TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 14 de fevereiro

11h37 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem retenção na pista expressa entre os quilômetros 14 e 13, na divisa entre Osasco e São Paulo.

11h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 227 ao 230, por causa do excesso de veículos.

11h29 – O leitor do Estado Jeferson Jerônimo dos Santos nos enviou uma foto por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 com o registro do tráfego lento na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo. A fotografia foi tirada nas proximidades do Shopping Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, há aproximadamente 45 minutos.

11h24 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Raposo Tavares.

11h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, foi liberada após o acidente que ocorreu na altura da Ponte Transamérica.

11h20 – Incêndio em restaurante na Rua Tabapuã, no Itaim Bibi, zona oeste, não deixou vítimas. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

11h11 – Os passageiros do Metrô de São Paulo enfrentam dificuldades para se locomover na Linha 5-Lilás nesta sexta-feira, 14. Por causa da pane ocorrida no sistema elétrico do ramal no fim da tarde de quinta-feira, 13, os trens continuam circulando por um só trilho entre as Estações Campo Limpo e Giovanni Gronchi.

Isso provoca uma espera de até 20 minutos por composição em cada sentido nesse trecho – o tempo normal é de cerca de três minutos. A situação, segundo a empresa, controlada pelo governo do Estado, só se normalizará no sábado, 15, como antecipou à Rádio Estadão o diretor de operações da companhia, Mário Fioratti. Saiba mais.

11h07 – O tráfego foi normalizado na chegada à Capital pela Rodovia Anchieta.

11h05 – Rua Professor Ascendino Reis, pista local da Avenida Rubem Berta, tem 1,5 quilômetro de retenção, da Avenida Indianópolis à Rua Estado de Israel.

11h04 – Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem 1,5 quilômetro de morosidade, do Viaduto Grande São Paulo à Rua Doutor Roberto Feijó.

11h03 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 1,5 quilômetro de lentidão, da Rua Álvaro Ávila de Queirós à Radial Leste.

10h56 – Após 119 dias, termina neste sábado, 15, à meia-noite, o horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. O objetivo do horário diferenciado é reduzir o consumo de energia, aproveitando a luz natural, sobretudo entre 18 e 21 horas. Veja mais.

10h54 – São Paulo tem neste momento 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A mais congestionada segue sendo a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim. A via também tem outro trecho de morosidade, de 3,5 quilômetros, que vai de 1,3 quilômetro depois da Ponte Nova do Morumbi a 50 metros antes da Ponte Transamérica.

O usuário do Instagram Edison Cruz registrou o excesso de veículos na Marginal do Pinheiros.

10h45 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, tem dois quilômetros de morosidade, da Rua José Jannarelli à Ponte Eusébio Matoso.

10h44 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,1 quilômetros de lentidão, da Rua Antônio Bandeira ao término da Ponte João Dias.

10h42 – Radial Leste, sentido centro, tem dois quilômetros de lentidão na pista local, da Estação Vila Matilde ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Na expressa, há 1,7 quilômetro, da Rua Almirante Brasil à Rua Wandenkolk.

Já na Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, o tráfego lento soma 1,8 quilômetro e vai do Viaduto Alcântara Machado à Praça Pérola Byington.

10h41 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 2,1 quilômetros de retenção, da Praça da Bandeira ao início do Viaduto 9 de Julho.

10h40 – O tráfego continua lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do quilômetro 13 ao 10. Na chegada a Santos, o fluxo já é normal.

10h39 – Avenida Braz Leme, sentido centro, tem 2,1 quilômetro de morosidade, da Rua Sóror Angélica ao término da Ponte da Casa Verde.

10h38 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

10h30 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, está congestionada em toda a sua extensão de 1,8 quilômetro, da Rua Sena Madureira à Praça Armando de Sales Oliveira.

10h25 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, está congestionada em toda a sua extensão de 3,6 quilômetros, da Rua Conselheiro Saraiva à Avenida do Estado.

10h22 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 9,1 quilômetros de congestionamento, da Praça Campo de Bagatelle à Passarela Ciccillo Matarazzo.

