com a PM.

19h23- A Rodovia Raposo Tavares, que estava bloqueada no km 43, em Vargem Grande Paulista, foi liberada em ambos os sentidos por volta das 18h40

19h21- CCR NovaDutra informa que a Rodovia Presidente Dutra registra dois pontos de retenção devido a manifestações:

–Do km 154 ao 152 a pista marginal segue bloqueada no sentido Rio de Janeiro

– Do Km 146 ao 147 a pista marginal segue bloqueada no sentido São Paulo

19h05- Segundo CET, capital tem 94 km de lentidão nas vias monitoradas. Principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (8,8 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (8,8 km) Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km)

, sentido Castelo Branco, pista expressa, (7,0 km) Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

19h03– Cerca de mil manifestantes interditam os dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra, na altura de São José dos Campos

18h54- Segundo a Ecovias, o tráfego está normalizado na Rodovia Anchieta, sentido Capital. Para quem segue no sentido litoral, contudo, há pontos de lentidão do km 37 ao 40 e do 50 ao 55, na Serra

18h48 – Protesto com quase 200 pessoas bloqueia trecho da Rodovia Raposo Tavares, em Vargem Grande Paulista, na altura do km 43, sentido interior. Segundo a concessionária ViaOeste, o tráfego foi desviado da pista marginal para a expressa, onde estão os manifestantes, e não há registros de lentidão.

18h41- Ecovias informa que o tráfego foi normalizado na Rodovia Cônego Dômenico Rangoni, sentido Guarujá

18h35- São Paulo registra 107km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

18h27 – Trânsito bastante congestionado na Rodovia Cônego Dômenico Rangoni, do km 256 ao km 270, no sentido Cubatão, por causa de acidente. Tráfego também é lento no sentido Guarujá, do km 266 ao km 262.

18h24 – Tráfego lento do km 19 ao km 23 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. Tráfego não apresenta problemas no sentido capital.

18h20 – Principais vias da capital tem 99km de lentidão, sem tendência de alta. Pior situação é na zona sul, com 27 km de retenção.

18h17- Com tempo chuvoso, capital registra 18 semáforos apagados, informa CET

18h12- Segundo CET, os principais pontos de lentidão na capital são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros (11,5 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (11,5 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros (11,5 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (11,5 km) Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Indianópolis (5,6 km)

sentido Aeroporto, (5,6 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

18h07- Marginal Pinheiros segue com 5,3 km de lentidão nas pistas local e expressa, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte da Cidade Universitária

18h04- Neste momento, São Paulo registra 99 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

18h03- A Rodovia Anhanguera registra lentidão entre os km 58 e 61, no sentido Interior, em Jundiaí

17h59- Marginal Tietê tem agora 11,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros

17h48 – De acordo com a CGE, tempo permanecerá instável e chuvoso na quarta e quinta-feira, o que prejudica o trânsito nas principais vias da capital.

17h42- São Paulo registra 100 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta

17h39- O tráfego está intenso na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, na altura do km 17 ao km 13, devido ao excesso de veículos

17h29 – Trânsito complicado na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, entre Rua Quintana e Avenida Eusébio Matoso, com 3,5 km de retenção.

17h26- A Rodovia Anchieta registra congestionamento na descida da serra, sentido Cubatão, entre os km 36 e km 55 como reflexo de um acidente na altura do km 266 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que registra lentidão entre os km 258 e 270

A Ecovias informa que as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego normal. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. A subida acontece pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta.

Tráfego intenso na Rodovia Anchieta, na altura do trecho de Cubatão, neste final de tarde. FOTO: Ecovias

17h15- DER-SP informa que a Rodovia Raposo Tavares registra pontos de lentidão em ambos os sentidos, devido ao excesso de veículos:

– Sentido São Paulo: Do km km 25 ao 23

– Sentido Cotia: do km 16 ao 25

17h09- CET registra 85 km de lentidão na capital e tendência é de alta. Os principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros (11,5 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (11,5 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (10,0 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, (10,0 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

, sentido Ayrton Senna, pista central, (5,5 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Casa Verde (3,8 km)

16h57 – Retenção de quase 11,5 km na Marginal Tietê, entre a Ponte Piqueri e a Ponte Jânio Quadros.

16h42 – Boa tarde pessoal! De acordo com a CET, zona norte registra 21 km de congestionamento em suas principais vias.