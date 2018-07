TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 27 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

9h14 – 84 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Avenida Alexandre Mackenzie até a Ponte Ary Torres (6,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto, até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

• Radial Leste, sentido centro, da Estação de Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,9 km)

8h51 – O usuário do Instagram Lucas Murilo’z (@muriloz) postou uma foto do congestionamento no Rodoanel, sentido São Paulo.

8h48 – Acidente ocupa a Avenida Ibirapuera, sentido bairro, junto à Avenida Macuco.

8h22 – 69 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento:

• Marginal Tiete, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó, até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro, até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio Início, até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião de Costa Aguiar, até o Complexo Viário João Jorge Saad Cabeolinha (3,1 km)

8h21 – Marginal Tietê tem congestionamento no sentido Cebolão, no acesso ao Complexo Viário.

8h14 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Vinte e Três de Maio.

8h07 – Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello apresenta lentidão em direção ao Viaduto Grande São Paulo.

8h01 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 20 ao km 18, e do km 16 ao km 10, na chegada a São Paulo.

7h45 – Rubem Berta apresenta lentidão em direção ao Ibirapuera.

7h43 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego congestionado do km 32 ao km 27 e do km 25 ao km 14, no sentido oeste. No sentido leste, o trânsito flui normalmente.

7h38 – Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento no sentido Guarujá, do km 270 ao km 266, devido ao excesso de veículos comerciais.

7h28 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão deste o Viaduto Alcântara Machado até a Avenida Vinte e Três de Maio.

7h26 – 46 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Radial Leste, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Piratininga (2,2 km)

• Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Tornloni até o Viaduto Aliomar Baleeiro (2,0 km)

7h05 – A usuária do Instagram Camila Ribeiro (@rscamila) postou uma foto do congestionamento na Avenida Cruzeiro do Sul.

6h57 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem uma faixa interditada devido a um atropelamento.

6h52 – Os dois sentidos da Bandeirantes apresentam congestionamento.

6h37 – Acidente entre bicicleta e carro na Avenida Celso Garcia, na região do Belém, deixa a faixa livre apenas para ônibus no sentido centro, mas ainda não há retenção.

6h21 – Estrada do M’Boi Mirim já apresenta retenção em direção ao centro.

6h19 – Acidente entre carro e moto deixa uma faixa interditada na Avenida Francisco Morato, sentido centro. Na Avenida Interlagos, sentido bairro, também há faixa bloqueada devido a um acidente ocorrido ontem à noite. A perícia é aguardada.

6h15 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão em São Paulo registrados pela CET.