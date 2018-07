TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 13 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

18h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 12 quilômetros de lentidão, entre São Paulo e Guarulhos, do quilômetro 12 ao 24.

18h16 – No trecho de planalto, a Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 15 ao 18 e do 36 ao 40. Já em direção à Capital, há retenção entre os quilômetros 24 e 17. No trecho de serra, há congestionamento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65, enquanto o tráfego está normal no sentido São Paulo.

18h08 – O usuário do Instagram Felipe Lobato registrou o tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra na tarde desta sexta-feira, 13, em São José dos Campos.

17h56 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, entre Osasco e Barueri, do quilômetro 12 ao 18.

17h54 – Acidente na Avenida Carlos Caldeira Filho bloqueia a pista em ambos os sentidos, na altura da Avenida Giovanni Gronchi, no Campo Limpo, zona sul.

17h52 – Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, há lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 263 ao 270, também por conta do excesso de veículos. No sentido Guarujá, o tráfego é normal.

17h45 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois pontos de congestionamento: cinco quilômetros na pista expressa em Barueri, do quilômetro 28 ao 23; e um quilômetro na pista expressa em Osasco, do quilômetro 17 ao 13, reflexo de um acidente.

17h41 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem dois pontos de lentidão: do quilômetro 28 ao 22 e do 11 ao 10. Já em direção ao interior, há três quilômetros de retenção entre o 10 e o 13.

17h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, também tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 19 ao 20. Em direção à Capital, há três quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 59.

17h28 – Está parado no trânsito? Mande o seu relato por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos.

17h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem 13 quilômetros de congestionamento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 24 e 37.

17h21 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 103 ao 105.

17h19 – Rodovia Presidente Dutra tem cinco pontos de lentidão no Estado de São Paulo. Em direção ao Rio de Janeiro, há congestionamento na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 227 e 226, e em Guarulhos, do 223 ao 224. No mesmo sentido, na pista expressa, há retenção em São José dos Campos, entre os quilômetros 137 e 137, e em Aparecida, do 73 ao 70.

Já em direção a São Paulo, o único trecho congestionado ocorre na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 219 e 224.

17h09 – São Paulo tem neste momento 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h07 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 13 de dezembro.

10h42 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

10h12 – Marginal do Pinheiros permanece com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h50 – Marginal do Tietê tem 6,1 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Jânio Quadros.

09h34 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h24 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 16 e 10. Já no sentido litoral a lentidão é do quilômetro 39 ao 42.

09h04 – Marginal do Pinheiros tem faixa liberada no sentido Interlagos, próximo a Ponte do Socorro. Mais cedo, ela estava bloqueada devido ao atropelamento de uma mulher grávida por um caminhão.

09h00 – Capital tem 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A via de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 10,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

08h56 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão.

08h43 – Ayrton Senna tem 5 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h36 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h28 – Marginal do Tietê tem 10,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

08h20 – Avenida Interlagos tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido bairro, a partir da Avenida Nossa Senhora do Sabará.

08h10 – Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h00 – Capital tem 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 4,7 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h49 – Marginal do Pinheiros tem faixa bloqueada no sentido Interlagos, próximo a Ponte do Socorro. Um caminhão atropelou uma mulher grávida.

07h40 – Rodoanel tem lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, entre os quilômetros 22 e 16.

07h35 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

07h28 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

07h23 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Pequeri. Há retenção de 4,7 quilômetros no mesmo sentido na pista local, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h20 – Ayrton Senna tem 11 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h20 – Marginal do Pinheiros tem pista expressa totalmente liberada no sentido Interlagos, próximo a Ponte Estaiada. Um acidente envolvendo um carro e um caminhão fez com que a via ficasse totalmente interditada. Uma pessoa morreu.

07h02 – Marginal do Pinheiros tem duas faixas liberadas na pista expressa do sentido Interlagos, próximo a Ponte Estaiada. Outras duas permanecem bloqueadas. Um acidente envolvendo um carro e um caminhão fez com que a via ficasse totalmente interditada. Uma pessoa morreu.

07h00 – Capital tem 39 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 3,9 quilômetros de retenção no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h53 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

06h43 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 208 e 210 na pista expressa e entre o 226 e o 228 na pista marginal.

06h34 – Ayrton Senna tem faixa da direita bloqueada no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 24.

09h29 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

06h20 – Marginal do Pinheiros tem bloqueio total na pista expressa do sentido Interlagos, próximo a Ponte Estaiada, por conta de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Uma pessoa morreu.