TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de lentidão, sentido Castelo, da Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

19h28 – A cidade tem 118 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

19h20 – A Avenida Faria Lima registra 2,4 km de congestionamento, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h10 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h46 – A Ponte Ary Torres tem 1,2 km de morosidade da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

18h35 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,4 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até a Rua Funchal.

18h29 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de morosidade, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

18h25 – A Radial Leste tem 4,6 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

18h10 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h – A cidade tem 122 km de vias congestionadas.

17h55 – O Elevado Costa e Silva tem 1,2 km de morosidade, sentido Lapa, da Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h45 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de trânsito lento da Avenida 23 de Maio até a Rua Antonio J. de Moura Andrade.

17h39 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de trânsito lento, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

17h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Morumbi.

17h25 – A Avenida Ibirapuera tem 2,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a João Castaldi.

17h20 – A Avenida Nove de Julho tem 2,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Monlevade até a Gabriel.

17h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

16h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

16h50 – A cidade tem 101 km de vias congestionadas.

16h10 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte e a Ponte do Limão.

16h08 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi (Zona Oeste), em razão do rompimento de uma adutora da Sabesp na altura da Rua Pedroso Alvarenga. O solapamento bloqueia duas faixas da direita da via. Para quem transita no local sentido bairro deve utilizar como alternativa a rua Jesuíno Arruda, seguir pela rua Manoel Guedes para acessar a rua Pedroso Alvarenga. A Engenharia de Campo da CET está monitorando a interdição e orientando motoristas e usuários.

16h03 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem tráfego intenso de 5,4 km entre a Praça da Bandeira e o Complexo viário João Jorge Saad.

16h São Paulo com 65 km de filas.

15h44 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, mantém tráfego intenso de 4,6 km entre o Viaduto Santo Amaro e Brasópolis.

15h28 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Gabriel e o término da via. São 1,9 km de filas.

15h13 – Avenida Santo Amaro, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Rua da Alvorada e a Rua Gastão Liberal Pinto.

15h02 – Avenida Santo Amaro, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Rua Alvorada.

14h21 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

14h10 – Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Rua Cotovia e a Avenida Pedro Alvares Cabral. Lentidão acontece em função de um acidente em uma obra do metrô, na futura estação Eucaliptos.

13h48 – A Avenida Santo Amaro, sentido Bairro, com lentidão entre as ruas Alvorada e Gastão Liberal Pinto.

13h25 – A Rua Bandeira Paulista continua interditada junto à Rua Jesuino Arruda.

12h57 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre as Pontes do Piqueri e Atílio Fontana.

12h51 – Permanece lentidão do Km 39 ao km 40 da Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h24 – Acidente entre carro e moto interdita uma faixa da pista central da Marginal do Tietê, sentido Penha, perto da Ponte do Limão. Já a pista local tem lentidão entre as Pontes Piqueri e Atílio Fontana.

12h13 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão da Ponte Atílio Fontana até Ponte Piqueri.

11h54 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 457,3 ao km 458,5, entre as regiões de Registro e Pariquera-açu, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta, que restringe o tráfego na faixa da esquerda. A faixa da direita está liberada. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na liberação da via.

11h41 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Vieira de Morais e a Rua Ana Catharina Randi.

11h28 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem tráfego intenso entre a Rua Gabriel Monteiro da Silva e a Avenida Juscelino Kubitschek.

11h21 – Acidente Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, antes da Ponte Jaguaré.

11h20 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h09 – Liberadas as duas faixas da pista sul no km 45, sentido litoral, da via Anchieta, em Cubatão. Interdição foi devido colisão envolvendo quatro carretas e uma caminhonete. Uma das carretas transportava soja e o produto caiu na pista. O tráfego foi desviado pelo antigo traçado da Anchieta, na altura do km 44. O acidente aconteceu por volta das 7h45. O tráfego no local já está normalizado.

Há lentidão do Km 39 ao km 40 da Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h52 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, com lentidão ente a Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Teodoro Sampaio.

10h43 – Um motoqueiro morreu, nesta sexta-feira, 22, após colidir com um caminhão no km 30 da Rodovia Anhanguera, sentido Campinas. De acordo com a concessionária que administra a via, Autoban, a faixa 3 está interditada para a retirada do corpo.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para o resgate e pousou na empresa Natura, próxima ao local do acidente, que aconteceu às 9h57. O óbito foi confirmado por volta das 10h30 desta sexta. Há lentidão de 1 km no local, informa a Autoban.

