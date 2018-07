TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 25 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h02 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 25 de novembro. Voltamos nesta terça, 26, às 6h. Boa noite!

21h59 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h58 – Encerrada operação comboio pela Rodovia dos Imigrantes.

21h56 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

21h54 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido zona norte, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

21h50 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros da Rua Tapes a Rua Chaves.

21h46 – São Paulo tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h44 – Motoristas que saem de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra ainda enfrentam congestionamento na Rodovia Presidente Dutra. Lentidão vai do quilômetro 225 ao 223 na pista expressa em São Paulo.

21h40 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

21h35 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

21h30 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de seis quilômetros na pista central da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

21h22 – Tráfego ainda é lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, a lentidão é de dez quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte Jânio Quadros. Trecho é o de maior congestionamento na Capital. Na pista local, lentidão é de 8,8 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Jânio Quadros.

21h15 – São Paulo tem 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Índice permanece acima da média para o horário.

21h02 – Tráfego normalizado em ambos os sentidos da Rodovia Raposo Tavares.

20h58 – Saída para São Paulo continua complicada pela Rodovia Presidente Dutra. Lentidão na pista expressa em São Paulo vai do quilômetro 228 ao 223.

20h55 – Avenida do Estado, sentido zona norte, tem lentidão de 1,8 quilômetros da Avenida Cruzeiro do Sul a Marginal do Tietê.

20h53 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 1,9 quilômetros.

20h50 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, são as vias de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 14 quilômetros e vai da Ponte Atílio Fontana a Ponte Jânio Quadros.

20h45 – São Paulo tem 160 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Índice segue acima da média para o horário.

20h43 – Rodovia Anchieta segue com trânsito congestionado do quilômetro 37 ao 40, por excesso de veículos.

20h41 – Operação comboio continua em vigor pela Rodovia dos Imigrantes.

20h38 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 231 ao 223, em São Paulo.

20h35 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 19, sentido interior, por excesso de veículos.

20h32 – Corredor das Avenida Rebouças/Eusébio Matoso, sentido centro, tem lentidão de dois quilômetros da Rua Maria Carolina à Rua Oscar Freire.

20h28 – São Paulo tem 181 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h25 – Manifestação bloqueia ambos os sentidos da Radial Leste, na altura da Rua Galileu Menon, próximo à estação Arthur Alvim do metrô. Segundo a Polícia Militar, 200 pessoas participam do ato, que tem na pauta reivindicações sobre moradia. Não há informações sobre depredação, nem da participação de mascarados.

20h19 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 227 ao 223, em São Paulo.

20h16 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de quatro quilômetros nas pistas expressa e local da Ponte do Limão a Ponte do Piqueri.

20h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,6 quilômetros da Ponte da Cidade Universitária a Rodovia Castelo Branco.

20h10 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h07 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, tem lentidão de dois quilômetros do Largo Padre Péricles a Avenida Pompeia.

20h04 – Avenida Brasil, sentido zona sul, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Avenida Henrique Schaumann a Avenida Pedro Alvares Cabral.

19h59 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 17 ao 16, em Barueri.

19h57 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de cinco quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Chaves.

19h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 11 quilômetros na pista expressa da Ponte do Socorro a Rua Tucumã.

19h50 – São Paulo tem 236 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice muito acima da média para o horário, que é de 123 quilômetros de retenção.

19h49 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 221, em Guarulhos.

19h45 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Dutra.

19h43 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h40 – Rodovia Anchieta tem filas no sentido litoral do quilômetro 15 ao 18 e do quilômetro 34 ao 40.

19h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 8,8 quilômetros na pista expressa da Ponte da Cidade Jardim à Ponte Transamérica.

19h38 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal em Guarulhos do quilômetro 223 ao 225.

19h36 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 15 quilômetros na pista local da Ponte da Nova Fepasa a Ponte Jânio Quadros.

19h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri do quilômetro 29 ao 23.

19h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 17 quilômetros na pista expressa do Complexo Viário do Cebolão a Ponte Jânio Quadros. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h30 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Avenida João Carlos da Silva Borges a Avenida Giovanni Gronchi.

19h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois pontos de lentidão na pista expressa no Vale do Paraíba. Em Jacareí, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 169 ao 163. Em Guaratinguetá, trânsito intenso do quilômetro 62 ao 61.

19h24 – Corredor das Avenidas Rebouças/Eusébio Matoso tem lentidão de 3,1 quilômetros no sentido bairro, da Praça Doutor Arnaldo ao Viaduto Maria Carolina.

19h22 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa em Embu das Artes por conta de um acidente. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 29 ao 28.

19h20 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido zona norte, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

19h17 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 18 ao 23. No sentido Capital, trânsito intenso do quilômetro 26 ao 23 e do quilômetro 11 ao 10.

