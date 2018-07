TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 13 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h10 – Corredor Norte-Sul tem lentidão nos dois sentidos. Em direção ao bairro de Santana, o trânsito é intenso da Praça da Bandeira a Avenida do Estado. Quem vai para o Aeroporto, o tráfego é lentoentre a Avenida João Jorge Saad e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo tem 85 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos dois sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o trânsito é intenso entre os quilômetros 16 e 9. Para quem vai para o interior, continua a lentidão entre os quilômetros 23 e 31.

19h55 – Na Avenida Bandeirantes, no sentido Imigrantes, o trânsito é lento desde o final da tarde entre o viaduto Aliomar Baleeiro e a Marginal do Pinheiros. Há sete quilômetros de lentidão no trecho.

19h53 – São Paulo tem 123 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Carreta tombou e interdita a faixa da direita do quilômetro 51 da Rodovia Anchieta. Segundo a concessionária que administra a via, não há lentidão no local.

19h48 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,5 quilômetros de congestionamento na pista local entre as Pontes do Tatuapé e da Casa Verde. Na pista expressa, no mesmo sentido, lentidão de seis quilômetros entre as Pontes Jânio Quadros e da Casa Verde.

19h45 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento entre os quilômetros 11 e 24, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

19h42 – Marginal do Pinheiros segue como a via mais congestionada na capital. No sentido Interlagos, há lentidão de 12 quilômetros entre a Ponte Transamérica e a Cidade Universitária. São Paulo tem 146 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h39 – Para quem chega em Santos, tráfego congestionado entre os quilômetros 61 e 64, na Rodovia Anchieta.

19h38 – Na Rodovia Imigrantes, trânsito é intenso entre os quilômetros 62 e 65, no sentido litoral.

19h36 – O trânsito está congestionado no sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, entre os quilômetros 263 e 270.

19h33 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, o tráfego é lento na pista expressa em São José dos Campos. Um acidente ocorreu mais cedo no local e causa retenção entre os quilômetros 146 e 142.

19h31 – Marginal do Pinheiros liberada em relação ao acidente junto à Ponte Cidade Jardim.

19h28 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h17 – Para quem chega a São Paulo, pela Rodovia Fernão Dias, enfrenta lentidão entre os quilômetros 64 e 72, próximo a Mairiporã. Por volta de 14h, houve um acidente com um caminhão, que restringe o tráfego nas faixas central e da esquerda.

19h07 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, continua com trânsito complicado em Jundiaí por conta de um acidente. O tráfego é lento entre os quilômetros 66 e 74.

19h06 – Rodovia Anhanguera, no sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré na pista expressa. Por conta de um acidente, lentidão vai do quilômetro 110 ao 104.

19h02 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 17, no sentido interior.

18h56 – São Paulo tem 184 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h55 – Na Rodovia Anchieta, sentido litoral, faixa foi liberada em relação ao acidente no quilômetro 44. Por conta disso, há lentidão desde o quilômetro 40.

18h46 – Trânsito continua complicado na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Jânio Quadros e Atílio Fontana. Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, a lentidão já chega a 12,5 quilômetros entre a Ponte Transamérica e a Cidade Universitária.

18h42 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas junto à Ponte Cidade Jardim.

18h40 – Lentidão nos dois sentidos da Avenida Paulista. Em direção ao bairro de Paraíso, tráfego é intenso entre a Praça Oswaldo Cruz e Consolação. No sentido oposto, trânsito lento entre o acesso para a Rua Doutor Arnaldo e Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

18h34 – São Paulo tem 188 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h32 – Rodovia Bandeirantes tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 49 ao 59.

18h30 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos dois sentidos, por conta do excesso de veículos. Quem vai para São Paulo enfrenta trânsito intenso em dois pontos: entre os quilômetros 13 e 9, e entre os quilômetros 31 e 21. Em direção ao interior, há lentidão entre os quilômetros 9 e 23.

18h25 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 113 ao 104.

18h23 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de sete quilômetros no sentido da Rodovia Imigrantes, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

18h19 – Marginal do Pinheiros tem trânsito complicado nos dois sentidos. Quem vai em direção a Interlagos, há lentidão de 10 quilômetros na pista expressa entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso. Tráfego é intenso no sentido Castello Branco, entre a Rua Tucumã e Avenida João Dias, com congestionamento de oito quilômetros.

18h14 – São Paulo tem 181 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Via com trânsito mais intenso é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Entre as Pontes Jânio Quadros e Atílio Fontana há 14 quilômetros de lentidão, na pista expressa. Na pista local, trânsito de 11 quilômetros entre as Pontes do Tatuapé e Freguesia do Ó.

17h53 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego lento entre os quilômetros 11 e 20, no sentido interior. Trânsito intenso também no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 20.

17h49 – A Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, está congestionada entre os quilômetros 62 e 65, por conta do excesso de veículos.

17h48 – Rodovia Anchieta tem trânsito congestionado na chegada a Santos, entre os quilômetros 59 e 64.