10h16 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem 4,7 km de lentidão entre a Rua Arthur Andrade Filho e a Praça da Bandeira.

9h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo tem 63 km de lentidão.

9h32 – Permanece a interdição das duas faixas da pista sul no km 45, sentido litoral, da Rodovia Anchieta, em Cubatão, devido colisão envolvendo quatro carretas e uma caminhonete. Uma das carretas transportava soja e o produto caiu na pista. O tráfego está sendo desviado pelo antigo traçado da Anchieta, na altura do km 44. O acidente aconteceu por volta das 7h45. Há lentidão do km 40 ao km 45.

9h31 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h01 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 349 ao km 345, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, reflexo de um caminhão com pane mecânica, que restringiu o tráfego no local. Na pista sentido Curitiba, há lentidão entre o km 343 e o km 345, ainda reflexo da pane mecânica.

9h00 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 67 km de filas. Zona sul com 29 km de lentidão.

8h59 – A Rua Bandeira Paulista está totalmente interditada junto à Rua Jesuíno Arruda para conserto de um buraco.

8h51 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida São Gabriel e Rua Paim. São Paulo com 57 km de filas. Zona sul com 26 km de lentidão.

8h35 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Rodovia via Anchieta, entre o km 13 e km 10, e entre o km 20 e km 18, devido excesso de veículos. As duas faixas da pista sul, sentido litoral, da via Anchieta estão interditadas no km 45, em Cubatão, devido colisão envolvendo quatro carretas e uma caminhonete. O tráfego é desviado pelo antigo traçado da Anchieta, na altura do km 44. Há lentidão próximo ao local do acidente, que ocorreu por volta das 7h45. Uma das carretas transportava soja e o produto caiu na pista. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h34 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram congestionamentos. Na direção do Aeroporto, lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle e entre o Túnel Ayrton Senna e Viaduto Pedroso. Do outro lado, entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 28 km de congestionamento.

8h11 – A SPTrans informa que por causa de um solapamento na Rua Bandeira Paulista nº 272, no Itaim Bibi, desde 5h30, o desvio de duas linhas que circulam nesta via:

Linha 106A/10 Metrô Santana – Itaim

Linha 6401/10 Vila Olímpia – Estação da Luz

Desvio – itinierário normal até a Rua Bandeira Paulista, Ministro Jesuíno Arruda, Manoel Guedes, Pedroso Alvarenga, e retornando ao itinerário normal. Neste desvio, um ponto deixa de ser atendido e tecnicos da SPTrans estão na região orientando aos usuários.

8h05 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem trânsito lento entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 27 km de congestionamento.

7h57 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 49 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

7h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 38 km de lentidão. Zona sul com 24 km de filas.

7h39 – A CET irá monitorar o trânsito na Avenida Vital Brasil para implantação de faixa exclusiva de ônibus, a partir de segunda-feira. O objetivo é priorizar o transporte coletivo, garantindo maior fluidez para a maioria dos usuários.

A faixa exclusiva de ônibus será implantada à direita das pistas de ambos os sentidos. No sentido Centro, a faixa será regulamentada das 6h às 20h em toda extensão da Avenida Vital Brasil. Já, no sentido Bairro, a faixa exclusiva será regulamentada das 6h às 20h entre a Praça Jorge de Lima e a Rua Catequese, e ,das 17h às 20h, no trecho entre a Rua Catequese e a Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

7h36 – A CET vai interditar parcialmente a Rua Pedro de Toledo, entre as ruas Domingos de Morais e Tenente Gomes Ribeiro, a partir das 7h de sábado, para obras da Linha 5 – Lilás do Metrô. As obras têm duração prevista de 24 meses. Os veículos que trafegam pelo trecho em obras da avenida serão desviados à direita para as outras três faixas de rolamento da via.

7h25 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h23 – Motorista encontra dois pontos de alagamentos transitáveis. Um na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, na altura do número 97, e outro na Avenida Presidente Wilson, sentido centro, no número 1.000. São Paulo com 24 km de filas. Zona sul com 15 km de morosidade.

7h14 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 22 km de filas. Zona sul com 13 km de lentidão.

1h15 – Início de madrugada de chuva e tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais.