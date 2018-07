TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 5 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h02 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h51 – São Paulo registra 36 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h48 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 3,8 quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h45 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Jaguaré. Na pista local, a retenção é de 4,7 quilômetros da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

20h10 – São Paulo registra 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h57 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 4,2 quilômetros de lentidão na pista local entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

19h56 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, com trânsito lento entre os quilômetros 20 e 23, por causa do excesso de veículos.

19h48 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a Rua Pedro de Toledo e a Avenida Bandeirantes.

19h42 – São Paulo registra 84 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem lentidão em São Paulo entre os quilômetros 228 e 223.

19h27 – Circulação de trens normalizada na Linha 11-Coral da CPTM.

19h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com nove quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida João Dias.

19h22 – Por causa de falha de sistema, Linha 11-Coral da CPTM circula com intervalos maiores entre as estações Luz e Guaianazes.

19h20 – Radial Leste, sentido bairro, com 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

19h19 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem trânsito lento de 3,8 quilômetros entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Professor Vicente Rao.

19h03 – Acidente na Avenida Roque Petrônio Júnior, sentido Diadema, ocupa faixa exclusiva da esquerda na altura da Rua Jaceru, no Itaim Bibi.

19h01 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 8,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Quintana e Jaguaré.

18h54 – Lentidão nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. Quem segue para o litoral, há retenção entre os quilômetros 15 e 18. No oposto, do 23 ao 17.

18h46 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão em direção ao Aeroporto de Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

18h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Ponte Cidade Jardim e a Avenida João Dias.

18h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Cruzeiro do Sul.

18h40 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem sete quilômetros de lentidão entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h38 – São Paulo tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão do Viaduto Santa Generosa até Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Há 4,5 quilômetros de retenção.

18h13 – São Paulo tem neste momento 82 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h12 – No sentido Interior da Rodovia Ayrton Senna, há lentidão do quilômetro 19 ao 23 e, na pista local, do quilômetro 24 ao 26, devido ao excesso de veículos.

18h10 – Tráfego é lento no sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 25 ao 24, por reflexo de caminhão que quebrou na Av. Jacú Pêssego

17h58 – Rodovia Anchieta tem agora lentidão nos dois sentidos. Sentido litoral tem morosidade do quilômetro 38 ao 40. No sentido oposto, há retenção do quilômetro 20 ao 18.

17h51 – Pista local da Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do quilômetro 26 ao 24, sentido Interior, por excesso de veículos.

17h49 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem tráfego intenso com lentidão em Jundiaí na pista expressa, do quilômetro 57 ao 61.

17h48 – São Paulo tem neste momento 68 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h45 – Rodovias Ayrton Senna, sentido Interior, Carvalho Pinto e Hélio Smidt têm boas condições de tráfego.

17h27 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

17h22 – Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há 3,6 quilômetros de congestionamento até 720 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres e 2,6 quilômetros antes da Ponte João Dias.

17h19 – São Paulo tem 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h18 – Rodovia Fernão Dias tem morosidade do quilômetro 479 ao 477, sentido Minas Gerais, devido a excesso de veículos.

17h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta tráfego lento na pista marginal por excesso de veículos, do quilômetro 173 ao 176, em Belford Roxo.

17h16 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e a Vila Guilherme. Já na pista local, o congestionamento é de quase 6 quilômetros, até 1,2 quilômetros depois da ponte Julio de Mesquita Neto. Na pista central, retenção de 3,9 quilômetros da Rua Cristina Tomas até a Ponte Vila Guilherme.

17h14 – O trânsito segue lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta do quilômetro 38 ao 40.

17h13 – Obra finalizada e faixa da direita (4) liberada na Rodovia Ayrton Senna do quilômetro 20 ao 22, sentido Interior.

17h11 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta segunda-feira, 5. São Paulo tem neste momento 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h43 – A capital tem 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 5,8 quilômetros de lentidão desde a Rodovia Castelo Branco até 1198 metros antes da ponte Freguesia do Ó. É o maior ponto de lentidão na capital neste momento.

11h29 – São Paulo tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h08 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

10h56 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, está com lentidão do quilômetro 268 ao 267, por causa de um acidente.

10h41 – São Paulo tem 60 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

10h21 – A Rodovia dos Bandeirantes, que inaugurou a quinta pista na última semana e registrou menor trânsito que em 2013 no feriado, está com lentidão neste momento do quilômetro 16 ao 13 na chegada a capital, reflexo de congestionamento nas marginais. Por volta das 7h30, a lentidão era do quilômetro 18 ao 13. Segundo informou a CCR Autoban, os analistas de tráfego pedem ao menos 30 dias para uma análise mais apurada dos reflexos positivos que esta nova pista trouxe ao trânsito da Rodovia Bandeirantes. A expectativa é que haja diminuição de 20% da lentidão no trecho, que parte do quilômetro 16 até o 47, numa região em que o volume diário médio é de 112 mil veículos. Como este feriado teve características diferentes (o brasileiro trabalhou na sexta-feira), a CCR pede este prazo para calcular histórico de condições da Rodovia e outras variáveis.

Rodovia Anhanguera segue sem lentidão.

10h04 – Trânsito cai na capital: há 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h59 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros congestionados na pista local, entre as pontes Presidente Jânio Quadros e da Casa Verde. Na pista expressa, a lentidão ,e de 5,4 quilômetros, de 1580 metros após a ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

09h49 – São Paulo tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h48 – Congestionamento melhora na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, com lentidão do quilômetro 14 ao 10.

09h40 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros congestionados na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 224.

09h27 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 23 ao 16. Sentido interior flui sem congestionamento.

09h02 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h48 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à rodovia Castelo Branco.

08h42 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido Capital do quilômetro 23 ao 14, e no sentido interior entre os quilômetros 17 e 19, por causa do excesso de veículos.

08h34 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h30 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a rua Estela.

08h25 – Linha 10-Turquesa da CPTM volta a operar normalmente.

08h22 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 3,6 quilômetros de lentidão entre a ponte nova do Morumbi e o hotel Transamérica.

08h16 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

08h07 – Capital paulista tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h04 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a ponte da Cidade Universitária.

08h03 – Em Santo Amaro, a avenida Adolfo Pinheiro será interditada parcialmente a partir das 10h para obras de troca de pavimento.

08h – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre o túnel desembargador Maria Carolina e a rua Oscar Freire.

07h57 – Avenida Interlagos, no sentido Centro, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre Sabará e a avenida Nossa Senhora de Sabará e a Praça Ministro Pedro Chaves.

07h52 – Rodovia Imigrantes, sentido capital, está com lentidão do quilômetro 16 ao 11.

07h50 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o viaduto Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h47 – Rodovia Anchieta tem 12 quilômetros de tráfego lento no sentido São Paulo, do 22 ao 10.

07h45 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h42 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 46 ao 45.

07h39 – O usuário de twitter Amós (@1000amos) registrou a situação na chegada da Marginal do Tietê. A via tem 7,4 quilômetros de lentidão entre a ponte do Aricanduva e a Avenida Cruzeiro do Sul.

Foto: twitter/Amós/Divulgação

07h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 228.

07h22 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h20 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 3,6 quilômetros de lentidão, entre os Viadutos Indianópolis e República Árabe Síria.

07h16 – Linha 10-Turquesa da CPTM opera com velocidade reduzida entre as estações Rio Grande da Serra e Brás, devido a uma falha no trem.

07h13 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal, tem 3,3 quilômetros de lentidão entre a rua Rupiara e o fim da avenida.

07h06 – Rodovia Anhanguera, no sentido Interior, tem trânsito lento na altura de Jundiaí. Tráfego intenso entre os quilômetros 57 e 61. Na Rodovia Bandeirantes, sentido Capital, trânsito lento entre os quilômetros 18 e 13, reflexo do congestionamento nas Marginais.

07h02 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 7,3 quilômetros de lentidão entre a avenida Nossa Senhora do Sabará e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h00 – Marginal Tietê tem 7,4 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, na pista Local, entre as Avenidas Aricanduva e Cruzeiro do Sul.

06h56 – Marginal Pinheiros tem 1,6 quilômetros de lentidão na pista Local, entre o hotel Transamérica e a avenida doutor Rubens Gomes Bueno.

06h49 – Capital paulista soma 39 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h48 – Rodovia dos Imigrantes, no sentido Capital, tem lentidão entre os quilômetros 16 e 11, por causa do excesso de veículos.

06h46 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o viaduto Pires do Rio e a Avenida Brasil.

06h42 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

06h40 – Marginal Tietê tem 4,4 quilômetros de lentidão na pista Local, entre a ponte do Tatuapé e a Avenida Cruzeiro do Sul.

06h38 – Rodovia Castelo Branco, no sentido Capital, tem trânsito lento em Osasco, entre os quilômetros 18 e 16, tanto na pista Expressa como na Marginal. No sentido contrário, trânsito lento em Jandira, entre os quilômetros 32 e 30.

06h36 – Um acidente envolvendo uma moto e um carro interdita uma faixa da Rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 25. O incidente já criou uma fila de 05 quilômetros de lentidão, entre o quilômetros 30 e 25.

06h35 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal, entre os viadutos Aliomar baleeiro e Santo Amaro.

06h32 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 e 10, devido excesso de veículos.

06h31 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.