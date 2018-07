TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

7h27 – Cidade tem 3 km de lentidão. Radial Leste lenta no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Metrô Belém.

16h08 – Viaduto Grande São Paulo, tem lentidão no sentido Vila Prudente, entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

16h01 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem excesso de veículos entre a Rua do Pari até a Rua Trinta e Um de Março.

15h49 – São Paulo com 9 km de filas nas principais vias da capital.

15h21 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Senador Feijó.

14h48 – Pista central da Marginal do Tietê, tem lentidão desde a Ponte Cruzeiro do Sul até o Viaduto Vila Guilherme. O tráfego está intenso no sentido Castelo Branco.

14h13 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 4,7 km de filas entre o Viaduto Pires do Rio até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

13h50 – Congestionamento na Rodovia Anchieta do km 31 ao Km 40, sentido litoral, por excesso de veículos. Finalizada Operação Comboio na Anchieta e na Imigrantes, devido melhora na visibilidade.

13h26 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com 1,5 km de lentidão no sentido Bairro, entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Senador Feijó.

13h10 – Avenida Salim Farah Maluf lenta napista expressa sentido Vila Prudente, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Celso Garcia.

12h20 – Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de lentidão no sentido Marginal, entre os viadutos Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar.

12h09 – São Paulo tem 18 km de lentidão nas principais vias da capital. O ponto com maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 1,8 km de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

12h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e o Complexo João Julião da Costa Aguiar.

11h50 – Operação comboio na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes sentido litoral em vigor desde às 7h20, devido a queda da visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31 e do Km 32. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

11h21 – Avenida Francisco Morato, sentido Centro, tem 2,5 km de lentidão entre a Rua dos Três Irmãos até a Ponte Eusébio Matoso.

10h55 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos.

10h41 – Avenida Vereador José Diniz, tem tráfego intenso no sentido Centro. Há filas entre a Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Gabriele D’annunzio.

10h09 – Há 6,9 km de filas no Corredor Norte/Sul, no sentido Aeroporto. O congestionamento está entre a Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Generosa.

9h59 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Jaguaré.

9h29 – Rodovia dos Bandeirantes lenta na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 15, reflexo de congestionamentos nas marginais.

9h09 – Corredor Vinte e Três de Maio-Rubem Berta-Moreira Guimarães lento no sentido Santana, a partir do Túnel Ayrton Senna.

8h41 – Corredor das avenidas Eusébio Matoso e Frascisco Morato, sentido centro, lentas da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Três Irmãos.

8h20 – Cidade tem 39 km de congestionamento. Corredor Prestes Maia-Tiradentes-Santos Dumont é o mais lento, com 3,9 km de tráfego intenso entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle.

7h58 – Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, lenta entre a Rua Américo Brasiliense e Rubens Gomes Bueno.

7h41 – Avenida Vinte e Três de Maio lenta no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h25 – Via Dutra congestionada na expressa dos quilômetros 265 ao 276, em Barra Mansa, sentido Volta Redonda, por conta de protesto de caminhoneiros.

7h15 – Cidade tem 25 km de congestionamento. Radial Leste tem 3,5 km de lentidão do Viaduto Alberto Badra ao Pires do Rio.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 2,2 quilômetros de lentidão a partir do Metrô Belém 6h40 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,5 quilômetros de lentidão entre as pontes Bandeiras e Casa Verde.

6h36 – São quase 3 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Castello a partir da Ponte João Dias.

6h34 – Rodovia Presidente Dutra com lentidão na pista marginal sentido São Paulo a partir do quilômetro 212, em Guarulhos.