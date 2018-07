TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 11 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h24 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite e bom final de semana!

21h17 – São Paulo tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h06 – Avenida Prestes Maia tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

20h59 – Linha 5-Lilás do Metrô volta a operar normalmente.

20h56 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, o Minhocão, tem 2,7 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, entre a rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo.

20h53 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as Avenidas João Dias e Guarapiranga.

20h48 – Com exceção da Linha 4-Amarela, todas as outras linhas do Metrô operam com velocidade reduzida por causa da chuva.

20h47 – Avenida Francisco Morato, no sentido Bairro, 3,7 quilômetros de lentidão entre a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil e a estrada do Taboão.

20h42 – São Paulo tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h37 – Linhas 4-Amarela opera normalmente.

20h36 – Linhas 5-Lilás e 2-Verde do Metrô também operam com velocidade reduzida por causa da chuva.

20h34 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre a Ponte da Cidade Universitária e a saída para a Castelo.

20h27 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,6 quilômetros de congestionamento entre a rua Alves Pontual e a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h23 – São Paulo tem 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h20 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a rua Wandenkolk e a avenida Pires do Rio.

20h14 – Avenida Washington Luis, no sentido Bairro, tem 8 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vitor Manzini.

20h08 – Avenida Pacaembu, no sentido Marginal Tietê, tem 3,3 quilômetros de lentidão entre a praça Charles Miller e a rua Baronesa de Porto Carreiro.

20h05 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 268 ao km 270.

20h03 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, 8,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

19h57 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de congestionamento entre a saída da Marginal Pinheiros e Antônio Macedo de Soares.

19h55 – São Paulo tem 188 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Zona Sul: uma manifestação na Avenida Lins de Vasconcelos, onde a prefeitura pretende implementar um corredor de ônibus, bloqueia os dois sentidos.

19h49 – Avenida Francisco Morato, no sentido Bairro, 3,7 quilômetros de lentidão entre a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil e a estrada do Taboão.

19h46 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,9 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a rua Wandenkolk e a avenida Álvaro Ramos.

19h40 – Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

19h39 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre a rua Verbo Divino e a rua Tucumã.

19h37 – Avenida Washington Luis, no sentido Bairro, tem 8 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Vitor Manzini.

19h36 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, 8,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

19h27 – Marginal Tietê tem 13,1 quilômetros de lentidão na via Local, entre a Otto Baumgart e a ponte dos Remédios.

19h04 – Recorde anterior foi de 239 quilômetros, registrados na sexta-feira, 21 de março, por volta das 19h.

18h57 – São Paulo bate o recorde de trânsito neste ano: são 247 quilômetros de lentidão às 18h51, ou 28,5% das vias monitoradas pela CET.

18h18 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida José Maria Lisboa e a Praça da Bandeira.

18h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Antônio de Macedo Soares.

17h55 – São Paulo tem neste momento 210 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h54 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, apresenta 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem congestionamento de 14,5 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Verbo Divino e a chegada da rodovia.

17h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Vila Guilherme. Na pista local, também há congestionamento de 11,6 quilômetros entre as pontes Piqueri e Jânio Quadros.

17h00 – Acidente complica o trânsito no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, no sentido Penha. No momento, há 2,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

16h50 – Falha na composição faz com que a Linha 7-Rubi da CPTM opere em velocidade reduzida entre as estações Luz e Francisco Morato.

16h46 – São Paulo tem neste momento 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h45 – Por causa de congestionamento nas marginais, Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem lentidão entre os quilômetros 16 e 13.

16h44 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, apresenta retenção em Taboão da Serra, entre os quilômetros 271 e 270.

16h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Ponte Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

16h33 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem dez quilômetros de lentidão na pista local entre as pontes da Freguesia do Ó e Jânio Quadros. Na pista expressa, também há renteção de 7,2 quilômetros entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

16h27 – São Paulo tem neste momento 124 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h26 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta sexta-feira, 11 de abril.

08h45 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h39 – Houve um acidente na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, próximo à Rua João Teodoro, no Brás.

08h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, ainda tem 16 quilômetros de congestionamento em São Roque, 74 ao 58, pista expressa, por causa do acidente com um caminhão que carregava areia.

08h33 – Avenida Doutor Gastão foi liberada após acidente, sentido Pinheiros, próximo à Rua Froben, na Vila Leopoldina.

08h26 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento em Campinas, pista expressa, do quilômetro 89 ao 93.