10h18 – São Paulo tem neste momento 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, há quatro pontos de lentidão: sete quilômetros na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco; 5,3 quilômetros na local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Atílio Fontana; 1,9 quilômetro, da Rua Massinet Sorcinelli à Ponte da Casa Verde, e 1,4 quilômetro na central, da Ponte do Piqueri à Ponte Rodovia dos Bandeirantes.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único trecho de tráfego lento é entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e Ponte da Casa Verde (2,5 quilômetros).

10h07 – O usuário do Twitter Tarcio Roberto registrou as portas fechadas da Estação Capão Redondo, da Linha 5-Lilás, às 09h08 desta sexta-feira, 14. Segundo ele, não havia ônibus do Paese no local no momento.

09h59 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 64, e continua com filas na chegada a São Paulo, do 13 ao 10.

09h58 – Rodovia Raposo Tavares tem retenção apenas na chegada à Capital, entre os quilômetros 11 e 10. Na região, há semáforos.

09h57 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, interdita duas faixas na altura da Ponte Transamérica. Na pista expressa, a via tem 18,1 quilômetros de congestionamento, da Rodovia Castelo Branco a 50 metros antes da Ponte Transamérica.

09h54 – O Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sentido centro, foi liberado após defeito na rede de trólebus.

09h52 – A faixa da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, foi liberada e o tráfego, normalizado.

09h48 – A circulação de trens entre as estações Giovanni Gronchi e Campo Limpo na Linha 5-Lilás só deve ser normalizada no sábado, 15, informou o diretor de operações do Metrô, Mário Fioratti, à Rádio Estadão. Durante toda esta sexta-feira, 14, os trens deverão continuar operando por uma única via no trecho. Com colaboração da SPTrans e da EMTU, o Paese está acionado com 30 ônibus.

O problema persiste desde a tarde desta quinta-feira, 14, quando as seis estações do ramal ficaram fechadas por causa de uma falha técnica. Os passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos. Ouça a entrevista do diretor do Metrô aos jornalistas Haisem Abaki e Mia Bruscato.

09h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do 223 ao 224, em Guarulhos, e do 228 ao 230, em São Paulo. Na expressa, há retenção entre os quilômetros 230 e 231, na capital paulista, por causa de congestionamento na Marginal do Tietê.

09h32 – Queda de árvore na Alameda dos Guatás interdita a via, na altura da Avenida Aratãs, na Saúde, zona sul.

09h31 – Acidente que envolve uma moto e um micro-ônibus na Avenida Paulista, sentido Paraíso, interdita duas faixas na altura da Rua Bela Cintra.

09h30 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim. Outro trecho crítico, de 7,2 quilômetros, vai de 642 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres a 50 metros antes da Ponte Transamérica.

09h27 – O tráfego foi normalizado na Rodovia dos Bandeirantes.

09h25 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Rua Ana Catharina Randi ao Viaduto dos Bandeirantes.

09h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do 17 ao 13, e três quilômetros na expressa, do 16 ao 13, em Osasco. Em direção ao interior, há dois quilômetros de retenção na pista marginal, em Barueri, do quilômetro 19 ao 21.

09h13 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Anhanguera.

09h09 – A leitora do Estado Cassia Coelho segue enfrentando problemas na Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, na zona sul. Ela nos informou que está parada praticamente no mesmo ponto desde as 7h52 e nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 com uma foto do congestionamento no local.



09h03 – São Paulo tem neste momento 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. A mais congestionada segue sendo a pista expressa da Marginal do Pinheiros, que tem agora 5,9 quilômetros de retenção, de 1,9 quilômetro depois da Ponte Engenheiro Ary Torres a 50 metros antes da Ponte Transamérica.

09h01 – Queda de árvore na Avenida Brasil, sentido Pinheiros, interdita duas faixas, após a Avenida Brigadeiro Luís Antonio, no Jardim Paulista, zona oeste.

09h00 – Avenida General Edgar Facó, sentido centro, tem 2,1 quilômetros de lentidão, da Rua Manoel Barbosa à Ponte do Piqueri.

