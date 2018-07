TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h55 – Faixa da Rodovia Anchieta liberada no km 47, sentido litoral, pela Anchieta. Trânsito normalizado, afirma a concessionária Ecovias.

17h45 – Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, tem trânsito lento agora na altura do km 47 por causa de acidente que interdita faixa da direita.

17h35 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento desde 70o metros depois de Morumbi até Eusébio Matoso

17h27 – Cônego D. Rangoni tem lentidão sentido Cubatão do km 267 ao 270, por excesso de veículos.

17h17 – Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, tem trânsito lento do km 20 ao km 23 por excesso de veículos.

17h12 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre Morumbi e Jaguaré

17h07 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem faixa da direita interditada no km 14 por causa de capotamento de veículo.

16h59 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, agora com trânsito lento entre a rodovia Castelo Branco até Azurita.

16h50 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem boas condições de tráfego e visibilidade no momento.

16h40 – Marcha para Jesus interdita vias de SP no fim de semana

14h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e a Alameda dos Tupiniquins.

14h08 – Há 5,9 km de congestionamento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista expressa. A lentidão está concentrada entre a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Vila Guilherme.

14h07 – Corredor Norte / Sul, sentido Santana, com tráfego intenso entre o Viaduto Indianópolis até o Complexo Viário João Jorge Saad.

13h45 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte Vila Guilherme e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

13h16 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 5,5 km de lentidão entre Avenida Celso Garcia até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

12h45 – Tráfego intenso na Avenida Rebouças, sentido bairro com tráfego intenso entre a Avenida Joaquim Antunes e a Rua Ovidio Pires de Campos.

12h38 – Continua a lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni, sentido Cubatão, do km 262 ao Km 270 e na Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo, por excesso de veículos.

12h36 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, congestionada entre a Rua Paula Coelho até a Radial Leste. São Paulo tem 28 km de lentidão.

12h36 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 2,2 km de filas entre a Rua Viaza até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h49 – Há cinco quilômetros de lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 375 ao km 370, na região de Miracatu, reflexo de uma restrição de tráfego temporária na pista, no km 370, devido a um tombamento de uma carreta. Equipes da Concessionária já realizaram a remoção do veículo e a pista liberada já foi liberada.

11h23 – São Paulo tem 23 km de congestionamento nas principais vias da capital.

11h09 – Um veículo de passeio em chamas no Km 22 da Rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo interdita as duas faixas da direita e causa lentidão no local. Acidente não deixou vítimas. Equipes já estão no local prestando atendimento.

11h08 – Rodovia Ayrton Senna permanece com tráfego lento em direção a Capital, do km 24 ao 21, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

11h07 – Há congestionamento de 3km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, entre a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

11h06 – Radial Leste, sentido Centro, com 3,8 km de filas entre a Estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk.

10h20 – Aumenta a lentidão no Corredor Norte/Sul, no sentido Santana. O tráfego está intenso por 7,9 km entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o acesso à Praça João Mendes.

9h45 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção a Capital, do km 23 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos.

9h44 – Dois carros e uma moto colidiram na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. O acidente interdita duas faixas na altura da Rua Verbo Divino. Uma pessoa ficou ferida e o congestionamento é de 3,6 km.

9h43 – Outro acidente, no Túnel Sebastião Camargo, interdita uma faixa da direita. A colisão foi entre um carro e uma moto. Há uma vítima.

9h42 – Corredor Norte/Sul, liberado no sentido Aeroporto. Mesmo assim, há 4,4 km de filas, reflexo do acidente entre dois carros, na altura do Viaduto Santa Generosa, na Avenida 23 de Maio. O congestionamento está entre a Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna I.

9h37 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 3 km de filas entre a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

9h07 – Um engavetamento entre três veículos bloqueia parte do Corredor norte/sul, sentido aeroporto. A colisão foi especificamente na Avenida 23 de Maio e ainda não há informações sobre vítimas. As viaturas da CET ainda não chegaram no local.

9h01 – A pista sul da Rodovia Anchieta foi liberada por volta das 8h desta sexta-feira, 4 horas após um engavetamento entre quatro carretas ter bloqueado totalmente a via na altura do km 48, na região de São Vicente, litoral paulista. Às 4h da madrugada desta sexta, quatro carretas colidiram no trecho de serra, na descida para o litoral. Segundo a concessionária que administra a via, Ecovias, uma das carretas virou e bloqueou totalmente a pista. Ninguém ficou ferido no acidente.

O congestionamento foi de quase três quilômetros, mas após o desbloqueio o excesso de veículos dissipou. Para não impedir a descida dos veículos, a Ecovias inverteu o sentido da pista norte, que às 8h40 estava bloqueada para voltar a operar no sentido capital. A previsão de normalização de todo o fluxo na Rodovia Anchieta é de 1 hora, informou a Ecovias.

A Rodovia Cônego D. Rangoni tem lentidão no sentido Guarujá, entre o km 270 ao km 268. O Sistema Anchieta/Imigrantes opera em esquema 5×3, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta.

8h42 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, tem 2,7 km de filas entre a Ponte João Dias até a Rua Américo Brasiliense.

8h41 – Não há lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na manhã de hoje.

7h00 – Acidente entre moto e carro bloqueia parcialmente cruzamento do semáforo existente na Avenida Francisco Matarazzo junto ao Viaduto Antártica, ao lado do Shopping West Plaza. Lentidão de cerca de 1 quilômetro.

5h15 – Um engavetamento envolvendo quatro carretas, bloqueia, desde as 4 horas desta madrugada de sexta-feira, 13, a pista sul (de descida) da Anchieta no quilômetro 48, trecho de serra, no limite entre São Bernardo do Campo, no ABC, e Cubatão, litoral. Não houve vítimas nem queda de carga na rodovia.

A fila de veículos que se formou em razão do bloqueio é de aproximadamente três quilômetros. Segundo a concessionária Ecovias, a pista norte (de subida) da Anchieta será direcionada para a Baixada. Outra opção para o motorista que viaja para o litoral e a pista sul da Imigrantes.