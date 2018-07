TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 6 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

12h00 – Encerramos as postagens desta manhã.

10h30 – Avenida dos Bandeirantes permanece com 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

10h18 – Engavetamento na Ayrton Senna envolvendo três carros bloqueou duas faixas do sentido São Paulo. Quatro pessoas ficaram feridas.

10h12 – Marginal do Tietê tem 2,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir do Hospital Vila Maria.

10h04 – Capital tem 26 quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

09h43 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 18 e 14 e 12.

09h35 – Avenida dos Bandeirantes permanece com 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

09h26 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registros de lentidão.

09h05 – Capital tem 34 quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é o Corredor Norte-Sul, com 4,2 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do cruzamento da Avenida Indianópolis com o Viaduto República Árabe Síria.

08h58 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio interdita duas faixas no sentido Santana, próximo ao Viaduto Pedroso.

08h50 – Faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê está bloqueada no sentido Castelo Branco, devido a acidente.

08h43 – Marginal do Tietê tem 2,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir do Hospital Vila Maria.

08h37 – Ayrton Senna não tem pontos de lentidão.

08h29 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h25 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

08h10 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 20 e 14 e 11.

08h02 – Capital tem 22 quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é a Avenida Aricanduva, com 2,3 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Rodeio.

07h50 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h41 – Rua Antônio Arantes, na zona oeste de São Paulo, tem bloqueio por conta de queda de árvore, na altura da Rua Morishigue Akagui.

07h36 – Corredor Norte-Sul tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

07h30 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h27 – Marginal do Tietê tem 1,6 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Vila Guilherme. A lentidão na pista central é de 1,3 quilômetros, no mesmo sentido, a partir da Ponte do Tatuapé.

07h19 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h18 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h16 – Capital tem cinco quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.