TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 30 de dezembro

11h11 – Raposo Tavares tem faixa liberada no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 13 . Mais cedo, houve bloqueio por conta de tombamento de veículo.

10h40 – Raposo Tavares tem interdição de faixa no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 13 , devido a tombamento de veículo.

10h10 – Rio-Santos permanece com lentidão no sentido Ubatuba, entre os quilômetros 97 e 77 e 62 e 54. No sentido Caraguatatuba, há tráfego intenso sem retenções.

09h49 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem trechos de lentidão.

09h27 – Protesto de moradores de rua bloqueou mais cedo a Rua Pedro Vicente, no cruzamento com a Avenida Cruzeiro do Sul. Eles atearam fogo em madeiras e os bombeiros foram chamados. Não há mais interrupção na via.

09h17 – Imigrantes tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 40 e 43.

