TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

20h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.

20h06 – A capital tem 85 km de fluxo intenso nesta noite.

20h02 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de tráfego lento, sentido Aeroporto, da Beneficência Portuguesa até o Complexo Viário João Jorge Saad.

19h56 – A Radial Leste tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

19h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 10,2 km de lentidão, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Morumbi.

19h46 – A Avenida Brasil tem 2,6 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h35 – A Avenida Ibirapuera registra 2,8 km de morosidade, sentido centro, da Imarés até a Rua Ascendino Reis.

19h22 – A Avenida Nove de Julho tem 2,8 km de congestionamento, sentido centro, da Franca até a Praça da Bandeira.

19h15 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

19h11 – A cidade tem 157 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

19h07 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h02 – A Avenida Washington Luís tem 2,2 km de trânsito complicado, sentido centro, da Avenida Nossa Senhora do Sabará até a Praça Pedro Chaves.

18h58 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h53 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto tem trânsito lento agora do viaduto Jaceguai até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h44 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha: Lentidão da Largo Padre Péricles até Avenida Melchert.

18h37 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna: lentidão da Ponte Anhanguera até Ponte Imigrante Nordestino.

18h30 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna: trânsito lento da Ponte Anhanguera até Ponte Tatuapé.

18h22 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento da ponte Rua Américo Brasiliense até Rua Quintana.

18h08 – São Paulo com 143 km de trânsito lento, índice abaixo da média.

17h58 – Tráfego lento do km 63 ao 64 da Via Anchieta, próximo à chegada a Santos, por causa do excesso de veículos.

17h45 – CET registra agora 112 quilômetros de lentidão na cidade.

17h30 – São Paulo apresenta 99 quilômetros de vias congestionadas na tarde desta sexta-feira.

17h25 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista expressa da Ponte Piqueri até a Ponte Imigrante Nordestino.

16h09 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 3 km de lentidão da Avenida Miruna até o Viaduto Amaro.

15h45 – Avenida Ibirapuera, sentido centro, com tráfego intenso entre a Rua Ascendino Reis até o Viaduto Imarés.

15h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intesno entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

15h14 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com 3,4 km de trânsito entre a Ponte Eusébio Matoso até a Praça Eugene Boudin.

15h01 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 4,9 km de filas entre a Ponte Cidade Jardim e Alexandre Mackenzie. São Paulo tem 30 km de filas.

14h44 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, com tráfego intenso entre a Avenida Rebouças e a Paulo Vi.

14h31 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua José Jannarelli até a Ponte Eusébio Matoso.

13h39 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h20 – Corredor Norte/Sul, tem lentidão no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa. Há lentidão também no sentido Santana, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

13h03 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com congestionamento em função de uma manifestação que ocupa uma faixa da via. A lentidão está entre o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo e a Praça Oswaldo Cruz.

12h33 – Pista local da Marginal do Tietê, tem lentidão no sentido Ayrton Senna. O congestionamento está entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rodovia Castelo Branco.

12h26 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 2,4 km de filas entre o Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h06 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Rua Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h42 – Rodovia Anchieta segue com lentidão na chegada a São Paulo do Km 13 ao km 10 e no sentido litoral o fluxo é intenso do km 41 ao Km 44, início de trecho de serra, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

11h24 – Avenida Vereador José Diniz, tem tráfego intenso no sentido Centro. A lentidão está entre a Avenida Morais de Barros e o Complexo Ana Catharina Randi

11h10 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna permanece com problemas em direção a Capital, do km 27 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui normal.

11h09 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem excesso de veículos entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Capitão Antônio Rosa.

10h48 – Radial Leste, sentido centro, tem lentidão entre a Avenida Wandenkolk e a via Alvaro Ramos Metro Belém.

10h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Avenida Tupiniquins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h22 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

10h09 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna segue lento em direção a Capital, do km 27 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo. Há neblina em diversos trechos das vias operadas pela Ecopistas.

10h05 – Quatro carros colidiram na Marginal do Tietê, na região de Jaguara. A CET não tem informações sobre o acidente e o Corpo de Bombeiros informa que não há vítimas.

9h58 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso por 4,6 km entre a Avenida Eusébio Matoso e a Ponte do Jaguaré.

9h42 – O tráfego na Rodovia Régis Bittencourt está normalizado, após ficar bloqueada em dois trechos por conta de dois acidentes, um em cada sentido da via. Um deles no km 342, região de Miracatu, sentido Curitiba, e na pista sentido São Paulo no km 308,5, na região de São Lourenço da Serra.

