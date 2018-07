TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 5 de agosto

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira de volta às aulas? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

12h02 – No dia de implantação da faixa exclusiva de ônibus, Avenida Vinte e Três de Maio ainda tem 8,7 km de lentidão, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h01 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni ainda tem 5 km de lentidão, no sentido capital, entre o km 265 e o km 270.

11h56 – Principais vias da capital têm 77 km de filas, segundo a CET, com tendência de baixa.

11h51 – Marginal do Tietê tem pouco mais de 5 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

11h45 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 5,5 km de lentidão, no sentido Aeroporto.

11h41 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,3 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Nova Fepasa.

11h38 – Excesso de veículos ainda deixa o trânsito lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido capital, entre o km 265 e o km 270.

11h37 – Avenida Washington Luís tem 7,3 km de lentidão, no sentido centro.

11h35 – Segundo a CET, zona oeste tem 35 km de filas, com tendência de alta.

11h30 – Motoristas enfrentam 4 km de lentidão na pista marginal da Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

11h28 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

11h24 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento na chegada a São Paulo.

11h19 – Principais vias de São Paulo têm 115 km de lentidão, de acordo com a CET.

11h15 – Eixo Norte/Sul tem 10,6 km de lentidão no sentido Aeroporto. Na direção de Santana, filas somam 3,9 km.

11h05 – Radial Leste acumula 8 km de lentidão, no sentido centro, entre a Praça Divinolândia e a Avenida Pires do Rio.

11h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 5 km de lentidão, no sentido capital, do km 265 ao km 270.

11h01 – Por causa da neblina, segue em andamento a operação comboio nas rodovias Anchieta e Imigrantes, a partir das praças de pedágio.

10h57 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte do Limão. Na direção da Castelo Branco, lentidão se estende por 3,2 km entre a Ponte da Nova Fepasa e a Ponte do Piqueri.

10h52 – Rodovia Ayrton Senna ainda tem 6 km de lentidão no sentido São Paulo. Fluxo é normal na direção do interior.

10h47 – Em dia de volta às aulas, principais vias paulistanas têm 113 km de congestionamento, segundo a CET.

10h43 – Pista expressa da Rodovia Raposo Tavares tem trânsito lento no sentido capital, na altura do km 108, em Sorocaba, por causa de acidente.

10h37 – Congestionamento nas marginais deixa trânsito lento na pista expressa da Rodovia Bandeirantes, entre o km 16 e o km 13, no sentido capital.

10h31 – Pista marginal da Rodovia Castelo Branco tem 4 km de lentidão, no sentido capital, entre o km 17 e o km 14, na altura de Osasco.

10h24 – Avenida Vinte e Três de Maio segue com quase 9 km de congestionamento, no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h22 – Após acidentes, Elevado Costa e Silva e Ligação Leste/Oeste são liberados para o tráfego.

10h21 – Por causa do excesso de veículos, Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 3 km de lentidão no sentido São Paulo, entre o km 267 e o km 270.

10h17 – Duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê são bloqueadas por causa de acidente, no sentido Ayrton Senna, perto da Ponte dos Remédios.

10h11 – Veículo quebrado trava o trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, após a Ponte da Casa Verde, na região do Bom Retiro.

10h08 – Fluxo de veículos é lento na Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos.

10h05 – Zona sul e zona oeste da capital têm 70 km de congestionamento, com tendência de alta.

10h02 – Por causa de acidente, Via Dutra ainda tem 6 km de lentidão, no sentido São Paulo, na altura de Arujá.

9h59 – Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

9h51 – Pista marginal da Via Dutra, no sentido São Paulo, tem trânsito lento na altura do km 230.

9h47 – Acidente complica trânsito no Elevado Costa e Silva, sentido Lapa, próximo Rua da Consolação.

9h44 – Principais vias da capital tem 114 km de lentidão, segundo a CET.

9h40 – Após acidente, Estrada de Mogi das Cruzes é liberada no sentido centro, junto à Avenida Dr. Gabriel, na zona leste.

9h38 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso entre o km 32 e o km 27, no sentido capital, na altura de Barueri.

9h32 – No sentido Castelo, Marginal do Tietê tem 9,4 km de congestionamento. Já na direção da Rodovia Ayrton Senna, via tem 6,4 km de lentidão. Já na Marginal do Pinheiros, retenção é de 7,5 km no sentido Interlagos.

9h28 – Acidente complica trânsito na Ligação Leste/Oeste, sentido Penha, junto ao Viaduto do Glicério, na região central.

9h26 – Com nova faixa exclusiva para ônibus, Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão por 8 km no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já na direção de Santana, a via 7,9 km de filas, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Jaceguaí.

9h21 – Principais vias da capital já têm 108 km de congestionamento, segundo a CET.

9h19 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Angélica, sentido centro, junto a Rua Piauí, na região da Consolação.

9h17 – Radial Leste tem mais de 8 km de congestionamento entre a Praça Divinolândia e a Avenida Pires do Rio, no sentido centro.

9h16 – Por causa de congestionamento na Rodovia Pedro I, pista expressa da Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido interior, na altura de Campinas.

9h12 – Está bloqueada até quarta-feira a alça de acesso da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, para a Rodovia Anchieta, no sentido Santos, na altura do trevo de Cubatão, para obras de terraplenagem e pavimentação.

