TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 31 de março

20h29: Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

19h13 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar normalmente.

19h03 – São Paulo tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h36 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Rua Douro e a Avenida dos Bandeirantes.

18h31 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 3,2 quilômetros de congestionamento entre o complexo viário João Jorge Saad (Cebolinha) e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h29 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, tem lentidão entre os quilômetros 13 e 23, por causa da chuva.

18h24 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a rua Alves Pontual e a avenida Giovanni Gronchi.

18h22 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida Jânio Quadros e a ponte Aricanduva.

18h19 – Linha 3-Vermelha do Metrô também opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

18h18 – CGE retira a Zona Leste do Estado de Atenção para alagamentos.

18h15 – Linha 2-Verde do Metrô também opera com velocidade reduzida.

18h06 – Linha 12-Safira da CPTM está circulando com maiores intervalos por causa da chuva.

18h03 – Capital paulista tem três pontos de alagamento ativos neste momento, todos na Zona Leste. Em Itaquera, o trânsito está parcialmente afetado no Túnel Jornalista Odon Pereira e no cruzamento da rua Padre Viegas de Menezes com a Avenida Campanella. Em São Miguel Paulista, o cruzamento das avenidas Jacu-Pêssego e Imperador também está afetado.

17h55 – São Paulo tem 30 semáforos desligados ou em amarelo intermitente, segundo a CET.

17h54 – CGE emite Estado de Atenção para alagamentos nas seguintes Subprefeituras da Zona Leste: Aricanduva, São Mateus e Vila Prudente.

17h34 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Rua Douro e a Avenida dos Bandeirantes.

17h33 – Corredor Norte-Sul também tem 2,9 quilômetros de congestionamento no sentido Santana, entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

17h31 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 3,2 quilômetros de retenção entre o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha) e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h29 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de congestionamento entre a Rua Alves Pontual e a Estação Giovanni Gronchi.

17h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, com congestionamento em São Paulo entre os quilômetros 228 e 223.

17h25 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso em Campinas entre os quilômetros 103 e 105.

17h23 – São Paulo tem neste momento 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h22 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta segunda-feira, 31.

12h30 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 31. Retornaremos à tarde. Bom dia!

12h20 – Faixa da esquerda é liberada no sentido litoral da Rodovia Anchieta, no quilômetro 53. No local, não há mais nenhum veículo represado. Tráfego melhora no planalto e motorista encontra filas do quilômetro 35 ao 40. Na serra, flui bem pela pista norte. Já a pista sul está bloqueada. Descida é realizada pela pista norte da Rodovia e sul da Rodovia dos Imigrantes.

10h56 – Pista norte da Rodovia Anchieta, que opera no sentido litoral, segue congestionada do quilômetro 36 ao 53.

10h46 – Interligação Planalto, da Rodovia dos Imigrantes para a Anchieta, tem filas do quilômetro 4 ao 1.

10h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de morosidade na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

10h24 – A pista norte da Rodovia Anchieta, sentido litoral, está congestionada do quilômetro 35 ao 53, entre São Bernardo do Campo e Cubatão.

10h04 – Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), houve derramamento de carga de soja da carreta na pista, que se espalhou no local. A limpeza está sendo feita. Neste momento, a Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 54 ao km 50, devido carreta quebrada que bloqueia uma faixa, na serra.

10h03 – Em função da colisão, a pista sul foi bloqueada e tem o trânsito represado do km 46 ao 53. No sentido litoral, há congestionamento do km 31 ao 40 como reflexo. A pista norte da rodovia também está bloqueada para inversão do sentido de tráfego.

10h01 – Um acidente entre cinco carretas e um caminhão bloqueia totalmente a pista sul da Rodovia Anchieta na manhã desta segunda-feira, 31, na altura de Cubatão. A colisão aconteceu às 6h no quilômetro 53 da via, no sentido litoral. O motorista da carreta morreu na hora e o passageiro, que ficou ferido, foi levado ao Pronto-Socorro de Cubatão, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Os nomes das vítimas não foram informados.

09h40 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem trânsito parado do quilômetro 46 ao 53 devido a acidente envolvendo cinco carretas e um caminhão no início da manhã desta segunda-feira, 31.

09h06 – A pista sul da Rodovia Anchieta continua bloqueada no quilômetro 53, devido a uma colisão entre cinco carretas e um caminhão, em Cubatão.

09h00 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem 5,1 quilômetros da Praça Ministro Pedro Chaves, em Interlagos, até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h47 – Na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há 5,4 quilômetros de morosidade na pista expressa entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castelo Branco.

08h44 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de retenção da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

08h42 – Pista norte da Rodovia Anchieta, sentido litoral, é liberada para o tráfego.

08h41 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 19 ao 13.

08h40 – São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h36 – Uma falha na porta às 7h45 forçou o esvaziamento e recolhimento de trem na estação República, Linha 3 – Vermelha do Metrô, sentido Barra Funda. O problema afetou os usuários porque aumentou o tempo de parada nas plataformas. Não há restrição de velocidade neste momento.

08h28 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 25 ao 20.



08h27 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, soma 5,6 quilômetros de tráfego lento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

08h23 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros entre os viadutos Dona Matilde e o Pires do Rio.

08h18 – Há neste momento 33 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

08h00 – São Paulo tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h00 – Metrô informa que problema que gerava lentidão na linha 3 – Vermelha já foi resolvido. A falha teria ocorrido na estação República.

07h59 – Rodovia Anchieta mantém bloqueio na pista sul, sentido litoral, no quilômetro 53.

07h45 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 88,5 ao 90, em Guarulhos.

07h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 229.

07h43 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 18 e do quilômetro 17 ao 11.

07h42 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Itapevi, na pista expressa, do quilômetro 32 ao 30.

07h32 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h30 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

07h29 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

07h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do Término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Avenida Santo Amaro,

07h25 – São Paulo tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h15 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem congestionamento do quilômetro 36 ao 40. Rodovia permanece bloqueada no início da Serra e no quilômetro 53, devido a um acidente.

06h58 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h57 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h56 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital do quilômetro 13 ao 10.

06h49 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 221.

06h49 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem pista norte bloqueada na serra para inversão de sentido.

06h48 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h47 – Rodovia Anchieta ainda tem bloqueio no quilômetro 53 da pista sul, sentido litoral. No início da serra, quilômetro 40, também há retenção, com lentidão do quilômetro 37 ao 40.

06h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, quilômetro 226 ao 228.

06h35 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,5 quilômetros de lentidão do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

06h33 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista marginal, do quilômetro 17 ao 13.

06h00 – Acidente no quilômetro 53 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, também deixa reflexos na mesma altura da via, no sentido capital.

05h58 – Acidente na Rua Dos Trilhos, sentido bairro, interdita a via, próximo à Rua Tobias Barreto, na Mooca.

05h50 – Acidente na Rodovia Anchieta bloqueia totalmente a pista sul, sentido litoral, na altura do quilômetro 53.

05h49 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.