08h22 – São Paulo tem 111 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h21 – Trens da Linha 11 – Coral circulam com maior tempo de parada, reflexo de problema já resolvido em um dos vagões. O equipamento precisou ser esvaziado na estação Itaquera por causa de uma falha técnica não especificada.

08h14 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 20 ao 17 em São Bernardo do Campo.

08h13 – Acidente na Avenida Washington Luís, sentido centro, junto à Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Campo Belo.

08h12 – Radial Leste foi liberada após acidente no sentido bairro, próximo à estação de metrô Vila Matilde.

08h08 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 145 ao 146, por causa de um acidente em São José dos Campos. O tráfego flui pela faixa da esquerda.

08h07 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

08h06 – Acidente na Rodovia Castelo Branco ainda reflete no congestionamento: quilômetro 72 ao 58, na pista expressa, sentido capital, em São Roque.

08h04 – São Paulo tem 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h00 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de congestionamento entre a Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio. Na pista expressa, há 4,7 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

07h59 – Defeito em rede de Trólebus na Avenida Cásper Líbero, sentido bairro, próximo à Avenida Senador Queirós.

07h57 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. É a via com maior lentidão na capital neste momento.

07h54 – São Paulo tem 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h47 – As faixas 1 e 2 da Rodovia Castelo Branco já foram liberadas e a Viaoeste trabalha na terceira, que deve ser liberada dentro de vinte minutos, de acordo com estimativas da concessionária. Há, neste momento, 13 quilômetros de congestionamento, do 71 ao 58, lentidão que pode chegar a duas horas de espera, conforme informou repórter do ‘Estado’ que esteve no local.

07h42 – Reportagem do Estado esteve no trecho da Rodovia Castelo Branco onde houve o tombamento de um caminhão. Houve mais de duas horas de espera devido ao bloqueio da pista central, que ficou interditada devido à areia despejada do veículo.

07h39 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego lento , do 18 ao 11, por excesso de veículos.

07h32 – São Paulo tem 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h31 – Acidente na Marginal do Tietê ocupa duas faixas no sentido Rodovia Ayrton Senna, pista expressa, próximo à Ponte das Bandeiras, no Bom Retiro. Um caminhão está imobilizado na via.

07h29 – Reflexo de acidente na Radial Leste, próximo à estação de metrô da Vila Matilde, a via ainda registra 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

07h24 – Rodovia Castelo Branco tem trânsito interrompido no quilômetro 58 devido a um choque entre caminhões, com tombamento de areia.

07h23 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento em Guarulhos, pista expressa, do quilômetro 219 ao 220.

07h20 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, a Castelinho, tem tráfego complicado do quilômetro 0 ao 2, em Sorocaba, pista expressa.

07h19 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, registra quatro quilômetros de lentidão entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

07h18 – São Paulo tem 37 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h15 – A usuária do Instagram brucamonge registrou o complicado tráfego na Rodovia Anhanguera por excesso de veículos.

Foto: Bru Camonge / Instagram

07h14 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Cajamar, pista expressa, do quilômetro 32 ao 33.

07h10 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,1 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 1180 metros após a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana.

07h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 14 ao 13.

07h08 – São Paulo tem 27 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h43 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão em São Roque, do quilômetro 66 ao 58 da pista expressa.

06h41 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego congestionado do quilômetro 19 ao 16.

06h40 – Radial Leste foi liberada em relação ao acidente, sentido bairro, próximo à estação de metrô Vila Matilde.

06h33 – Acidente na Radial Leste, sentido bairro, próximo à Estação de Metrô Vila Matilde, zona leste.

06h21 – Radial Leste, sentido centro, tem dois quilômetros congestionados, da Vila Matilde até o Viaduto Alberto Badra.

06h20 – Rodovia Castelo Branco tem seis quilômetros de lentidão no sentido capital, pista expressa, do quilômetro 64 ao 58.

06h12 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,3 quilômetros de lentidão da Ponte das Bandeiras até 90 metros antes da Ponte Casa Verde.

06h03 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital do quilômetro 10 ao 14.

06h01 – Rodovia Presidente Dutra, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, Guarulhos, do quilômetro 211 ao 215.

05h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, já tem tráfego lento em Osasco, pista expressa, do quilômetro 62 ao 58.

Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego parado em Franco da Rocha, pista expressa, devido a um acidente com queda de carga, do quilômetro 40 ao 39.

05h17 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.