08h59 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de morosidade, da Rua Thereza Maia Pinto à Avenida Giovanni Gronchi.

08h49 – Segundo o usuário do Twitter Tarcio Roberto, as portas da Estação Capão Redondo estavam fechadas às 8h38 desta sexta-feira, 14. Já de acordo com o Centro de Controle do Metrô, o acesso do terminal de ônibus à estação estava aberto.

08h43 – Os trens da Linha 5-Lilás seguem circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro. O problema persiste desde a tarde desta quinta-feira, 14, quando as seis estações do ramal ficaram fechadas por causa de uma falha técnica. Os passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos.

Segundo o Metrô, no trecho entre as estações Campo Limpo e Giovanni Gronchi a circulação das composições ocorre em esquema de via singela, isto é, por uma única via, por causa da queda de rede aérea entre as estações Giovani Gronchi e Santo Amaro, ocorrida na tarde desta quinta-feira, 14, às 18h37, e que atingiu um trecho de aproximadamente 800 metros da via.

Para reforçar o transporte da população na região, o Metrô solicitou à São Paulo Transporte (SPTrans) a manutenção do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Com isso, cerca de 30 ônibus realizam gratuitamente o transporte dos passageiros entre Capão Redondo e Santo Amaro. Outra medida adotada pelo Metrô foi solicitar à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) a desintegração das linhas que fazem parada final nas estações Capão Redondo e Campo Limpo. Hoje, excepcionalmente, essas linhas seguem até Santo Amaro.

Durante a noite e toda a madrugada, equipes de manutenção do Metrô trabalharam para o restabelecimento da rede aérea, no entanto, os trabalhos ainda não puderam ser concluídos.

08h34 – Tráfego foi normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

08h33 – Atropelamento na Avenida Engenheiro de Arruda Pereira, número 5200, deixou uma vítima. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

08h31 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, tem 2,7 quilômetros de morosidade, da Avenida General Ataliba Leonel à Avenida do Estado.

08h27 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 12 quilômetros de lentidão, do quilômetro 28 ao 25, do 22 ao 19 e do 16 ao 10, por causa do excesso de veículos e da existência de semáforos.

08h25 – São Paulo tem neste momento 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. Na Avenida Washington Luís, sentido centro, há 5,1 quilômetros de retenção, da Praça Ministro Pedro Chaves ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h21 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, foi liberada após o acidente na altura da Ponte do Morumbi.

08h19 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 16 ao 13, em função de congestionamentos nas marginais.

08h16 – Defeito na rede de trólebus no meio do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sentido bairro, na Santa Cecília, região central.

08h14 – Engavetamento entre três veículos na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, não deixou vítimas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

08h10 – Após problema operacional, a Linha 3-Vermelha está normal neste momento, de acordo com o Metrô. No entanto, os passageiros ainda enfrentam superlotação nos trens e no embarque, como mostra o usuário do Twitter Rodrigo Silva Vaz na Estação Penha.



08h05 – A leitora do Estado Carol Nassif nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que a Avenida Morumbi está com trânsito intenso para cruzar a ponte sobre a Marginal do Pinheiros. No local, houve um acidente que interdita faixas da pista expressa.

08h02 – O problema operacional na Linha 3-Vermelha foi resolvido. Os trens estão em processo de normalização da circulação.

07h58 – A leitora do Estado Cassia Coelho nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que as avenidas Guarapiranga e M’Boi Mirim, sentido centro, estão totalmente travadas em toda a sua extensão. Ela disse que está há 25 minutos parada no mesmo local.

07h45 – O trânsito na Marginal do Pinheiros segue congestionado após o acidente que envolveu um caminhão e duas carretas e deixou dois feridos. A pista expressa continua com duas faixas interditadas para remoção de óleo. No local, há retenção de 7,4 quilômetros e vai da Avenida Interlagos à Rua Américo Brasiliense. Há reflexo na pista local, onde a lentidão é de 5,1 quilômetros, da Ponte Transamérica à Ponte do Morumbi.

Em direção a Interlagos, há 2,8 quilômetros de morosidade nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

A usuária do Instagram Soraya Alves registrou a dificuldade encontrada pelos motoristas na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco.

07h35 – Em função das chuvas na madrugada desta sexta-feira, 14, há 40 semáforos apagados ou em amarelo intermitente e cinco árvores caídas na Capital.

07h31 – Rodovia Dom Gabriel, sentido oeste, tem dois quilômetros de morosidade na pista expressa, entre os quilômetros 62 e 64.

07h30 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem 12 quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 110 ao 100, em Sumaré, e do 14 ao 12, já em São Paulo. Em direção ao interior, há três quilômetros de retenção, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61.

07h27 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 221 ao 224, em Guarulhos, e do 227 ao 228, já na capital paulista. Na expressa, também há quatro quilômetros de morosidade, do quilômetro 209 ao 210 e do 219 ao 222, ambos trechos em Guarulhos. Na pista marginal, há outro ponto crítico, entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

Já em direção ao Rio de Janeiro, há dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 220.

07h18 – São Paulo tem neste momento 51 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, há 3,4 quilômetros de retenção, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro à Alameda dos Tupiniquins.

07h12 – Os trens da Linha 5-Lilás, do Metrô, operam em via única entre as estações Campo Limpo e Giovanni Gronchi. Os ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) estão em ação. Na tarde desta quinta-feira, 13, as seis estações do ramal ficaram fechadas por causa de uma falha técnica. Os passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos. Veja mais.

07h02 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 9 e 0, das 07h00 às 10h00.

07h00 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.

06h57 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 18 quilômetros de lentidão, do quilômetro 28 ao 10.

06h56 – Carreta tomba e bloqueia duas faixas da direita no quilômetro 253 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão. Há lentidão somente no local.

06h55 – São Paulo tem neste momento 31 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET. No Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, há 3,1 quilômetros de morosidade, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia, e 832 metros, da Praça da Bandeira ao Viaduto Jaceguai.

06h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre Jandira e Barueri, do quilômetro 32 ao 24, reflexo de um acidente. Já na pista marginal, há três quilômetros de retenção, do 17 ao 16 e do 15 ao 13.

06h43 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem retenção no quilômetro 253.

06h42 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h40 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem quatro quilômetros de morosidade, em Guarulhos, do quilômetro 24 ao 20.

06h39 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 16 quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 29 ao 19 e do 16 ao 10, por causa do excesso de veículos e da existência de semáforos.

06h38 – Avenida Inajar de Souza, sentido Marginal do Tietê, tem 1,1 quilômetro de lentidão, da Rua Santa Auta à Avenida Nossa Senhora do Ó.

06h37 – Radial Leste, sentido centro, tem 1,2 quilômetro de retenção, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

06h33 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 3,6 quilômetros de morosidade, da Rua Benedita de Paula Coelho ao término da Ponte Aricanduva.

06h29 – São Paulo tem neste momento 15 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com 7,4 quilômetros de retenção, da Avenida Interlagos à Rua Américo Brasiliense. Já na local, são 5,1 quilômetros, da Ponte Transamérica à Ponte do Morumbi. Um caminhão bateu em uma mureta e interdita a pista expressa. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram enviadas ao PS Santa Casa Santo Amaro e ao PS Bandeirantes. Três viaturas foram enviadas à Marginal do Pinheiros.

06h23 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 224. Na foto, o excesso de veículos no quilômetro 224. Já na pista expressa, há retenção entre os quilômetros 209 e 210, também em Guarulhos.

06h18 – Em função das chuvas, os trens da Linha 3-Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé. As linhas 1-Azul, 2-Verde e 4-Amarela operam normalmente.

06h16 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 23 ao 19 e do 14 ao 10, em função do excesso de veículos e da existência de semáforos.

06h12 – Em função de interferência na via entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro, os trens da Linha 5-Lilás, do Metrô, estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Na tarde desta quinta-feira, 13, as seis estações do ramal ficaram fechadas por causa de uma falha técnica. Os passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos. Veja mais.

06h07 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 27 ao 24.

06h03 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 14.