9h31 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h17 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna é lento em ambos os sentidos: SP, do km 29 ao 11 (região entre Guarulhos e São Paulo), e Interior, do km 21 ao 25 (região de Guarulhos). Ambos por excesso de veículos.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

9h16 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 58 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

9h13 – Lentidão segue na Anchieta na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

8h30 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10 e na chegada a Santos do Km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade. Liberada a pista norte da Anchieta para o tráfego.

8h26 – Para garantir fluidez no tráfego e dar mais segurança e facilitar o acesso do público da Virada Esportiva 2012, em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar um esquema especial de trânsito neste fim de semana. Por conta do evento, algumas ruas e avenidas serão interditadas, entre elas nos bairros de Cidade Ademar, na zona leste, e Perdizes, na zona oeste.

Na Cidade Tiradentes, os bloqueios ocorrem das 6h às 18h de sábado, 30, para um Show de Motocross da Virada Esportiva 2012, promovida pela subprefeitura da região. O evento será realizado no trecho da Rua Igarapé Água Azul, entre a Avenida dos Metalúrgicos e a Rua Igarapé Laranja, com montagem de equipamentos para a exibição.

Alterações no Sistema Viário

O trecho da Rua Igarapé Água Azul, entre a Avenida dos Metalúrgicos e a Rua Igarapé Laranja, ficará totalmente interditado para a realização do evento.

Caminhos Alternativos/Desvios

Durante o bloqueio da Rua Igarapé Água Azul, os usuários deverão utilizar a Rua Igarapé Laranja, Rua Igarapé Água Azul e Avenida dos Metalúrgicos.

Em Perdizes, as interdições acontecem das 6h30 às 18h de domingo, 1. O evento será realizado na Avenida Paulo VI, entre a Rua Capote Valente e Praça Márcia Alibert Mammana, e Avenida Sumaré, entre Praça Márcia Alibert Mammana, Rua Ministro Gastão Mesquita e Rua Professor João Arruda.

Interdições

Avenida Sumaré, ambas as pistas, com Rua Ministro Gastão Mesquita e Rua Professor João Arruda

Avenida Paulo VI, ambas as pistas, com Rua Galeno de Almeida

Caminhos Alternativos/Desvios

Os veículos com origem na região da Barra Funda deve usar a Avenida Sumaré, à direita na Rua Apinagés, Avenida Professor Alfonso Bovero, Rua Bruxelas e Avenida Doutor Arnaldo, Rua Cardeal Arco Verde, seguindo até a Avenida Henrique Schaumann.

Já os veículos com origem na região de Pinheiros devem utilizar Avenida Paulo VI, à direita na Rua Galeno de Almeida, à direita na Avenida Doutor Arnaldo, retorno à esquerda, próximo a Rua Cardeal Arco Verde, Avenida Doutor Arnaldo, à direita na Rua Cardoso de Almeida, à esquerda na Rua Bartira, seguindo até a Avenida Sumaré.

EVENTOS

– Câmara Esportiva

· Viaduto Jacareí pista da esquerda, das 17h00 de sábado às 16h de domingo, bloqueio total da pista da esquerda da Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho e Viaduto Jacareí, com desvio pela pista da direita, e monitoramento para a montagem de estruturas e movimentação de público e veículos.

Passeio Ciclístico da Câmara Municipal

· Com inicio e término pelo Viaduto Jacareí, das 9h às 12h de domingo, passando por vias do centro da cidade, pista da esquerda, e acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem sem previsão de desvio.

– Arena Radical, Arena do Idoso e Virada Esportiva Fight Show MMA

· Vale do Anhangabaú e Praça do Patriarca, das 9h de sábado, às 18h de domingo, haverá monitoramento para a montagem de estruturas e movimentação de público e veículos.

– Arena Duas Rodas

· Bloqueio total do Viaduto do Chá, das 18h às 23h59 de sábado. O desvio será feito pela Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Rua Cristovão Colombo, Rua Riachuelo, retorno sul do Túnel Anhangabaú, Avenida Nove de Julho, Rua Álvaro Carvalho, Rua Martins Fontes, Rua Martinho Prado, Rua Nestor Pestana, Rua da Consolação e Rua Coronel Xavier de Toledo.

Arena da Diversidade

· Largo do Arouche com a Avenida Doutor Vieira de Carvalho, das 22h de sábado às 16h de domingo. Bloqueio total da Avenida Doutor Vieira de Carvalho, entre o Largo do Arouche e a Rua Vitória, para a montagem de estruturas e movimentação de público e veículos.

