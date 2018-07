TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 6 de maio

Km 15 da Rodovia Ayrton Senna, sentido leste, por volta das 6h45. Reprodução/Ecopistas.

TEMPO REAL:

10h06 – 71 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, pista expressa, da Avenida Interlagos até a Rua Rubens Gomes Bueno (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Dantes Delmanto até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

9h27 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do km 13 ao km 11, na chegada a São Paulo, devido ao excesso de veículos.

9h03 – 95 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 49 km.

9h – Avenida Nove de Julho tem trânsito carregado em direção ao Centro e aos Jardins. A Avenida Vinte e Três de Maio também tem congestionamento, na direção do Parque Ibirapuera. Já a Avenida Paulista tem tráfego intenso no sentido Paraíso-Consolação.

8h38 – Rodovia Hélio Schmidt tem tráfego lento nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

8h21 – Rodoanel tem lentidão no sentido Avenida dos Bandeirantes, do km 29 ao 16. Já a Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 28 ao km 11 e, no sentido interior, há filas do km 19 ao km 21.

Congestionamento no km 19 da Ayrton Senna. Reprodução/Ecopistas.

8h12 – 74 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, pista local, da Ponte Transamérica até a Rua Américo Brasiliense (3,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, pista expressa, da Ponte do Socorro até a Rua Rubens Gomes (3,5 km)

8h10 – Falta de energia elétrica nas linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda prejudica circulação de trens. A CPTM acionou a SPTrans para reforçar a veiculação de ônibus. A operação conta com 40 ônibus no trajeto entre as estações Presidente Altino e Ceasa da Linha 9 – Esmeralda. Segundo a CPTM, os trens da linha 9 entraram em processo de normalização às 7h50.

8h05 – Raposo Tavares tem tráfego lento do km 21 ao 10 no sentido São Paulo.

8h04 – Radial Leste apresenta lentidão por um longo percurso no sentido centro. No sentido bairro, não há problemas.

7h56 – Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, no trecho da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Limão, nas pistas expressa e central. Já no sentido Ayrton Senna, não há retenção.

7h54 – A Avenida Interlagos tem lentidão a partir do Autódromo em direção ao Aeroporto de Congonhas. Já a Avenida Washington Luís tem pontos de parada na chegada ao aeroporto, mas no sentido bairro o tráfego flui melhor.

7h51 – Capital tem 32 semáforos quebrados neste momento. No cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Ministro Jesuíno Cardoso, o semáforo está em amarelo intermitente.

7h48 – No Jardim Ângela, um acidente ocupa a Estrada M’Boi Mirim, sentido bairro, próximo à Rua Riberalta.

7h45 – A Avenida Tiradentes e a Avenida Cruzeiro do Sul têm trânsito lento por conta do horário de pico.

7h43 – Marginal Pinheiros tem lentidão a partir da Ponte do Jaguaré em direção à zona sul. Também há retenção na altura da Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, sentido Morumbi. No outro lado da Marginal, o tráfego flui bem.

7h40 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt já está com o tráfego liberado no km 525, na região de Barra do Turvo (SP). O tráfego ficou temporariamente restrito devido a uma operação para a retirada de uma carreta tombada na noite de ontem. Há reflexo de lentidão do km 530,2 ao km 525. Ainda neste sentido, o tráfego está liberado também no km 360, na região de Miracatu (SP). O tráfego ficou temporariamente restrito devido a um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel. Não há mais restrições na via. Há reflexo de lentidão, do km 364 ao km 360. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem dificuldades.

7h23 – 43 km de lentidão em São Paulo, com tendência de alta. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Nhambiquaras (3,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista central, da Rua da Coroa até a Ponte Casa Verde (3,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Avenida dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco (2,9 km)

7h10 – 30 km de lentidão em São Paulo. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,5 km de filas, de Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

6h54 – Rua da Consolação tem trânsito carregado no sentido Avenida Rebouças.

6h46 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 28 ao km 20 no sentido São Paulo. No sentido interior, o tráfego é normal.

6h44 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao 10, na chegada a São Paulo.

6h43 – Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido aeroporto, da Ponte das Bandeiras ate a Avenida do Estado.

6h40 – Régis Bittencourt está interditada no km 525, sentido São Paulo, devido ao tombamento de uma carreta. Motoristas encontram 3 km de filas.

6h31 – Em Artur Alvim, um acidente ocupa a Avenida Radial Leste, sentido centro, junto ao Viaduto Itinguçu.

6h18 – CET começa a multar hoje os motoristas que não respeitarem as faixas de circulação de veículos no largo 13 de Maio, em Santo Amaro. A multa é de R$ 85,13 mais quatro pontos na carteira de habilitação. A região recebe mais uma faixa exclusiva para ônibus.

6h09 – Bom dia! Ainda não há lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo. Um acidente entre um carro e uma moto na Marginal Pinheiros interdita duas faixas perto da Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco.