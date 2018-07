TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 24 de junho

TEMPO REAL

21h26- Ayrton Senna ainda tem 1km de lentidão no sentido interior, do km 17 ao 18, devido a excesso de veículos, informa Ecopistas

21h21- Zona Oeste ainda tem 21km de lentidão

21h11- Lentidão no trânsito cai para 66km, informa CET

21h04– Neste momento, São Paulo registra 73km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

20h15- DER-SP informa que a Rodovia Raposo Tavares registra lentidão em ambos os sentidos. No sentido Cotia o tráfego segue intenso com pontos de parada do km 16 ao 19. No sentido capital, a lentidão é registrada do km 28 ao km 23

20h10- A Marginal Pinheiros ainda tem 5,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da altura da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso

20h05- CET informa que São Paulo registra 136 km de lentidão e segue com tendência de queda. Os principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme (7,2 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (7,2 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (6,9 km)

, sentido Imigrantes, (6,9 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Rodovia Dutra (6,1 km)

, sentido Ayrton Senna, pista central, (6,1 km) Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Paraíso até a Ponte Júlio de Mesquita Neto (5,8 km)

19h57- Congestionamentos na capital chegam a 142 km e tendência é de queda, informa CET

19h50- Ecovias informa que o tráfego está normalizado na Rodovia Anchieta, na altura do planalto

19h48- Marginal Tietê segue com 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna que vai da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros

19h41- São Paulo tem agora 177 km de lentidão nas vias monitoradas da CET

19h36- A Av. dos Bandeirantes registra 6,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, da altura da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro

19h28- São Paulo registra 182 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, valor acima da média para o horário

19H25- A Ecovias informa que a Rodovia Imigrantes está com tráfego congestionado do km 19 ao km 23, no sentido litoral, devido a um acidente

19h10- Neste momento, São Paulo tem 180 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Segundo a Companhia, os principais pontos de lentidão são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Tatuapé (18,2 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (18,2 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros (17,0 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (17,0 km) Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,3 km)

sentido Interlagos, pista expressa, (7,3 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (6,9 km)

18h52 – Lentidão ultrapassa 18 km na Marginal Tietê, entre Rodovia Castelo Branco e Ponte do Tatuapé.

18h50- A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), por meio da EMTU/SP, informa que, a partir de 1 de julho, as tarifas de ônibus das linhas das Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, terão um desconto médio de R$ 0,15.

Para as tarifas das linhas que circulam no corredor ABD, o desconto será de R$ 0,20.

18h41- Começou a valer hoje a fiscalização para quem invadir as novas faixas exclusivas para ônibus na Marginal Tietê . Ao todo, o corredor exclusivo ocupa 12,7 km da Marginal, em ambos os sentidos. Confira mais sobre os horários de funcionamento do corredor e o valor das multas

18h36 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Dômenico Rangoni, no sentido Guarujá, entre o km 265 e o km 262.

18h30 – Retenção de quase 7 km na Avenida dos Bandeirantes, entre a Rua Funchal e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h25- Ecopistas informa que a Rodovia Helio Smidt está com tráfego lento em ambos os sentidos devido ao excesso de veículos

18h14: Segundo CET, os principais pontos de lentidão na cidade são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros (17,0 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (17,0 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Tatuapé (15,3 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, (15,3 km) Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,3 km)

sentido Interlagos, pista expressa, (7,3 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte de Acesso à Rodovia Dutra (6,1 km)

18h09 – Trânsito complicado na Marginal Pinheiros, entre Ponte Ary Torres e Ponte Transamérica. São mais de 7,3 km de retenção.

18h07 – Lentidão de 15,4 km na Marginal Tietê, entre Ponte Atilio Fontana e Ponte do Tatuapé.

18h05 – Principais vias da capital acumulam 144 km de lentidão. Zona sul, com 44 km de retenção, é a área com mais dificuldades de circulação.

17h54 – Pista norte da Rodovia Anchieta fechada para inversão de mão de direção. Descida deve ser feita pela pista sul, que tem tráfego intenso.

17h49 – Tráfego intenso nas proximidades da Praça da República por causa da chuva e do excesso de veículos.

17h31 – Segundo a CET, não há registro de manifestações que alterem o trânsito no entorno da Praça da Sé ou outros pontos da capital neste fim de tarde.

17h13 – Circulação lenta de veículos na Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo.

17h01 – Tráfego ruim na Radial Leste, entre Rua Wandenkolk até Viaduto Pires do Rio, com cerca de 4,7 km de retenção.

16h45 – Com chuva, lentidão atinge 76 km nas principais vias de São Paulo.

Manifestantes interditam o km 268 da rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá, na manhã desta segunda-feira, 24. Ativistas pedem redução das tarifas do transporte público nas cidades da baixada santista. Eles fecham a entrada do porto de Santos e o congestionamento tem reflexos no perímetro urbano de Cubatão e nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Anchieta. O internauta @antoniovvilaverde postou no Instagram uma foto da manifestação.

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao

TEMPO REAL

16h42 – Tráfego intenso na Rodovia RaposoTavares, sentido Cotia, por causa de excesso de veículos, tempo chuvoso e visibilidade reduzida.

16h39 – Retenção de quase 17 km na Marginal Tietê, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros.

16h23 – CET, Metrô e CPTM não registram alterações de tráfego por causa de manifestações.

16h15 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido a acidente no km 16.

16h10 – Pista sul da Rodovia Imigrantes fechada por causa de acidente. Descida pela pista norte com tráfego intenso e vários pontos de lentidão.

15h40 – Lentidão de 13,3 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte das Bandeiras, segundo a CET.

11h54 – No sentido São Paulo da rodovia Anchieta, o tráfego está congestionado do km 60 ao km 55.

11h51 – A Anchieta tem 24 km de congestionamento em direção à baixada santista, do km 31 ao 55, por reflexo da manifestação que acabou recentemente na Cônego Domênico Rangoni. Foto: reprodução/Ecovias

11h48 – A Cônego Domênico Rangoni ainda tem o tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 270 ao km 268, e no sentido São Paulo do km 264 ao km 270.

11h42 – Manifestação agora bloqueia totalmente a Rodovia Imigrantes, sentido litoral, no km 43.

11h36 – “Quero reiterar a necessidade da reforma política”, acrescenta Alckmin, que falou da importância das manifestações. Ele segue agora para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff.

11h34 – “O reajuste não está sendo adiado por um ano, e sim eliminado. Nós assumiremos esse custo”, afirma o governador.

11h32 – Travessias de lancha e balsa no trajeto Santos-Guarujá também não sofrerão reajustes.

11h29 – O governador Geraldo Alckmin suspendeu o reajuste dos pedágios nas rodovias estaduais.

11h22 – rodovia Cônego Domênico Rangoni está liberada da manifestação. Não há mais interdições.

10h10 – O acesso ao porto de Santos continua fechado pelos manifestantes.

10h04 – Cônego Domênico Rangoni continua interditada no km 268, sentido Guarujá. Manifestantes pedem redução das tarifas do transporte público na baixada santista. Como reflexo, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 273 ao 270 e a Anchieta está congestionada do km 39 ao 55, em direção à baixada santista.

9h42 – Marginal Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, desde a rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

9h39 – O usuário do Instagram @julianocar postou uma foto do congestionamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho.

9h32 – Tráfego congestionado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta, do km 60 ao km 55. Na foto, o trecho de serra da rodovia. Reprodução/Ecovias.

9h11 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento por excesso de veículos, do km 19 ao km 11, sentido capital.

8h35 – Acidente ocupa a pista local da Marginal Tietê , sentido Castelo Branco, antes da Ponte da Vila Guilherme.

8h28 – Manifestação que interdita o km 268 e provoca 2 km de congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni já chega ao perímetro urbano de Cubatão e trava a avenida Nove de Abril. Ativistas bloqueiam a entrada do porto de Santos e também provocam interdições no Trevo de Cubatão. Há reflexos de congestionamento entre os km 272 e 270 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e no sentido baixada santista da rodovia Anchieta, entre os km 45 e 55.

8h21 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão da Praça Campo de Bagatelle até Viaduto Santa Efigênia.

8h17 – Pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

8h14 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 272 ao km 270, como reflexo da manifestação no km 268 da Cônego Domênico Rangoni.

8h11 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido baixada santista, do km 49 ao km 55. Na foto, o Trevo de Cubatão. Reprodução/Ecovias.

8h03 – 60 km de lentidão em São Paulo.

7h49 – Marginal Tietê tem 4,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Cruzeiro do Sul.

7h43 – @alexandrediaaz registrou o congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que está bloqueada no km 268, sentido Guarujá, devido a uma manifestação. Foto: reprodução/Instagram

7h36 – No Instagram, o internauta @thimaarques postou uma foto da manifestação que acontece nesta manhã, na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Os ativistas reivindicam a redução das tarifas do transporte público nas cidades da Baixada Santista. Há 2 km de lentidão no sentido Guarujá, com bloqueio total no km 268.

7h33 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 20 ao km 11 no sentido oeste.

7h30 – O usuário do Instagram @mariobombijr postou uma foto do congestionamento no Viaduto Washington Luiz nesta manhã.

7h27 – Tombamento de um caminhão na altura do km 23 da rodovia Anchieta, sentido São Paulo, bloqueia a alça de acesso a Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo.

7h26 – Acidente ocupa a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte Jaguaré.

7h14 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao 10, e no sentido litoral do km 59 ao 60, na altura de Cubatão, por excesso de veículos.

7h10 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni está bloqueada no no km 268 , sentido Guarujá, devido a manifestação.

7h06 – Avenida dos Bandeirantes apresenta lentidão no sentido Marginal Pinheiros, desde o viaduto Aliomar Baleeiro até o viaduto Santo Amaro.

6h56 – Corredor da Avenida Professor Francisco Morato e da Eusébio Matoso, sentido centro, tem lentidão da avenida João Jorge Saad até a ponte Eusébio Matoso.

6h51 – Começam a valer nesta segunda-feira duas faixas exclusivas para ônibus, implantadas pela CET e pela SPTrans. No Butantã, a rua Pirajussara ganhará a faixa exclusiva, sentido rodovia Raposo Tavares, entre a Avenida Vital Brasil e a Rua MMDC, das 6h às 22h. A intervenção valerá de segunda a sábado, em uma extensão de 100 metros.

Outra faixa passará a funcionar na avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no sentido Centro, de segunda a sexta-feira, em uma extensão total de 300 metros. A faixa foi implantada entre as ruas Dr. Fabrício Vampré e Domingos de Morais.

6h41 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao km 19 no sentido oeste. Na foto, o km 19 da rodovia. Reprodução/Ecopistas

6h34 – Radial Leste tem congestionamento no sentido centro, desde o metrô Vila Matilde até o viaduto Alberto Badra.

6h15 – Rodovia Raposo Tavares tem 7 km de lentidão na chegada a São Paulo, a partir do km 26.

6h13 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão em São Paulo.