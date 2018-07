TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 4 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h42 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 4. Voltamos nesta terça. Boa noite!

21h40 – São Paulo tem 37 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h39 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia Anchieta, tem lentidão de 1,9 quilômetros a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

21h36 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, tem lentidão de dois quilômetros da Rua Péricles a Avenida Pompeia.

21h34 – Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, tem lentidão de dois quilômetros da Avenida Abraão Ribeiro a Praça José Vieira de Carvalho Mesquita.

21h31 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem lentidão de 2,4 quilômetros da Avenida Juscelino Kubitschek a Avenida Rebouças.

21h30 – São Paulo tem 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h28 – Tráfego está normalizado no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna.

21h27 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem trânsito intenso nas pistas local e expressa da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

21h26 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem tráfego lento em todo a sua extensão.

21h25 – Segue lenta a pista central da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Congestionamento é de 5,5 quilômetros e vai da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

21h22 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem tráfego lento da Rua do Funchal ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

21h19 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem congestionamento de sete quilômetros da Rua Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h15 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue lenta na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Jânio Quadros. Na pista expressa, lentidão é de 7,5 quilômetros da Ponte do Limão a Ponte Jânio Quadros. Vias são as de maior congestionamento na Capital, segundo a CET.

21h06 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h00 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 230 ao 223.

20h55 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,7 quilômetros na pista expressa da Ponte do Limão a Ponte Aricanduva.

20h52 – São Paulo tem 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h47 – Tráfego é lento do quilômetro 17 ao 20 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, devido ao excesso de veículos.

20h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista marginal do quilômetro 229 ao 227, por conta de um acidente. Trânsito flui pelas faixas da direita.

20h40 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio Término.

20h36 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Avenida Juscelino Kubitschek a Rua dos Pinheiros.

20h33 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 5,1 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Pedro Chaves.

20h27 – São Paulo tem 167 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h24 – Marginal do Tietê, pista central do sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

20h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista expressa da Ponte do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

20h20 – Continua o congestionamento na Rodovia Castelo Branco, sentido interior, por conta de um acidente que ocorreu por volta das 16h. Lentidão vai do quilômetro 21 ao 24.

20h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 6,9 quilômetros da Rua do Funchal ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h16 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem tráfego lento da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, com congestionamento de 8,7 quilômetros.

20h14 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 12,4 quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto a 500 metros antes da Ponte Aricanduva.

20h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 13 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Aricanduva. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

20h08 – Segue lentidão no sentido litoral pela Rodovia Anchieta, do quilômetro 35 ao 40.

20h05 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento no sentido interior do quilômetro 22 ao 26.

20h01 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem tráfego lento da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h56 – Tráfego normalizado no sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna. No sentido interior, tráfego segue lento do quilômetro 13 ao 26.

19h53 – Capital tem 202 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. O número está acima da média registrada pela CET para o horário. Veja o gráfico com os índices:

19h47 – Prossegue o congestionamento na pista expressa Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte da Cidade Universitária a Ponte do Socorro. Lentidão é de 14,5 quilômetros no trecho e é a maior da Capital.

19h43 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 15 ao 16.

19h40 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 5 ao 4, por conta de um veículo em pane na pista.

19h36 – Motorista ainda encontra lentidão na Rodovia Castelo Branco, sentido interior, como reflexo de acidente que ocorreu mais cedo. Congestionamento vai do quilômetro 18 ao 24.

19h33 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 5,1 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Pedro Chaves.

19h29 – Termina o estado de atenção para alagamentos em todas as regiões de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informa que as chuvas devem seguir nas próximas horas desta segunda-feira, 4, na Capital, mas sem muita intensidade. Na terça-feira, 5, o céu permanece encoberto e ocorrem chuvas fracas e chuviscos, alternados com períodos de melhoria.

19h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 216, por conta de um acidente.

19h23 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 104 ao 106.

19h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 6,9 quilômetros da Rua do Funchal ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h19 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 26 ao 25.

19h18 – São Paulo tem 197 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h14 – São Paulo tem 161 semáforos com defeito e oito pontos de alagamento por conta da chuva.

19h11 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista expressa da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

19h09 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem trânsito lento no sentido Cubatão do quilômetro 268 ao 270, por excesso de veículos.

19h08 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem dois pontos de lentidão. Trânsito é intenso entre os quilômetros 23 e 26 e entre os quilômetros 11 e 16.

19h05 – Lentidão nos dois sentidos da Rodovia Anhanguera. Em direção ao interior, tráfego lento em Jundiaí na pista expressa do quilômetro 112 ao 115. No sentido Capital, um acidente deixa a faixa 02 interditada e complica o trânsito do quilômetro 77 ao 71.

