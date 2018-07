TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

20h07 – Há lentidão no km 273 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. No sentido Curitiba, o tráfego flui sem problemas na noite de hoje.

19h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 6,5 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

19h45 – A Avenida Ibirapuera apresenta lentidão nos dois sentidos da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

19h42 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h38 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

19h23 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido Marginal, da Praça Alvorada até a Marginal do Pinheiros.

19h17 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1,3 km de lentidão, sentido Itaim, da Rua Tucumã até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h06 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim.

18h52 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Otavio Tarquinio de Sousa até a Joaquim Nabuco.

18h45 – A Avenida Santo Amaro registra 1 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Arminda.

18h40 – O Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão, sentido Anchieta, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Saúde.

18h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h26 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,7 km de morosidade, sentido centro, da Antônio Rosa até a Avenida Paulista.

18h20 – A capital tem 97 km de lentidão nesta noite.

18h18 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

18h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,7 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h05 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h53 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,6 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Lucas Obes

17h45 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até O Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

17h35 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h29 – Movimento de veículos continua bom em todas as rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, chove no trecho de planalto e litoral, com ocorrência de neblina no topo de serra. SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h25 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de engarrafamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h20 – A Avenida Nove de Julho registra 1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

17h18 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h12 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

17h09 – A capital tem 49 km de vias congestionadas.

17h04 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,6 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h59 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

16h55 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Ary Torres.

16h10 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Jaguaré até a Ponte Ary Torres.

14h53 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem tráfego intenso sentido Castelo Branco entre a Rodovia Dutra e Julio de Mesquita Neto.

13h45 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, é o ponto com maior lentidão, neste momento, na capital. O congestionamento atinge 7,2 km entre o Viaduto Republica Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

12h23 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

12h12 – 4 km de filas na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal. A lentidão está entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

12h11 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte da Freguesia do Ó e Nova Fepasa. São Paulo registra 50 km de filas.

12h09 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Alameda Franca e Rua Urimonduba.

11h09 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, tem 8,1 km de filas entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castello Branco. Já a pista local, no mesmo sentido, tem tráfego intenso entre a Ponte João Dias até a Rua Quintana.

10h28 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de filas no sentido Marginal. Congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e o término da Aliomar Baleeiro.

10h26 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves Interlagos.

9h51 – Rodovia Anchieta tem lentidão do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.10h12 – São Paulo com 138 km de trânsito lento. Zona sul concentra 54km de congestionamento.

9h40 – Pista expresso da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 10 km de trânsito entre Castelo Branco e ponte Ary Torres.

9h31 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento entre ponte do Socorro até ponte Eusébio Matoso.

9h10 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de trânsito lento a partir da Castelo Branco.

8h59 – São Paulo com 130 km de trânsito lento. Marginal do Tietê é a via com mais congestionamento.

8h39 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, com trânsito lento do viaduto Aliomar Baleeiro até viaduto Amaro

8h26 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: trânsito lento do viaduto Pires do Rio até a praça Franklin Roosevelt.

8h20 – Trânsito lento na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10 pela Anchieta e do km 59 ao km 60, no sentido litoral, em Cubatão, por excesso de veículos.

8h04 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de trânsito lento a partir da Castelo Branco.

7h41 – Via expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 8,2 km de trânsito lento entre a ponte Julio de Mesquita Neto até a rodovia Castelo Branco.

Pista local da Marginal do Tietê agora com 6,3 km de trânsito ruim a partir da Freguesia do Ó.

7h40 – São Paulo com 77 km de trânsito lento, índice acima da média.

06h43 – Um acidente no km 10 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, causa lentidão do km 13 ao 10 e do km 20 ao 16

06h38 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento, no sentido capital, em Guarulhos, do km 219 ao 221 e do km 222 ao 225 da pista lateral, e do km 224 ao 225 da pista expressa

06h33 – Um acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo à Rua André Beauneveu, ocupa um faixa da esquerda, e causa lentidão por aproximação

06h18 – A Rodovia Raposo Tavares apresenta lentidão, no sentido São Paulo, do km 21 ao 19 e do km 13 ao 10