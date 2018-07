TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 30 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h10 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP nesta segunda-feira, 30.

20h09 – Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Ponte Nova Morumbi até Rua Américo Brasiliense.

20h00 – No momento, há 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida Rebouças é a via mais congestionada, no sentido centro, com filas da Avenida Paulista até a Rua Antonio Rosa.

19h47 – Na capital, há 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.19h51 – A Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, segue sendo a via mais congestionada. Há lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte da Transamerica.

19h45 – Colisão entre carro e moto ocupa a faixa da esquerda da Ponte Estaiada.

19h40 – Interferência no Túnel Ayrton Senna, ocupa uma faixa

19h36 – Trânsito é normal em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

19h34 – No momento, há 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal dos Pinheiros segue sendo a via mais congestionada. No sentido Interlagos, a via tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte da Transamerica.

19h27 – Na zona leste, um acidente na Avenida Mateo Bei, ocupa duas faixas, sentido centro, próximo à Rua Paulo Manograsso.

19h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7 quilômetros de filas da Marginal dos Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

19h11 – Tráfego foi normalizado na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica.

19h09 – Corredor Norte-Sul tem 7,1 quilômetros de congestionamento sentido Aeroporto.

19h04 – No momento, há 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal dos Pinheiros segue sendo a via mais congestionada. No sentido Interlagos, a via tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte da Transamerica.

18h59 – A rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido Aeroporto. No sentido oposto, flui normal.

18h56 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

18h36 – Na capital, há 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,2 quilômetros de filas.

18h30 – Boa noite! Começa a cobertura do trânsito em SP no início de noite desta segunda-feira, 30.

10h00 – Encerramos o blog nesta manhã. Voltamos à noite.

09h55 – Marginal do Tietê tem a pista central liberada. Mais cedo, um caminhão capotou na via. Há pequeno reflexo.

06h45 – Rodoanel tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Bandeirantes, na altura de Cotia.

09h36 – Castelo Branco tem pequena lentidão no sentido interior, na altura de Barueri.

09h28 – Marginal do Pinheiros tem 9,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

09h06 – Anchieta tem lentidão de cinco quilômetros na chegada a Santos.

09h00 – Capital tem 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 6,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Jardim.

08h47 – Ayrton Senna tem 3 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h42 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Jardim.

08h30 – Marginal do Tietê tem faixa da direita da pista central interditada no sentido Castelo Branco, próximo à ponte Cruzeiro do Sul, devido a um capotamento de caminhão.

08h22 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 27 ao 19 e 15 ao 10 no sentido São Paulo.

08h07 – Novos corredores de ônibus são inaugurados na capital nesta segunda-feira. Entre as novas faixas exclusivas estão a da rua Dr. João César de Castro, na zona sul, na avenida Nove de Julho – entre as avenidas Cidade Jardim e São Gabriel -, na rua Guaiaúna, na Penha, e na avenida Sousa Ramos, em Cidade Tiradentes.

08h00 – Capital tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste (5 quilômetros), entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h55 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura de Barueri.

07h37 – Anchieta tem lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

07h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

07h00 – Capital tem 17 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste (7 quilômetros), em diversos trechos do sentido centro.

06h52 – Avenida Interlagos tem duas faixas interditadas no sentido centro, próximo ao número 3000, devido a um acidente.

06h47 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h43 – Ayrton Senna tem 14 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h38 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 2,2 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a avenida do Estado e o viaduto Santa Ifigênia.