19h01 – São Paulo tem 205 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h58 – A usuária do Instagram Aline Perini registou o congestionamento nos dois sentidos da Marginal do Tietê e no acesso à Ponte da Casa Verde.

18h55 – Diminui a intensidade das chuvas na Capital, segundo o CGE. Precipitação atinge de maneira moderada todos os bairros das zonas norte, oeste, centro e leste. Nos bairros da Penha, Itaquera e São Mateus, na zona leste, a chuva é intensa. Na Grande São Paulo, chove forte em Guarulhos e parte do Grande ABC.

18h51 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 14 ao 15.

18h49 – Por conta da chuva, a Capital tem 153 semáforos quebrados. De acordo com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas persistem até o início da noite desta segunda-feira, 4, variando de intensidade.

18h48 – Por conta da chuva que cai na Grande São Paulo, o trânsito está complicado na Rodovia Ayrton Senna. No sentido Capital, lentidão vai do quilômetro 24 ao 20. Em direção ao interior, motorista reduz a velocidade do quilômetro 15 ao 26.

18h46 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 6,9 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h45 – Em função das chuvas, quatro linhas do Metrô operam com velocidade reduzida: 1-Azul, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi; 2-Verde, entre Alto do Ipiranga e Chácara Klabin; 3-Vermelha, entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda; e 5-Lilás, entre Capão Redondo e Largo Treze. A Linha 4-Amarela opera com velocidade normal.

18h44 – Continua a lentidão no sentido interior da Rodovia Castelo Branco, como reflexo de um acidente que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 4. Congestionamento vai do quilômetro 17 ao 31.

18h42 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Louveira, por conta de um acidente que interdita duas faixas. Congestionamento começa no quilômetro 76 e vai até o quilômetro 71.

18h39 – São Paulo tem sete pontos de alagamento transitáveis, segundo a CET. Confira:

18h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 230 ao 223.

18h35 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Sumaré. Lentidão vai do quilômetro 110 ao 104.

18h30 – O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos nas regiões central, norte, oeste e leste, além das Marginais.

18h27 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 14,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Cidade Universitária à Ponte do Socorro. Neste momento, é a via com maior congestionamento na Capital.

18h21 – São Paulo tem 186 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Ponte do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

18h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 217 ao 221, em Guarulhos. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito é intenso do quilômetro 225 ao 223 na pista marginal.

18h08 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, há lentidão do quilômetro 26 ao 25 e do quilômetro 23 ao 17, ambos na região de São Bernardo do Campo.

18h05 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Marginal do Tietê ao Viaduto Mercúrio.

18h04 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento em São Bernardo do Campo do quilômetro 15 ao 18 e do quilômetro 35 ao 40 e, na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65.

18h03 – Lentidão no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, entre os quilômetros 24 e 26 e entre os quilômetros 17 e 20, por excesso de veículos.

17h59 – Ponto de alagamento transitável na Avenida Nossa Senhora do Sabará, na altura da Rua Afonso Araújo Almeida, na zona sul.

17h58 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 24 e 20, devido ao excesso de veículos.

17h57 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,3 quilômetros de lentidão, da Rua Haddock Lobo à Praça Oswaldo Cruz.

17h55 – São Paulo tem 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h54 – Acidente na Avenida Rio das Pedras ocupa duas faixas, sentido bairro, na altura da Rua Padre Isidoro, na zona leste.

17h53 – Tráfego interrompido na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, por conta de um acidente. Lentidão começa no quilômetro 191, em Santa Isabel.

17h51 – Por conta da chuva, a Capital tem 140 semáforos quebrados. De acordo com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas persistem até o início da noite desta segunda-feira, 4, variando de intensidade.

17h50 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 17 ao 20.

17h48 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem 2,9 quilômetros de lentidão da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

17h47 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem 2,9 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h45 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Castelo Branco, sentido interior, por conta de um acidente que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 4 de novembro. Motorista encontra lentidão do quilômetro 16 ao 31, nos municípios de Osasco, Barueri e Itapevi.

17h43 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa em Cotia do quilômetro 28 ao 26.

17h41 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem dois pontos de congestionamento na pista expressa. Em Barueri, lentidão vai do quilômetro 15 ao 16. Em Osasco, tráfego é intenso do quilômetro 24 ao 26.

17h38 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,8 quilômetros da Ponte do Limão a Ponte da Velha Fepasa.

Foto: Mateus Fagundes/Estadão

17h35 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 3,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros a Rua Antônio de Macedo Soares.

17h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de oito quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

17h23 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 6,1 quilômetros de lentidão nas pistas central e expressa, da Ponte da Casa Verde à Ponte Velha Fepasa.

17h14 – São Paulo tem neste momento 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme.

17h11 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 12,4 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto a 499 metros antes da Ponte Aricanduva. É a via mais congestionada na Capital neste momento.

17h07 – Alagamento na Avenida Santo Amaro, sentido centro, na altura da Rua Doutor Jesuíno Maciel, no Campo Belo, na zona sul.

17h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 13 quilômetros de lentidão na pista expressa por causa de um acidente. O congestionamento vai do quilômetro 18 ao 31 e se estende por Osasco, Barueri e Itapevi, na Grande São Paulo.

17h02 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h01 – Com chuva, São Paulo tem 122 semáforos quebrados.

16h59 – São Paulo tem neste momento 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h57 – Tráfego normalizado no sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

16h56 – Ponto de alagamento transitável no Túnel Max Feffer, na zona oeste, na altura da Praça Luís Carlos Paraná.

16h52 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas, no interior de São Paulo, do quilômetro 103 ao 106.

16h46 – O usuário do Instagram Patrick Moraes registrou o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

16h39 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos 2 sentidos por causa do excesso de veículos. No sentido litoral, o congestionamento vai do quilômetro 37 ao 40. Já no sentido Capital, do 53 ao 51.

16h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal por excesso de veículos em Guarulhos, na Grande São Paulo, do quilômetro 222 ao 225.

16h32 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros à Rua Antônio de Macedo Soares.

16h29 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem filas do quilômetro 267 ao 270, por causa do excesso de veículos.

16h25 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 21 por causa do excesso de veículos e da chuva. No sentido Cotia, há congestionamento no mesmo trecho (do quilômetro 21 ao 23).

16h22 – O Corredor Norte-Sul é a via mais congestionada da Capital no momento, com 4 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. O congestionamento vai de 119 metros depois do Túnel Ayrton Senna ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h18 – São Paulo tem neste momento 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h16 – Zonas Oeste, Norte, Centro e Marginais estão em estado atenção para alagamentos. Imagens de radar meteorológico indicam precipitação moderada em diversas localidades, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

16h12 – Com chuva, São Paulo tem 109 semáforos quebrados.

16h03 – São Paulo tem neste momento 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h00 – Boa tarde! Voltamos a acompanhar o trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 4 de novembro.

09h37 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

09h25 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco.

09h00 – Capital tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

08h51 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, já na capital.

08h37 – Castelo Branco tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Itapevi.

08h31 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h20 – Manifestantes saíram da Avenida Teotônio Vilela e agora ocupam o sentido bairro da Rua Frederico René de Jaegher. Eles protestam contra reintegração de posse no Grajaú.

08h14 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h03 – Capital tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h58 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h48 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na chegada à capital.

07h38 – Avenida Senador Teotônio Vilela permanece bloqueada, ocupando duas faixas no sentido centro próximo a Rua Frederico René de Jaegher. Manifestantes protestam contra reintegração de posse.

07h32 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h25 – Linha 3-Vermelha do metrô teve problema em trem na Estação Tatuapé, no sentido Palmeiras-Barra Funda. A composição apresentou problema no sistema de tração às 6h50. Os passageiros desembarcaram e entraram em outro trem. Segundo o metrô, foram apenas três minutos de interrupção.

07h21 – Ayrton Senna tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h14 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h08 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h00 – Capital tem 26 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h53 – Avenida Senador Teotônio Vilela continua bloqueada por manifestantes. Apenas o corredor de ônibus permanece livre.

06h51 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 34 e 32 no sentido São Paulo, devido a uma queda de motocicleta.

06h39 – Corredor Norte-Sul tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Rua Ribeiro de Lima.

06h33 – Rodovia Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Osasco.

06h24 – A partir desta segunda-feira, velocidade máxima da pista marginal da Anchieta, entre os quilômetros 14 e 11, será reduzida de 90 km/h para 70 km/h no sentido São Paulo. Até o dia 24, não haverá cobrança de multa.

06h18 – Manifestação no Grajaú também bloqueia a Avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido Marginal do Pinheiros. O PAESE foi acionado para suprir a demanda dos ônibus da Viação Cidade Dutra. Poucos deles conseguem sair da garagem.

06h11 – Protesto contra reintegração de posse bloqueia os dois sentidos da Avenida Dona Belmira Marin. A manifestação acontece perto da garagem da Viação Cidade Dutra. Os ônibus deixam o local com dificuldade.