TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

20h16 – A Avenida Faria Lima tem morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Cidade Jardim até a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

20h02 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h44 – Um protesto causa lentidão no trecho oeste do Rodoanel nos dois sentidos na altura do km 23, em Embu, na Grande São Paulo, na noite desta segunda-feira. Devido a manifestação, o motorista enfrenta congestionamento do km 27 ao km 23, no sentido Bandeirantes, e do km 14 ao km 23, no sentido litoral. A concessionária CCR, que administra o via, pede que os motoristas evitem trafegar pela região.

19h33 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,4 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Avenida Chedit Jafet até a Rua Bandeira Paulista.

19h31 – A cidade tem 72 km de vias congestionadas, segundo dados da CET. O índice está abaixo do normal para o horário.

19h26 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,8 km de morosidade, sentido Lapa, da Pedro Corazza até a Ponte do Piqueri.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h08 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h06 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Ponte Aricanduva.

19h04 – A Rua Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

18h55 – A Avenida Santo Amaro tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Natividade.

18h40 – A Avenida da Paulista tem 1,8 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide. Alunos da Unifesp fazem um protesto na via e ocupam duas faixas da Paulista.

18h30 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rafael Iório até a Praça Pedro Chaves.

18h11 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

18h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,4 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Independência até a Antonio de Macedo Soares.

18h – A cidade tem 42 km de vias congestionadas.

17h42 – O Elevado Costa e Silva registra 1,3 km de trânsito carregado, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

17h38 – Por causa de queda de terra na pista, no km 14 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, há tráfego lento nesta direção, desde o km 11, na região de São Paulo. No momento, equipes da Ecopistas estão empenhadas para a retirada do material, que bloqueia a faixa da direita (4). No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

17h22 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,8 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Henrique Schaumann.

17h17 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

17h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,8 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Tatuapé até a Ponte Aricanduva.

17h05 -O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a passarela do Detran.

17h – A Radial Leste registra 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Estação Bresser.

16h55 – A Avenida Aricanduva tem 3,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

16h03 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida João Teodoro até Trinta e Um de Março.

15h53 – Ligação Leste-Oeste , sentido Lapa, com tráfego intenso entre a Avenida Alcantara Machado e a via Shuhei Uetsuka C. Furtado.

15h27 – São Paulo tem 17 km de lentidão. 9 km de congestionamento na zona leste.

15h12 – Parte de um restaurante desabou no início da tarde desta segunda-feira, 18, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na região da República, centro de São Paulo. O empreendimento Restaurante fica no número 355 da avenida. Ninguém ficou ferido e a Defesa Civil foi acionada para apurar as causas da queda.

O desabamento aconteceu por volta das 13h40, informa o Corpo de Bombeiros. Há uma equipe no local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), interditou duas faixas, sentido centro, para a retirada dos entulhos e avaliação técnica.

14h13 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Aricanduva e a Ponte do Tatuapé.

14h06 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Henrique Schaumann até o Viaduto Ovidio Pires de Campos.

13h39 – Acidente na Avenida Indianópolis ocupa duas faixas, sentido Jabaquara, junto à Alameda Quinimuras.

13h24 – Uma pessoa foi atropelada por um ônibus no Largo da Concórdia, no Brás. Corpo de Bombeiros no local.

13h10 – Duas faixas da esquerda da Ponte Miguel Aranhes, região da Avenida Aricanduva, estão interditadas no sentido Marginal. A interdição acontece em função de um atropelamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O acidente aconteceu às 12h45.

13h02 – Avenida João Dias, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida Rio Branco e o término da via João Dias.

12h51 – A pista sentido Itaquera do Viaduto Eng. Alberto Badra está interditada no início da via, devido a acidente.

12h33 – Avenida Washington Luís liberada após acidente, junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h26 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h56 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso de 2 km entre a Avenida João Teodoro e a Rua Trinta e Um de Março.

11h24 – Duas faixas da Avenida Washington Luis, sentido centro, em função de uma colisão entre carro e moto na altura do Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Há 2 km de filas na região do acidente.

11h12 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Alameda Campinas e a Rua Teixeira da Silva.

11h09 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello e Rua Demétrio Ribeiro.

11h01 – Lentidão na Avenida Rebouças, sentido Bairro, entre a Avenida Henrique Schaumann e o Viaduto Eneas Carvalho de Aguiar.

10h45 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua dos Tapes. São Paulo com 18 km de lentidão.

10h24 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h52 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e a Castelo Branco.

9h51 – Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Avenida Pedro Alvares Cabral.

9h07 – A faixa exclusiva da Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro, está ocupada devido a atropelamento de pedestre por um ônibus, junto à Rua dos Brasões.

8h51 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, ocupa duas faixas, junto à Avenida Celso Garcia.

8h50 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 23 ao 21, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto são boas as condições.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h42 – Acidente na Avenida São Miguel, sentido centro, ocupa duas faixas, junto à Praça Frei Albino Aresi.

8h41 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h31 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão da Ponte Freguesia do Ó até Ponte Anhanguera. São Paulo com 79 km de filas. Zona sul com 34 km de trânsito lento.

8h27 – A Rodovia dos Tamoios terá trechos interditados nos dois sentidos durante esta semana para detonações de rochas, como parte de obras de duplicação da via, segundo a Desenvolvimento Rodoviária S/A.

As interdições ocorrem entre as 12h e 14h dos dias 19 e 21 de junho, em ambos os sentidos, para operação de desmonte de rochas, necessário às obras de duplicação do Trecho de Planalto. Os trabalhos de detonações estão previstos para ocorrer entre as 12h e 13h, nos dois dias.

Segundo a Dersa, a primeira intervenção será no trecho do km 16, em Jambeiro, e a segunda, em Paraibuna, no km 37,4. A interdição é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia e moradores da região durante os desmontes, informa a companhia.

Os motoristas podem optar por trafegar pelas rotas alternativas na região, entre elas a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

De acordo com a Dersa, apesar de a programação das detonações estar confirmada para os dias e horários anunciados, a operação pode ser adiada em caso de condições meteorológicas desfavoráveis ou de problemas técnicos.

8h15 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão da Praça Campo de Bagatelle até Viaduto Pedroso. São Paulo com 70 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

8h09 – O tráfego é lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam boas condições de tráfego.

7h51 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 67 km de filas. Zona sul com 32 km de trânsito lento.

7h43 – O Corredor Norte-sul tem lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Marcondes Salgado. São Paulo com 61 km de lentidão. Zona sul com 28 km de filas.

7h38 – Veículo quebrado na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, atrapalha trânsito junto ao Viaduto Beneficência Portuguesa.

7h28 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. São Paulo com 53 km de filas. Zona sul com 23 km de lentidão.

7h18 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 39 km de filas. Zona sul com 17 km de trânsito intenso.

7h10 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h05 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 35 km de filas. Zona sul com 15 km de congestionamento.

6h46 – A alça de acesso para a Ponte Cruzeiro do Sul, na pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, está bloqueada em razão de uma Kombi que pegou fogo no local.

6h30 – A falta de energia deixa a rede de trólebus inativa na Avenida Rangel Pestana, altura do número 300, causando lentidão por aproximação.