19h15 -Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido zona leste, tem lentidão de 2,7 quilômetros do Largo Padre Péricles a Rua da Consolação.

19h13 – Operação comboio segue em vigor pela Rodovia dos Imigrantes.

19h11 – Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem lentidão de 3,2 quilômetros da Praça Doutor Pedro Corazza a Avenida Abraão Ribeiro.

19h06 – Corredor das Avenidas Pacaembu e Major Natanael, sentido Marginal do Tietê, tem lentidão de 3,6 quilômetros da Praça Charles Miller a Ponte da Casa Verde.

19h01 – O usuário do Instagram Mateus Azevedo registrou o congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, entre São Paulo e Guarulhos.



18h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h52 – Lentidão em ambos os sentidos na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Em direção ao Rio de Janeiro, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 230 ao 223. No sentido São Paulo, tráfego intenso do quilômetro 228 ao 230.

18h50 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 11 ao 26. No sentido São Paulo, trânsito intenso do quilômetro 25 ao 20, como reflexo de colisão que bloqueava uma faixa na Rodovia Hélio Smidt.

18h49 – Faixa liberada no quilômetro 2 da Rodovia Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto de Guarulhos. Tráfego segue lento no sentido do terminal.

18h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 31 ao 23.

18h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 225 ao 223, por conta do excesso de veículos. Acidente interrompe o tráfego na pista expressa, em Jacareí, do quilômetro 167 ao 163, na pista sentido Rio de Janeiro.

18h44 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 3,3 quilômetros de lentidão, da Rua Barata Ribeiro ao lado oposto da Avenida São Gabriel.

18h42 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

18h40 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, está completamente parada, em seus 2,7 quilômetros de extensão, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Praça Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, a lentidão é de apenas 250 metros e vai da Rua Itapeva à Rua Peixoto Gomide.

18h38 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60. Em direção ao interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 61.

18h36 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 17 ao 16.

18h34 – A lentidão na tarde desta segunda-feira, 25, está acima da média para o horário, como pode ser observado no gráfico abaixo.

18h32 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa, em Jacareí, na pista sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 165 ao 163.

18h31 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao interior, tráfego permanece intenso do quilômetro 11 ao 26, por conta do excesso de veículos e como reflexo de acidentes que ocorreram mais cedo. No sentido Capital, trânsito lento do quilômetro 23 ao 20.

18h29 – São Paulo tem neste momento 255 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h27 – Rede restabelecida na Rua Anita Garibaldi, na região central. Os trólebus voltaram a circular normalmente na região.

18h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 10,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Quintana à Rodovia Castelo Branco.

18h19 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, continua sendo a via mais congestionada da Capital, mas a lentidão diminuiu. Agora, são 19,9 quilômetros de retenção na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à sede do Corinthians. Na pista local, o congestionamento soma 10,9 quilômetros e vai da Ponte Nova Fepasa à sede do Corinthians. Ao todo, há na cidade 227 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h13 – Acidente causa interdição parcial na Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego, sentido Santos, em Ubatuba, na altura do quilômetro 65,8.

18h12 – Avenida Rebouças tem 3,1 quilômetros de lentidão em cada sentido. Em direção à Rua da Consolação, o congestionamento vai do Túnel Desembargador Maria Carolina à Avenida Paulista, enquanto no sentido contrário da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Maria Carolina.

18h07 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 10 ao 19 e do quilômetro 21 ao 23. No sentido Capital, trânsito intenso do quilômetro 28 ao 23 e do quilômetro 11 ao 10.

18h05 – São Paulo tem neste momento 216 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h03 – Rodovia Anchieta tem três pontos de lentidão, em ambos os sentidos. No sentido litoral, tráfego intenso do quilômetro 15 ao 22 e do quilômetro 34 ao 40. Em direção à Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 24 ao 17.

18h02 – O usuário do Instagram André Oelmann registrou o congestionamento na Marginal do Tietê, no acesso à Avenida Cruzeiro do Sul, no sentido Ayrton Senna.

18h00 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do quilômetro 265 ao 270, no sentido Cubatão.

17h59 – Rodovia Dom Gabriel tem lentidão em ambos os sentidos, do quilômetro 64 ao 62, em Jundiaí.

17h58 – Na Avenida Aricanduva, há 3,7 quilômetros de lentidão, da Rua Benedito Passos ao término do elevado da Avenida Armando Cardoso Alves.

17h51 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

17h47 – Motorista que segue pelo corredor formado por Rodovia Castelo Branco, Marginal do Tietê e Rodovia Ayrton Senna encontra 40 quilômetros de congestionamento (dois quilômetros na Castelo, 23 quilômetros na Marginal e 15 quilômetros na Ayrton Senna).

17h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa devido a um acidente em Arujá. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 202 ao 208.

17h40 – Alça de acesso ao Aeroporto de Guarulhos, na Rodovia Hélio Smidt, tem lentidão em função de uma colisão entre dois veículos que bloqueiam a faixa da direita.

17h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal, em São José dos Campos, por causa do excesso de veículos. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 144 ao 146.

17h38 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão em ambos os sentidos na pista expressa em Barueri. No sentido Capital, trânsito intenso do quilômetro 26 ao 23. Em direção ao interior, trânsito lento do quilômetro 28 ao 31.

17h37 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, lentidão vai do quilômetro 27 ao 30 e é causada por um acidente. No sentido Capital, trânsito intenso, em Campinas, do quilômetro 97 ao 96.

17h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 224 ao 223.

17h35 – São Paulo tem neste momento 196 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada continua sendo a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, que está completamente parada na pista expressa, em seus 23,1 quilômetros de extensão, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Imigrante Nordestino. Na pista local, a retenção totaliza 21 quilômetros e vai da Ponte Nova Fepasa à Ponte Imigrante Nordestino. Na foto, a Marginal do Tietê na altura da Ponte do Limão.

17h30 – Avenida do Estado, sentido zona norte, tem 4,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto 31 de Março à Marginal do Tietê.

17h23 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h19 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, tem 3,8 quilômetros de lentidão, da Praça Armando de Sales Oliveira ao Viaduto Dona Paulina.

17h04 – Rodízio está em operação na tarde desta segunda-feira, 25, para veículos com placas finais 1 e 2, das 17h00 às 20h00.

17h01 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue sendo a via mais congestionada da Capital.A pista expressa está completamente parada, em seus 23,1 quilômetros de extensão, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Imigrante Nordestino. Na pista local, a retenção é de 21 quilômetros e vai da Ponte Nova Fepasa à Ponte Imigrante Nordestino.

16h57 – Quebra de rede na Rua Anita Garibaldi, na região central, afeta a circulação dos trólebus no local.

16h51 – O congestionamento na Marginal do Tietê provoca reflexo na Rodovia Castelo Branco, que tem dois quilômetros de lentidão na pista sentido Capital, em Osasco, do quilômetro 15 ao 13.

16h49 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Arujá, do quilômetro 202 ao 208 por causa de acidente.

16h43 – Operação comboio em vigor a partir da praça de pedágio da Rodovia dos Imigrantes, no quilômetro 32.

16h42 – A velocidade média dos corredores de ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) é de 19 km/h no sentido centro e de 17 km/h no sentido bairro.

16h39 – O congestionamento na Capital na tarde desta segunda-feira, 25, já atinge 202 quilômetros e quatro vezes superior à média para o horário (50 quilômetros).

16h34 – São Paulo tem neste momento 192 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h32 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dois pontos de lentidão: do quilômetro 11 ao 17, por bloqueio de faixa para retirada de carga de caminhão da pista; e entre os quilômetros 20 e 26.

16h29 – Em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Tietê tem cinco pontos de lentidão. O maior deles é na pista local, totaliza 16,5 quilômetros e vai da Ponte Aricanduva à Ponte Velha Fepasa.

16h25 – Ainda no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, há 16,1 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Imigrante Nordestino. Por sua vez, na pista central, a retenção é de 6,1 quilômetros, da Rua Cristina Tomás à Ponte Presidente Dutra.

16h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, está completamente parada, em seus 23,1 quilômetros de extensão, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Imigrante Nordestino.

16h18 – Rodovia Anchieta está totalmente liberada para tráfego no quilômetro 32, mas ainda há congestionamento entre os quilômetros 30 e 40.

16h15 – São Paulo tem neste momento 176 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

16h13 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 25 de novembro.

10h45 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

10h27 – Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão.

10h04 – Capital tem 156 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice maior que a média do horário. A chuva e alguns acidentes complicam o trânsito.

09h52 – De acordo com a CET, 29 semáforos estão intermitentes ou desligados na capital.

09h40 – Ayrton Senna tem 18 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

09h39 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h00 – Capital tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 6,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h51 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h27 – Castelo Branco tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Barueri.

08h14 – Avenida Braz Leme tem 3,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Voluntários da Pátria.

08h04 – Ayrton Senna tem 16 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

08h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h55 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

07h48 – Avenida Washington Luis tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Praça Ministro Pedro Chaves.

07h41 – Rodovia dos Bandeirantes tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, já na capital. Há excesso de veículos.

07h30 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h22 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h11 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte Nova do Morumbi.

07h07 – Anchieta tem 10 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h00 – Capital tem 18 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com três quilômetros de retenção no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

06h58 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Há excesso de veículos.

06h56 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro , a partir do Viaduto Guadalajara.

06h44 – Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

06h38 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

06h27 – Raposo Tavares tem 14 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

06h20 – De acordo com a CET, 13 semáforos estão intermitentes ou desligados na capital.