17h46 – Há lentidão de 10 quilômetros na pista local da Marginal do Tietê entre as Pontes Jânio Quadros e Freguesia do Ó. São Paulo tem lentidão de 164 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – Rodovia Bandeirantes, no sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí. Há lentidão entre os quilômetros 58 e 65 e a faixa 2 de rolamento está interditada por conta de um acidente.

17h39 – São Paulo tem 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via com maior trânsito é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Jânio Quadros e Atílio Fontana. No trecho, há 14 quilômetros de lentidão.

17h36 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 40 e 44. No sentido capital a via está fechada para inversão de mão de direção.

17h31 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido Cubatão, tem filas entre os quilômetros 264 e 270, por conta do excesso de veículos comerciais.

17h29 – Avenida Nove de Julho tem lentidão de 4,8 quilômetros no sentido centro entre a Praça da Bandeira e a Rua Urimonduba.

17h27 – Quem sai de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra enfrenta dez quilômetros de congestionamento por conta do excesso de veículos. Na pista marginal, o trânsito é lento entre os quilômetros 230 e 220.

17h25 – Marginal do Pinheiros tem trânsito intenso no sentido Rodovia Castelo Branco em dois trechos. Da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Américo Brasiliense há 7 quilômetros de lentidão na pista local. Na pista expressa, o tráfego é lento da Rua Tucumã até a Rua Américo Brasiliense.

17h19 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos dois sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção ao interior, o trânsito é intenso entre os quilômetros 10 e 23. Quem vai para a capital enfrenta lentidão entre os quilômetros 27 e 23.

17h17 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 quilômetros no sentido Aeroporto. Trânsito é lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

17h14 – Pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,8 quilômetros entre as Pontes Jânio Quadros e Júlio de Mesquita Neto.

17h11 – São Paulo tem 141 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê é a via com trânsito mais intenso. No sentido Ayrton Senna, há 12,5 quilômetros de lentidão na pista expressa da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Atílio Fontana.

16h05 – A Avenida dos Bandeirantes não é uma boa opção para quem segue no sentido Imigrantes. A via já concentra três quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Antônio de Macedo Soares.

15h59 – O Corredor Norte-Sul no sentido Santana também começa a ficar congestionado, principalmente entre a Rua General Euclides Figueiredo e a Praça da Bandeira.

15h57 – Tráfego da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, registra lentidão de 4,7 quilômetros entre as Avenidas Jornalista Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

15h55 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, deve ser evitada entre a Rua Montesina e a Avenida Celso Garcia.

15h53 – A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, também está congestionada e não é uma boa opção para os motoristas que seguem entre a Ponte do Limão e a Ponte da Vila Guilherme. Trânsito na via se estende por 6 quilômetros.

15h50 – A via mais movimentada da Capital é o Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto, com 8,7 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h44 – Recomeçamos a cobertura do Trânsito em SP nesta tarde. A cidade registra agora 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h00 – Encerramos o Trânsito em SP nesta manhã.

08h52 – Há dois quilômetros de congestionamento na pista expressa da Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. A lentidão é reflexo do engavetamento que houve na rodovia nesta manhã.

08h38 – Corredor Norte-Sul com quatro quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto, do Campo de Bagatelle até a praça da Bandeira.

08h30 – Anchieta tem três quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

08h20 – Marginal do Tietê tem dois quilômetros e meio de congestionamento na pista local do sentido Ayrton Senna, entre a ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde.

08h11 – Pista da esquerda da Dutra, no sentido São Paulo, foi liberada em relação ao engavetamento na altura de Guarulhos. Há cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa, reflexo do acidente.

08h01 – Capital tem 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior retenção é a Avenida Vereador José Diniz, com quatro quilômetros de retenção no sentido centro, entre a avenida dos Bandeirantes e rua Fraternidade.

07h56 – Corredor Norte-Sul com três quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre o viaduto Indianópolis e o viaduto Tutoia.

07h50 – Marginal do Tietê tem dois quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Atílio Fontana e a entrada da rodovia.

07h44 – Avenida Vereador José Diniz, tem quatro quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a avenida dos Bandeirantes e rua Fraternidade.

07h38 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de lentidão no sentido da Marginal do Pinheiros, entre o viaduto do Jabaquara e a alameda dos Maracatins.

07h32 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, próximo a Guarulhos, por conta de um engavetamento. A pista da esquerda está interditada.

07h25 – Corredor Norte-Sul tem um quilômetro e meio de retenção no sentido Aeroporto de Congonhas, nas proximidades do túnel do Anhangabaú.

07h15 – Anchieta tem lentidão no sentido Litoral, na chegada ao viaduto do Casqueiro.

07h10 – Rodoanel tem lentidão de 2 quilômetros no sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

07h03 – Radial Leste é a via monitorada pela CET com maior congestionamento. São quatro quilômetros de lentidão no sentido centro, três deles na pista expressa próximo ao viaduto Pires do Rio.

06h58 – Bandeirantes tem 2 quilômetros de retenção no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h52 – Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h47 – Dutra tem pequena lentidão na chegada a São Paulo.

06h43 – Radial Leste totaliza cinco quilômetros de congestionamento no sentido centro.

06h31 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: dos quilômetros 24 a 20 e do 18 ao 13.