TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 9 de dezembro

20h42 – Encerramos a cobertura do trânsito na noite desta segunda-feira, 9. Boa noite!

20h37 – São Paulo tem neste momento 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h27 – O tráfego está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

20h26 – Corpo de Bombeiros controlou completamente o incêndio no ônibus na Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, na altura da Rua Júlio Colaço.

20h23 – São Paulo tem neste momento 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h48 – São Paulo tem neste momento 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h47 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 4,6 quilômetros de retenção na pista local, de 660 metros depois do arco da Sabesp à Ponte da Casa Verde.

19h46 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

19h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 4,7 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal à Rua João Carlos Mallet.

19h41 – De acordo com a última atualização da CET, o trânsito na Marginal do Pinheiros caiu consideravelmente e agora é de 5,7 quilômetros na pista expressa no sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte Nova do Morumbi.

19h38 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada na Capital e apresenta 14,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Cidade Universitária à Ponte do Socorro.

19h34 – São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h33 – Apenas a faixa da direita da Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, está bloqueada. As demais estão livres.

19h29 – Não há informação de vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas trabalham na Avenida Aricanduva, na altura da Rua Júlio Colaço.

19h25 – Ônibus pega fogo e ocupa pista da Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, na altura da Rua Júlio Colaço.

09h57 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h54 – Protesto no Grajaú se encerrou. Não há mais vias bloqueadas.

09h40 – Marginal do Pinheiros tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h27 – Rua Elisia Gonçalves Barcelos, que cruza a Avenida Belmira Marin , ainda está bloqueada nos dois sentidos. Os ônibus da Viação Cidade Dutra ainda não saem da garagem.

09h00 – Capital tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 8,2 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão

08h52 – Avenida Dona Belmira Marin, na zona sul, foi liberada em relação ao protesto por moradia que acontece na área. A Rua Elisia Gonçalves Barcelos, que cruza a avenida, está bloqueada nos dois sentidos. Os ônibus da Viação Cidade Dutra ainda não saem da garagem.

08h45 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h35 – Castelo Branco tem tráfego fluente em toda sua extensão.

08h22 – Raposo Tavares tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando sete quilômetros de retenção.

08h15 – Ayrton Senna tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando 11 quilômetros.

08h05 – Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h00 – Capital tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 8,2 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão.

07h51 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h44 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h36 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h32 – Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão.

07h23 – Acidente causa lentidão na Castelo Branco, sentido São Paulo. A retenção está na altura do quilômetro 26.

07h09 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 21 ao 19 e também do 17 ao 10.

07h02 – Capital tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h58 – Avenida Dona Belmira Marin, na zona sul de São Paulo, continua interditada nos dois sentidos, devido a um protesto por moradia. Ônibus da Viação Cidade Dutra não conseguem sair da garagem. O PAESE foi acionado em 16 linhas da companhia. A foto acima é do usuário do Instagram Heldo Barbosa. “Grajaú mais uma vez parado com manifestação”, diz ele.

06h51 – Rodovia dos Bandeirantes tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

06h44 – Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h39 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho.

06h35 – Dutra tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 208 e 210 e 226 e 228.

06h29 – Régis Bittencourt está liberada nos dois sentidos. Entre 0h e 3h, a rodovia ficou bloqueada na altura de Miracatu, na Serra do Cafezal, devido a uma batida entre dois caminhões. Duas pessoas morreram.

06h25 – Protesto por moradia bloqueia saída de ônibus da Viação Cidade Dutra na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul de São Paulo. O PAESE foi acionado em 16 linhas da companhia.