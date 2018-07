TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira,17 de junho

O quinto ato contra o aumento das passagens de ônibus será realizado nesta segunda-feira, 17, com previsão para iniciar às 17h no Largo da Batata. Os manifestantes ainda não anunciaram o trajeto e a expectativa é que esta seja a maior mobilização, que já tem mais de 260 mil pessoas confirmadas no Facebook. Confira a cobertura dos protestos em tempo real no blog Estadão Urgente

TEMPO REAL

22h32- Marginal Pinheiros ainda tem 1,5 km de lentidão no sentido Interlagos, desde a altura da Ponte Cidade Jardim até 2 km depois da Ponte do Morumbi

21h55- Confira abaixo os pontos que ainda tem retenção no trânsito devido às manifestações, segundo a CET:

– A Av. Paulista permanece interditada em ambos os sentidos, na altura do prédio da TV Gazeta.

– A Marginal Pinheiros segue ocupada nos dois sentidos, na altura da Ponte Estaiada

– A Av. Morumbi segue bloqueada em ambos os sentidos, na altura da Ponte Morumbi

– A Av. Cidade Jardim está ocupada nos dois sentidos, na altura da Ponte Cidade Jardim.

21h46- Av. dos Bandeirantes é a via com maior lentidão registrada agora, com 3,1 km de congestionamento no sentido Imigrantes, desde a Marginal Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares

21h42- CET informa que a manifestação interdita as pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, na altura da Av. Jornalista Roberto Marinho. Neste momento, a capital tem 17 km de lentidão

21h21- CET informa que a Av. Morumbi tem uma pista interditada no sentido bairro, na altura da Ponte Morumbi

21h14- Com manifestantes espalhados pela zona Oeste, São Paulo ainda registra 24km de lentidão, valor ainda um pouco acima da média para o horário.

21h05- Manifestação que reuniu milhares de pessoas se dividiu e ocupou várias vias até a Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros, e a Av. Vinte e Três de Maio:

Clique aqui e entenda os diferentes momentos da manifestação no mapa

20h56- Manifestantes continuam ocupando a Av. 23 de maio, na altura do Viaduto Santa Generosa, que está bloqueada agora apenas no sentido aeroporto

20H45- Com as manifestações espalhadas pela cidade, Av. 23 de Maio está bloqueada nos dois sentidos, na altura do Viaduto Paraíso. Enquanto isso Av. Paulista, Paulista, Av. Jornalista Roberto Marinho, Ponte Estaiada e Av. Luís Carlos Berrini seguem bloqueadas nos dois sentidos

20h31- Lentidão na capital cai para 41 km e fica ainda ligeiramente maior que a média para o horário

20h17- Quase 3 horas após o início da passeata, a Avenida Faria Lima tem o trânsito liberado nos dois sentidos, confirma a CET. A Ponte Estaiada segue ocupada pelos manifestantes nos dois sentidos e a Av Paulista está ocupadas em ambos os sentidos da altura da Rua Teixeira da Silva até a Rua Augusta

20h09- Vídeos mostram manifestantes ocupando a Av. Faria Lima e a Rua Funchal:

20h05- Segundo CET, capital principais pontos de lentidão na capital são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,2 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,1 km)

Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Complexo João Jorge Saad até a Ponte da Bandeira (5,4 km)

Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Complexo João Jorge Saad até o Viaduto Pedroso (3,8 km)

19h58- Mesmo com protestos em diferentes partes da cidade, trânsito em São Paulo registra 79 km de lentidão e se aproxima da média para o horário

19h54- Segundo CET, manifestantes bloqueiam agora uma pista da Rua Funchal, no sentido Av do Bandeirantes, na altura da Rua Gomes de Carvalho. Outro grupo bloqueia a Av. Paulista, no sentido Paraíso, na altura da Rua Augusta

19h46- Manifestantes bloqueiam o emboque do Túnel Jânio Quadros, no sentido centro, e também os dois sentidos da Av. Juscelino Kubitschek, na altura da rua Chedid Jafet. Outro grupo já se aglomera e bloqueia AV. Paulista nos dois sentidos, na altura da Rua Peixoto Gomide.

CET realizou um bloqueio no cruzamento da Rua Bela Vista com Av. Paulista e recomenda que os motoristas não passem por lá

19h24- Com 122km de congestionamentos, lentidão no trânsito em São Paulo segue acima da média para o dia e o horário

19h15- São Paulo registra 135 km de congestionamentos. Com os protestos, Marginal Tietê registra 14 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Aricanduva. Já a Marginal Pinheiros tem 7,9 km de lentidão, no sentido Interlagos, que vai de 1,9 km depois da Ponte do Morumbi até a altura do Largo do Socorro

O movimento se dividiu e, enquanto uma parte segue na Marginal Pinheiros, que está com a Ponte Eusébio Matoso totalmente bloqueada, no sentido bairro, outra parte sobe a Av. Europa, em direção à Av. Paulista. Acompanhe o protesto em tempo real no Estadão Urgente

19h00- Em função dos protestos, SPTrans alterou as seguintes linhas de ônibus da capital, nesta segunda-feira:

Linhas que operam pela Av. Brig. Faria Lima – Sentido Itaim Bibi

Normal até Av. Pedroso de Moraes, Av. Rebouças, Rua Groelândia,

Al. Gabriel Monteiro da Silva, Rua Ceilão, Rua Jacarezinho, Av. Brig. Faria Lima, prosseguindo normal.

Linhas que operam pela Av. Brig. Faria Lima – Sentido CEASA

Normal até Av. Brig. Faria Lima, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Brasil, Rua Henrique Schaumann, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Cunha Gago, Rua Coropés, Av. Brig. Faria Lima, prosseguindo normal.

Linhas que operam pelas ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde – sentido Centro

Normal até a Rua Butantã, Rua Pe. Carvalho, Rua Tucambira, Rua Fernão Dias, Av. Briga Faria Lima, Av. Pedroso de Moraes, Rua Teodoro Sampaio, prosseguindo normal.

Linhas que operam pelas ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde – sentido bairro

Normal até Rua Cardeal Arcoverde, Rua Pedroso de Moraes, Av. Rebouças, Av. Eusébio Matoso, Ponte Eusébio Matoso, prosseguindo normal.

Linhas do Itaim Bibi com destino ao Terminal Pinheiros

Av. Brig. Faria Lima, Av. Cidade Jardim, Acesso, Av. das Nações Unidas,

Terminal Pinheiros

Linhas do Terminal Pinheiros com destino ao Itaim Bibi

Rua Capri, Rua Paes Leme, Rua Cardeal Arcoverde, Av. Eusébio Matoso, Pte. Eusébio Matoso, Rua Gerivatiba, Av. Marginal do Rio Pinheiros, Rua Bento Frias, Pte. Eusébio Matoso, Av. Eusébio Matoso, Av. Brig. Faria Lima, prosseguindo normal

Linhas da Rua Cardeal Arcoverde com destino ao Terminal Pinheiros

Normal até a Rua Cardeal Arcoverde, Av. Pedroso de Moraes, Av. Rebouças, Av. Eusébio Matoso, Av. das Nações Unidas, Terminal Pinheiros

Linhas do Terminal Pinheiros com destino à Rua Cardeal Arcoverde

Rua Capri, Rua Paes Leme, Rua Ferreira de Araújo, Av. Pedroso de Moraes, Rua Teodoro Sampaio, prosseguindo normal.

18h54- Transito em São Paulo registra 133km de lentidão. Confira abaixo o trajeto dos manifestantes, que seguem na Av Faria Lima e na Marginal Pinheiros:

Entenda aqui o trajeto feito pelo movimento

18h32- Manifestantes chegam à Marginal Pinheiros e ocupam duas pistas no sentido Interlagos na altura da Ponte Eusébio Matoso. Acompanhe a passeata em tempo real no Estadão Urgente

18h12– As principais lentidões registradas em São Paulo, segundo a CET, estão nos seguintes trechos:

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Socorro (9,2 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros (7,5 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,1 km)

Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusebio Matoso (5,7 km)

18h07- São Paulo já registra 108km de lentidão. Devido ao protesto, CET bloqueou a Av. Rebouças na altura da Av. Henrique Schaumann.

17h53- CET bloqueou a Av.Faria Lima na altura da Rua dos Pinheiros e também o cruzamento da Av. Faria Lima com a Av. Rebouças. Evite a região

17h40- São Paulo tem 86 km de lentidão nos corredores monitorados pela CET. Devido à manifestação que ocupa a Av. Faria Lima, na altura do Largo da Batata, a Marginal Pinheiros já registra 6,1 km de lentidão, que começa há mais de 1,8 km depois da Ponte do Morumbi e vai até a Ponte Transamérica

17h17- Manifestação já bloqueia os dois sentidos da Av. Brigadeiro Faria Lima e a ponte Bernardo Goldfarb, sentido Butantã, está interditada devido aos manifestantes que seguem para o Largo da Batata. Neste momento, São Paulo registra 55km de lentidão

14h11 – Motoristas devem evitar a Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. Capotamento de um caminhão com produto químico na Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira bloqueia totalmente a alça de acesso da Ponte Cidade Universitária para a Marginal.

