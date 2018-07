TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h05 – A Radial Leste tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

20h – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem1 km de lentidão cada, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h52 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está liberada no km 329, na região de Juquitiba. No local, houve um acidente envolvendo duas carretas que restringiu o tráfego na pista. Os veículos já foram removidos. Há lentidão entre o km 319 e o km 329. Na faixa da esquerda, no km 329, há obras de reforço e alargamento de ponte.

19h44 – A Avenida Santo Amaro tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Hélio Pellegrino.

19h36 -A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oest.e

19h25 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Pinheiros, da Rua Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

19h18 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

19h11 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h05 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Ovídio Pires de Campos até o Viaduto Pedroso de Morais.

18h58 – A Via Anchieta tem lentidão do km 14 ao km 16 sentido litoral, pela pista lateral, reflexo do excesso de veículos no acesso da Avenida Lions. Ainda pela Anchieta, na chegada a Santos, o motorista reduz a velocidade do km 64 ao km 65, também pelo excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni , o tráfego é lento do km 267 ao km 270, pelo excesso de veículos, no sentido Cubatão.

O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias. A visibilidade é boa em todo o trecho de concessão.

18h51 – A capital tem 78 km de engarrafamento, sendo que 37 km desse total está concentrado na zona sul, 17 na zona leste, 12 km no centro, 9 km na zona oeste e 4 na zona norte.

18h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h30 – O Corredor Norte-Sul tem 2,8 km de trânsito complicado, sentido Santana, do Viaduto Santa Ifigênia até a Ponte das Bandeiras.

18h19 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de fluxo moroso, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,3 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Centro de Treinamento do Corinthians.

18h02 – A Avenida Guarapiranga registra 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Avenida Guido Caloi.

17h50 – A Radial Leste tem 3,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h46 – A cidade tem 36 km de vias congestionadas no momento.

17h35 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A Avenida Aricanduva tem 1,2 km de morosidade, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até o Elevado Moisés Marx.

17h10 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de trânsito moroso, sentido Penha, da Praça Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

16h59 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,4 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h52 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até o Centro Africana.

16h14 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre o viaduto Grande São Paulo e a Rua Roberto Feijó.

15h16 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com 2,5 km de filas entre a avenida Benedita de Paula Coelho e a rua Coronel Rodovalho.

14h58 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a rua Roberto Feijó e o viaduto Grande São Paulo.

14h23 – Rua Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Radial Leste-oeste até Benedita de Paula Coelho.

14h09 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com tráfego intenso entre a rua Benedita de Paula Coelho e a Ligação Leste/Oeste.

14h – Tráfego segue lento pela Rodovia Anchieta, no sentido litoral, entre o km 39 e km 44, devido excesso de veículos. A Rodovia Imigrantes apresenta boas condições de tráfego.

13h59 – Avenida Conselheiro Carrão mantém tráfego intenso de veículos por 3,3 km no sentido Centro. O congestionamento está entre a rua Biguaçu e o meio da avenida. De acordo com a STPtrans não há mais faixas interditadas na via e os trólebus operam com normalidade.

13h40 – A pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre as Pontes Freguesia do Ó e Velha Fepasa.

13h28 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, congestionada entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

13h16 – A Rua da Consolação, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Maceió e Avenida Ipiranga.

13h04 – Avenida Conselheiro Carrão, sentido Centro, mantém tráfego intenso entre as vias Carrão do Meio e Biguacu 2. A lentidão acontece em função de duas faixas interditadas.

12h53 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, congestionada entre a Radial Leste-oeste e Rua Benedita de Paula Coelho.

12h41 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 39 ao km 44, localizados no trecho de serra. O Tráfego segue lento por excesso de veículos.

12h36 – Rua da Consolação, sentido centro, com congestionamento entre a alameda Maceió e Ipiranga. São Paulo com 27 km de filas.

12h24 – Lentidão de 3,3 km na avenida Conselheiro Carrão sentido centro. A fiação da linha de trólebus arrebentou na altura do viaduto Antônio Abdul e as faixas da direita e do centro estão interditadas. Segundo a CET o tráfego flui pela faixa da esquerda.

12h22 – Avenida Washington Luis apresenta 2 km de filas no sentido Centro. A lentidão está entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e a via Tamoios.

11h45 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a via Pires do Rio e avenida Melchert. Já a pista expressa, registra 4,6 km de filas, sentido Centro, entre a avenida Wandenkolk e Pires do Rio.

11h31 – Avenida Conselheiro Carrão, sentido Centro, com lentidão entre Carrão do Meio e a via Biguaçu. São Paulo com 56 km de congestionamento e zona leste com 15 km de filas.

11h18 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves.

10h59 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro , com tráfego intenso de veículos entre a rua Cardoso de Almeida e a avenida Pompeia.

10h41 – Avenida dos Bandeirantes com 3,4 km de filas no sentido Marginal, entre as vias Tupiniquins e o Término do viaduto Aliomar Baleeiro.

10h21 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves Interlagos. São Paulo com 99 km de lentidão.

10h09 – Radial Leste, sentido Centro, com 10 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Avenida Melchert. São Paulo com 105 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

9h33 – O sentido Santana do corredor Norte-sul tem lentidão entre a Rua Antonio de Carvalho Aguiar e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 125 km de filas. Zona sul com 42 km de lentidão.

9h32 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h19 – Motorista encontra lentidão na chegada a Santos pela Anchieta, do Km 64 ao Km 65, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

8h58 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros apresentam congestionamentos. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e do outro lado entre as ruas Quintana e Rubens Gomes Bueno. São Paulo com 111 km de filas. Zona sul com 45 km de lentidão.

8h45 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h33 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo.

8h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem 5,5 km de lentidão entre as Ruas Quintana e Rubens Gomes Bueno. São Paulo com 96 km de lentidão. Zona sul com 36 km de filas.

8h27 – Tráfego lento pela via Anchieta, em direção a São Paulo, entre o km 13 e km 10, e na chegada a Santos, entre o km 64 e km 65, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam boas condições de tráfego.

8h13 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul apresentam congestionamento. Na direção do Aeroporto, trânsito lento entre a Praça Campo de Bagatelle e Viaduto Cubatão. Do outro lado, entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 87 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

8h05 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem 5,2 km de congestionamento entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves. São Paulo com 84 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

7h48 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 450, na região de Registro, devido a uma colisão entre duas carretas. O tráfego é desviado por uma via marginal e há lentidão do km 451 ao km 450. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação total da via.

7h34 – Radial Leste, sentido Centro, com 5 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e viaduto Pires do Rio. São Paulo com 51 km de lentidão. Zona sul com 20 km de filas.

7h10 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Tatuapé. São Paulo com 36 km de filas. Zona sul com 13 km de lentidão.