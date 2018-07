TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 28 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h20 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 28 de outubro. Voltamos nesta terça-feira, 29. Continue acompanhando a cobertura do Estadão sobre os atos de vandalismo na zona norte da Capital. Boa noite!

21h12 – Rodovia Fernão Dias continua bloqueada no sentido Belo Horizonte, por conta de atos de vandalismo na zona norte da Capital. Na pista sentido São Paulo há lentidão do quilômetro 80 ao 86. Na pista sentido Belo Horizonte, o congestionamento se localiza entre os quilômetros 90 e 86.

21h05 – Os dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt continuam bloqueados, na altura do quilômetro 274, em Taboão da Serra. No final da tarde desta segunda-feira, 28, um caminhão colidiu com uma passarela. O motorista do caminhão e um pedestre ficaram feridos.

Equipes da concessionária que administra a via estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, na avaliação dos danos à passarela, na remoção do veículo e na liberação da via. Na pista sentido Curitiba, há lentidão do quilômetro 271 ao 274. Na pista sentido São Paulo, a lentidão está entre o quilômetro 277 e 274.

Os usuários que seguem em direção a São Paulo podem utilizar o Rodoanel, saindo da Rodovia Régis Bittencourt na altura do quilômetro 279. Para quem segue em direção a Curitiba, o Rodoanel também é uma opção e pode ser acessado por outras rodovias que saem de São Paulo.

21h02 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 228 ao 226.

21h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,6 quilômetros na pista expressa da Ponte da Cidade Universitária a Ponte Nova do Morumbi.

20h32 – A pista do sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias foi liberada em relação ao protesto de moradores da Vila Medeiros. O sentido Belo Horizonte continua bloqueado.

20h30 – São Paulo tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h18 – Continua o bloqueio na Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 86, na zona norte de São Paulo. No local, um protesto terminou com atos de vandalismo. Ao menos dois ônibus e dois caminhões foram incendiados. O fogo ainda não foi controlado. No momento, há conflito entre a tropa de choque da Polícia Militar e manifestantes.

20h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Avenida Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso.

20h10 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

20h05 – São Paulo tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de doze quilômetros na pista expressa da Ponte Transamérica a Ponte da Cidade Universitária.

19h59 – Marginal do Tietê começa a sentir os reflexos do protesto na Rodovia Fernão Dias. No sentido Ayrton Senna, há lentidão de seis quilômetros na pista expressa da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte do Tatuapé e na pista central da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Jânio Quadros.

19h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 230 ao 226.

19h40 – A Rodovia Régis Bittencourt continua bloqueada nos dois sentidos na altura do quilômetro 274, em Taboão da Serra, por conta de uma colisão entre um caminhão e uma passarela. Motorista que segue no sentido Curitiba deve utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes para fugir do congestionamento. Já quem segue no sentido São Paulo, deve usar o Rodoanel, na altura do quilômetro 279.

19h29 – São Paulo tem 148 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h23 – A Rodovia Fernão Dias está temporariamente bloqueada no quilômetro 86, na região de São Paulo, em ambos os sentidos devido a protesto por conta da morte do adolescente Douglas Martins Rodrigues, de 17 anos, morto após uma abordagem policial. Na pista Sul (sentido São Paulo), há lentidão do quilômetro 83 ao 86. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), a lentidão está entre o quilômetro 89 e o 86. Equipes da Concessionária OHL, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão no local para a liberação total da via.

19h19 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Verde a Ponte do Tatuapé.

19h17 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista local da Rua José Gomes Falcão a Ponte do Tatuapé.

19h10 – Protesto no quilômetro 86 da Rodovia Fernão Dias ocorre por conta da morte do adolescente Douglas Martins Rodrigues, de 17 anos, durante abordagem policial na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, no domingo, 27. Manifestantes atearam fogo em um ônibus e em dois caminhões. Houve saques no comércio da região. A Rodovia continua bloqueada nos dois sentidos.

19h02 – Há lentidão entre os quilômetros 24 e 20, no sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna, por conta do excesso de veículos.

18h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte João Dias. Essa é a via de maior congestionamento na Capital nesta segunda-feira, 28.

18h55 – A Rodovia Fernão Dias está bloqueada no quilômetro 86, na região de São Paulo (SP), em ambos os sentidos (São Paulo e Belo Horizonte), devido a manifestação. Na pista Sul (sentido São Paulo), há lentidão do quilômetro 84 ao 86, na noite desta segunda-feira, 28.

18h51 – Por conta do bloqueio da Rodovia Régis Bittencourt, os motoristas que seguem em direção a São Paulo podem utilizar o Rodoanel, saindo da Rodovia Régis Bittencourt na altura do km 279. Para quem segue em direção a Curitiba, a alternativa é utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes.

18h47 – Continua o bloqueio à Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 274, por conta de uma batida entre uma carreta e uma passarela. No sentido Curitiba, lentidão é de cinco quilômetros. Em direção à São Paulo, o congestionamento chega a sete quilômetros.

18h45 – São Paulo tem lentidão de 141 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

18h40 – Via de maior congestionamento na Capital é a pista expressa na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Lentidão é de 9,9 quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

18h36 – Lentidão na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 58 ao 52, por conta do excesso de veículos.

18h34 – O trânsito continua bloqueado nos dois sentidos na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 275, em Taboão da Serra. O motorista do caminhão foi socorrido pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas. O pedestre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro Antena, em Taboão da Serra.

18h29 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso no sentido interior em dois pontos. Do quilômetro 57 ao 61, em Jundiaí, e do quilômetro 104 ao 106, em Campinas.

18h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista marginal por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 229 ao 230.

18h22 – Manifestação na Avenida Giovanni Gronchi interdita pista sentido bairro, na altura da Rua José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, na zona sul. Segundo a Polícia Militar, 40 pessoas participam do protesto que se intitula “Grito da Justiça”. A circulação de ônibus no local está afetada.

18h16 – Continua bloqueado o trânsito nos dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 275, em Taboão da Serra. Um caminhão bateu em uma passarela e duas pessoas ficaram feridas. No momento, o Corpo de Bombeiros está fazendo o atendimento às vítimas. Segundo o CB, os feridos são o motorista da carreta e um pedestre.

18h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal em Guarulhos. Lentidão vai do quilômetro 217 ao 221.

18h12 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista central, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

18h07 – Acidente deixa tráfego lento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. O trânsito está intenso em Itupeva na pista expressa, do quilômetro 69 ao 71. Não há interdição de faixa.

18h04 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 26 ao 23 e do quilômetro 12 ao 10, sentido São Paulo, devido excesso de veículos.

18h01 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 800 metros de lentidão, da Alameda Campinas a Alameda Ministro Rocha de Azevedo. Desde esta segunda-feira, 28, a velocidade máxima permitida na via passou de 60 km/h para 50 km/h. A ação, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), “busca melhorar a segurança dos usuários mais vulneráveis do sistema viário”, como pedestres e ciclistas, “buscando a convivência pacífica e a redução de acidentes e atropelamentos na área”. Veja mais.

17h57 – Os dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt estão bloqueados na altura do quilômetro 275, em Taboão da Serra. Há cerca de 30 minutos, um caminhão bateu em uma passarela e tombou em seguida. Segundo a TV Bandeirantes, o motorista e o ajudante tem ferimentos e não havia nenhum pedestre no local.

17h52 – Acidente na Avenida do Estado, sentido Marginal do Tietê, na altura da Praça São Vito, na região central.

17h51 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 625 metros depois da Ponte Ary Torres à Ponte Nova do Morumbi.

17h50 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem 2,9 quilômetros de lentidão no trecho formados pelas Avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h49 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Rodovia dos Imigrantes, da Marginal do Pinheiros à Rua Antônio de Macedo Soares.

17h44 – Um caminhão colidiu com uma passarela na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 275, em Taboão da Serra. Segundo a TV Bandeirantes, o motorista e o ajudante tem ferimentos.

17h40 – Corredor Norte-Sul tem 5,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto de Congonhas no trecho formados pelas Avenidas Vinte Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h38 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista local, de 880 metros depois da Rua José Gomes Falcão à Ponte da Vila Maria. Já na pista expressa, também há 6,2 quilômetros de congestionamento, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Maria.

17h36 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso em Campinas na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 102 ao 106.

17h34 – Acidente na Avenida Professor Vicente Rao, sentido Marginal do Pinheiros, bloqueia todas as faixas na altura da Rua Barão do Triunfo, no Campo Belo.

17h33 – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes na subida da serra, do quilômetro 60 ao 52, por conta do excesso de veículos.

17h30 – Capital tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego intenso em Barueri na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 25 ao 23.

17h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem trânsito intenso na pista expressa por conta de um acidente em Guarulhos. O tráfego flui pela direita, com lentidão do quilômetro 210 ao 213.

17h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista marginal por excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 219 ao 221.

17h19 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 227 ao 226.

17h13 – São Paulo tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET.

17h10 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 28 de outubro.

10h22 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h53 – Anchieta tem faixa da esquerda bloqueada no sentido litoral, na altura do quilômetro 43. Reflexo de tombamento de carreta.

09h44 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h37 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

09h27 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h07 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h00 – Capital tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é o Corredor Norte-Sul, com 7,9 quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Jaceguai até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h46 – Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

08h36 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h26 – Entorno da Cidade Universitária tem tráfego lento, já que alguns portões estão fechados devido ao Dia Do Funcionário Público. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques tem retenção de 1,5 quilômetro no sentido centro, a partir da Avenida Benjamin Mansur.

08h18 – Ayrton Senna tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

08h08 – Imigrantes tem faixa da esquerda bloqueada no sentido São Paulo, em Diadema. Reflexo de acidente.

08h00 – Capital tem 73 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é o Corredor Norte-Sul, com 5,7 quilômetros de retenção no sentido centro, a partir do Viaduto Santa Generosa.

07h55 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h49 – Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

07h40 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

07h34 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h27 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

07h20 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h14 – Raposo Tavares tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

07h07 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

07h00 – Capital tem 22 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida Professor Abraão de Morais, com três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, a partir do Viaduto Matheus Torloni.

06h50 – Marginal do Tietê tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

06h37 – Radial Leste tem faixa da direita do sentido centro bloqueada próximo ao Metrô Patriarca, devido a uma colisão envolvendo carro e moto. A via tem congestionamento de 1,2 quilômetros a partir da Avenida Melchert.

06h27 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h22 – Velocidade máxima permitida na Avenida Paulista passa a ser de 50 quilômetros. Veja matéria.

06h18 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.