Segundo a CET, a opção de desvio aos motoristas é seguir pela Avenida Professor Manuel José Chaves até a Praça Panamericana, entrar à direita na Avenida Pedroso de Morais, direita na Avenida dos Semaneiros, saindo na pista local da Marginal Pinheiros.



View Desvio – Marginal Pinheiros in a larger map

10h50 – Começou a operar hoje a faixa exclusiva de ônibus na Marginal Tietê, entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva. Saiba mais.

FOTO: Werther Santana/Estadão

10h – Lentidão no sentido São Paulo pela Rodovia Anchieta, entre o km 13 e o km 10, por excesso de veículos.

9h10 – 100 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte dos Remédios (4,7 km)

• Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

8h47 – A faixa exclusiva de ônibus da Marginal Tietê tem 12,7 km de extensão, e ocupará a pista da direita entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva. Ela funcionará nos dias úteis, das 6h às 9h no sentido Castelo Branco e das 17h às 20h no sentido Ayrton Senna.

8h45 – Faixa exclusiva para ônibus foi implantada hoje na Marginal Tietê. Segundo a CET, a nova operação não afetou o trânsito que, nesse momento, se concentra nas extremidades: da Ponte do Piqueri até o Cebolão e entre as Pontes do Tatuapé e Aricanduva, sentido Castelo Branco.

8h38 – Amanhã, o sol volta a aparecer após uma manhã nublada. O tempo continua ensolarado até quinta-feira, quando uma frente fria vai trazer chuva e queda na temperatura.

8h36 – 97 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio (4,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária (4,3 km)

8h23 – São Paulo amanheceu com uma garoa que deve permanecer ainda por toda a manhã. O metrô está com velocidade reduzida nas linhas 1, 2 e 3 devido à chuva. À tarde, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva significativa.

8h13 – O trânsito da Rodovia Castelo Branco será desviado para a alça de acesso do km 80, e o motorista terá a opção de seguir direto para retomar a Castelo ou usar a rotatória no sentido de Sorocaba.

8h12 – A interdição na Rodovia Castelo Branco começa hoje e vai até quinta-feira, e acontecerá no período das 23 às 3 horas.

8h10 – Rodovia Castelo Branco ficará quatro dias interditada no sentido capital para obras de um viaduto no quilômetro 80,1, em Sorocaba. Saiba mais.

7h50 – Acidente ocupa a Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, junto à Praça Jácomo Zanela.

7h35 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, entre os km 20 e 10.

7h25 – Trânsito está travado no entroncamento das Rodovias Helio Schmidt, Ayrton Senna e Presidente Dutra.

7h21 – 49 km de lentidão em São Paulo.

7h05 – Avenida dos Bandeirantes apresenta lentidão desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

6h55 – Marginal Tietê também tem congestionamento desde a Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

6h50 – 29 km de lentidão em São Paulo.

6h48 – Marginal Tietê tem agora 4 km de lentidão por conta de um capotamento, no sentido Castelo Branco, até a Ponte Vila Guilherme.

6h31 – A CGE registra um ponto de alagamento transitável na capital: na Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, na altura da Rua Lisandro Torre.

6h30 – Acidente ocupa a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, entre os km 202 e 203, sentido São Paulo. Também há trânsito lento entre os km 230 e 231, devido a outro acidente.

6h24 – Congestionamento na Marginal Tietê vai desde a Ponte do Tatuapé até a Ponte Vila Guilherme, sentido Castelo Branco, por causa de um capotamento. O acidente tem reflexos nas Rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, sentido capital, que também têm tráfego intenso.

6h21 – A Marginal Tietê também apresenta complicações na pista expressa, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, sentido Castelo Branco, porque um caminhão tem risco de derramamento de carga.

6h16 – Em Moema, um acidente na Avenida Santo Amaro, sentido centro, ocupa duas faixas, junto à Rua Antonio Joaquim de Moura Andrade.

6h09 – Bom dia! A Marginal Tietê tem duas faixas bloqueadas na pista central, no sentido Castelo, antes da Ponte da Vila Guilherme, por conta de um capotamento.