9h03 – Trecho do km 29 ao km 19 da Rodovia Ayrton Senna tem fluxo lento de veículos no sentido São Paulo.

8h57 – Uma faixa da Rodovia Raposo Tavares é interditada na altura do km 11, no sentido São Paulo. Via continua com 7 km de lentidão.

8h53 – De acordo com a CET, zona sul tem 53 km de filas, com tendência de alta.

8h49 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem 3 km de lentidão, no sentido interior, na altura de Jundiaí.

8h41 – Via Dutra permanece com 9 km de lentidão, no sentido São Paulo, na altura de Arujá, por causa de acidente.

8h38 – Acidente bloqueia duas faixas da Estrada de Mogi das Cruzes, sentido centro, junto à Avenida Dr. Gabriel, na zona leste.

8h37 – No sentido capital, Rodovia Raposo Tavares tem 7 km de congestionamento, entre o km 17 e o km 10. Já na direção de Cotia, via apresenta tráfego normal.

8h30 – Marginal do Pinheiros tem quase 2 km de congestionamento, no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte Eusébio Matoso.

8h25 – Marginal do Tietê tem cerca de 2,6 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde.

8h22 – A pista expressa da Rodovia Anhanguera tem 6 km de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

8h19 – Por causa da neblina, a concessionária Ecovias iniciou operação comboio nas rodovias Anchieta e Imigrantes a partir das praças de pedágio.

8h17 – Radial Leste tem quase 5 km de lentidão no sentido centro, entre a Avenida Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

8h12 – Com nova faixa de ônibus, Avenida Vinte e Três de Maio tem 8,7 km de filas entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa.

8h11 – CET registra 71 km de lentidão nas principais vias da capital, com tendência de alta.

8h09 – No sentido capital, Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre o km 25 e o km 14, na altura de Guarulhos.

8h06 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 8 km de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Barueri.

8h01 – Após lentidão por causa de acidente, Marginal do Pinheiros é liberada no sentido Castelo, perto da Ponte Eusébio Matoso, no Butantã.

7h58 – Rodovia Imigrantes apresenta lentidão no sentido São Paulo, entre o km 64 e o km 62.

7h53 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem trânsito lento no sentido Guarujá, entre o km 270 e o km 268.

7h51 – Por causa do congestionamento nas marginais, pista expressa da Rodovia Bandeirantes tem tráfego lento entre o km 18 e o km 13, no sentido capital.

7h47 – Principais vias da capital tem 53 km de lentidão, segundo a CET. Zona sul tem 23 km de congestionamento, com tendência de alta.

7h43 – Pista local da Marginal do Tietê tem 2,5 km de fila no sentido Castelo, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Atílio Fontana.

7h41 – Pista expressa da Via Dutra tem 8 km de lentidão, no sentido São Paulo, por causa de acidente com motocicleta. Retenção vai do km 202 ao km 210, na altura de Arujá.

7h35 – A Avenida Vinte e Três de Maio, que ganhou uma faixa exclusiva de ônibus nesta segunda-feira, tem 7,2 km de lentidão no sentido Aeroporto. A retenção se estende entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianápolis.

7h28 – Avenida Washington Luís tem 7,3 km de lentidão no sentido centro.

7h20 – Tráfego é intenso na Rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí, no sentido interior, entre o km 58 e o km 61.

7h12 – Principais vias da capital já têm 33 km de congestionamento, com tendência de alta. Só na zona sul, são 17 km de filas.

7h06 – Duas faixas da pista central Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo, estão interditadas por causa de acidente. Bloqueio está próximo da Ponte Eusébio Matoso, no Butantã.

7h05 – Sob tempo encoberto, a Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do km 23 ao km 19, no sentido interior. Em direção à capital, retenção vai do km 14 ao km 10 por causa da grande quantidade de veículos.

7h03 – Via Dutra tem mais de 6 km de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Arujá, por causa de um acidente de motocicleta.

7h02 – Trânsito é lento na Rodovia Imigrantes, na chegada a São Paulo, do km 16 ao km 15.

7h01 – Uma nova faixa exclusiva de ônibus de 10,4 km começa a funcionar hoje no Corredor Norte-Sul. A área exclusiva vai desde a Avenida Washington Luís (no Campo Belo, zona sul) até a Avenida Santos Dumont (em Santana, zona norte).

6h55 – Marginal do Pinheiros tem 4,5 km de congestionamento, no sentido Castelo, entre a Rua Quintana e a Ponte da Cidade Universitária.

6h52 – Motoristas enfrentam lentidão na Rodovia Anchieta no sentido Santos, no acesso ao Viaduto do Casqueiro.

6h46 – Acidente complica fluxo de veículos na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, junto Rua Coronel Antônio de Carvalho, na zona norte da capital.

6h31 – No sentido São Paulo, Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento do km 24 ao km 20.

6h25 – Acidente deixa trânsito lento na pista expressa da Via Dutra, no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, entre o km 207 e o km 210. Veículos seguem pela faixa da direita.

6h20 – Motoristas encontram um pouco de lentidão na Rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo.

6h14 – A CET interditou a Rua Teodoro Sampaio, entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Rua Cunha Gago, a partir das 05h de hoje, para obras na região do Largo da Batata. O bloqueio para o trânsito geral, exceto ônibus, está prevista para durar 90 dias.