Downhill Urbano da Virada

· Saída da Praça dos Ciclistas e chegada ao Parque do Anhangabaú, das 8h30 às 16h de domingo, acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem sem previsão de desvio.

– Sumaré na Virada

· Bloqueio total da Avenida Sumaré, toda a extensão e em ambos os sentidos, e da Avenida Paulo VI, entre a Rua Galeno de Almeida e Avenida Sumaré, em ambos os sentidos, das 6h às 17h de domingo.

– Virada Noturna In Line

· Memorial da América Latina, Avenida Pacaembu e Praça Charles Miller, das 22h de sábado às 2h de domingo, acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem sem previsão de desvio.

Passeio Ciclístico de Pirituba

· Saída da Avenida Mutinga, 951, e chegada na Praça Alcebíades de Souza, das 9h às 11h de domingo, passando por algumas vias do bairro,acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem sem previsão de desvio.

– Apresentação Freestyle

· Bloqueio total da Rua Igarapé Azul, entre a Avenida dos Metalúrgicos e a Rua Igarapé Laranja, das 6h às 18h de sábado.

– Parque Esportivo do Trabalhador

· Rua Canuto de Abreu, s/n° das 8h de sábado às 17h30 de domingo.Bloqueio total da Rua Eleonora Cintra entre às 7h e 9h de domingo devido a corrida de pedestres, haverá monitoramento para a montagem de estruturas e movimentação de público e veículos.

Passeio Ciclístico da Mooca

· Saída e chegada ao Clube Escola da Mooca (Rua Taquari, 549) das 8h às 11h de domingo, passando pela ciclo rota do bairro da Mooca, acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem sem previsão de desvio.

– Pedalada Noturna de Bike

· Bloqueio de passagem ao longo do trajeto, que tem saída e chegada no Parque das Bicicletas(Avenida Indianópolis com Avenida Iraé), das 20h30 de sábado às 3h de domingo.

– XVII Corrida dos Bombeiros

· Saída e chegada na Avenida Nazareth, das 6h às 12h de domingo. acompanhamento integral do percurso com bloqueios de passagem com desvio das linhas de ônibus.

– Guarapiranga Radical

· Avenida Atlântica (represa do Guarapiranga – Praia do Sol), monitoramento das 8h00 às 18h00 no sábado e no domingo.

– Unidades do CEU, Clube Escola e Parques

· Monitoramento das principais vias de acesso no sábado e no domingo.

8h21 – O complexo viário Maria Maluf tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão. São Paulo com 38 km de filas. Zona sul com 24 km de trânsito carregado.

7h49 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 29 km de filas. Zona sul com 12 km de lentidão.

7h41 – O sentido Aeroporto do corredor Norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Paraíso e Praça da Bandeira. São Paulo com 30 km de lentidão. Zona sul com 12 km de trânsito lento.

7h29 – A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 342, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre um caminhão e uma carreta. Neste sentido, o tráfego segue com lentidão do km 341 ao km 342 pela faixa da esquerda da pista sentido São Paulo. Já no sentido São Paulo, o tráfego fui pela faixa da direita com lentidão entre o km 345 e o km 342. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação total da via.

A pista sentido São Paulo também está com o tráfego restrito no km 308,5, na região de São Lourenço da Serra, devido a um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, que deixou ao menos oito feridos leves. O motorista do caminhão, que ficou preso ás ferragens, já foi socorrido. O tráfego está parado do km 312,5 ao km 308,5. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção dos veículos e liberação total da via, que deve acontecer em meia hora.

7h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 21 km de filas. Zona sul com 12 km de lentidão.

6h50 – Corredor do Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com lentidão de 2 quilômetros a partir da Rua do Boqueirão.

6h38 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 3,5 quilômetros a partir do Viaduto Guadalajara.

6h35 – Colisão entre carreta e caminhão bloqueia pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 342, em Miracatu.

6h31 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão de 1,5 quilômetro entre a Rua Morávia e a Radial Leste.

6h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h25 – Acidente entre ônibus e carreta bloqueia por completo desde as 5h05 a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 308, em São Lourenço da Serra, na Grande SP. Congestionamento era de 4 km às 6h25. Ainda não havia informações sobre vítimas.

6h17 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão a partir do Arco da Sabesp.

5h55 – Acidente entre ônibus e carreta bloqueia por completo desde as 5h05 a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 308, em São Lourenço da Serra, na Grande SP. Congestionamento era de quase 2 km às 5h55. Ainda não havia informações sobre vítimas.