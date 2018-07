TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 29 de julho

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

07h18- Corredor Norte-Sul segue com 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira. Nesta segunda-feira, começou a funcionar a faixa exclusiva de ônibus no Corredor

07h12- São Paulo já tem 13 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e segue com tendência de alta

07h05- Como reflexo do protesto na Cônego Domênico Rangoni, a Rodovia Anchieta tem tráfego complicado do km 52 ao 55, sentido litoral e do km 57 ao 55 sentido São Paulo

07h03- Uma manifestação interdita agora a Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido litoral, na altura do km 268, em Cubatão

06h55- O Corredor Norte-Sul já registra 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira

06h48- Neste momento, São Paulo registra 11km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h45- A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista Marginal sentido São Paulo, do km 219 ao 225

06h27- Dois carros bateram na Avenida Brasil com a Avenida Rebouças, sentido Pinheiros. Duas faixas da direita estão bloqueadas

06h10- Bom dia! Neste momento, a Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento do km 24 ao 20 no sentido São Paulo