TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de morosidade, sentido Marginal, da Praça Carananduba até a Marginal do Pinheiros.

20h15 – A Avenida Aricanduva tem 5,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Itaquera até a Ponte Aricanduva.

19h53 – O Corredor Norte-Sul tem 5,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h50 – O tráfego é lento do km 322 ao km 337 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. No sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas nesta noite.

19h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

19h35 – A cidade tem 116 km de vias congestionadas.

19h23 – A Radial Leste apresenta 3,5 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h16 – A Raposo Tavares tem 1,8 km de morosidade, sentido Interior, da Alvarenga até a Benjamim Mansur.

19h13 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h09 – A Avenida Nove de Julho tem 4,6 km de trânsito lento, sentido centro, da Avenida São Gabriel até a Praça da Bandeira.

18h54 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h48 – A Avenida Jaguaré tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Jaguaré até a Cesar Washington A. de Proença.

18h40 – A pista central da Marginal do Tietê registra 5,3 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros.

18h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

18h31 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h26 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h17 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Felix de Sousa até ao Viaduto Washington Luís.

18h – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, apresenta lentidão da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros.

17h56 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

17h48 – A capital tem 120 km de vias congestionadas, segundo dados da CET. Desse total, 42 km estão concentrados na zona sul; 25 na zona oeste; 19 km na norte; 18 km na leste e 17 no centro.

17h41 – O excesso de veículos causa alguns pontos de lentidão. Na Rodovia dos Imigrantes o motorista reduz a velocidade em direção a Praia Grande, entre o km 68 e km 70, e na Anchieta há lentidão na chegada a Santos, entre o km 63 e km 65. A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão, entre o km 267 e km 270. Os demais trechos têm o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h35 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de trânsito carregado, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

17h30 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

17h25 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares.

17h12 – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – A pista local da Marginal do Tietê tem 11,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros.

16h01 – Excesso de veículos na Radial Leste, sentido Bairro, desde a Avenida do Brasil e a via Wandenkolk.

15h57 – São Paulo tem 29 km de lentidão. Zona sul registra 11 km de congestionamento nas principais vias.

15h40 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos desde o Viaduto Grande São Paulo até Escola de Engenharia Mackenzie Avenida Almira.

15h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4,6 km de filas desde o Viaduto Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

14h39 – Via Dutra com tráfego lento no sentido Guarulhos, entre o km 231 e o km 205, por conta de excesso de veículos.

14h04 – Congestionamento na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, desde a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

14h02 – Capital paulista com 20 km de filas. Pior via, neste momento, é a Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana. Há lentidão desde a Rua Generosa até o Viaduto Indianópolis.

13h35 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães com trânsito lento no sentido Santana. Há fila de 7 km a partir do Viaduto Indianópolis.

13h07 – São registrados 2,9km de filas na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. A pista local tem congestionamento entre a Ponte Aricanduva e a Ponte Tatuapé.

13h06 – Corredor Norte / Sul, tem 7,2 km de lentidão no sentido Santana, entre o Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

12h33 – Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato lentas no sentido centro centro, da Praça Eugene de Boudin até a Ponte Eusébio Matoso.

12h07 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 5,1 km de morosidade desde a Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h58 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 329 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso.

11h51 – São Paulo tem 51 km de trânsito nas principais vias da capital.

11h43 – Um ciclista foi atropelado na Rua da Consolação por um veículo. O acidente interdita uma faixa da direita, no sentido centro, na altura do número 542. Há lentidão por aproximação e os bombeiros ainda não tem informações sobre o estado de saúde da vítima.

11h23 – Avenida dos Bandeirantes lenta em direção à Marginal, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

10h41 – Tráfego tranquilo nos dois sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.11h16 – Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

10h40 – Permanece lentidão na Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais trechos têm o tráfego tranquilo e boa visibilidade.

9h32 – Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco, na pista local, entre a Rua Quintana e a Ponte Transamérica.

9h31 – Avenida Nove de Julho tem 2,3 km de lentidão no sentido centro.

9h02 – Avenida Vereador José Diniz lenta no sentido centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ana Catharina Randi

8h46 – Ligação Leste-Oeste lenta no sentido Lapa da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

8h23 – Avenidas Vinte e Três de Maio e Moreira Guimarães lenta no sentido Aeroporto, da Rua Curitiba até a Bandeira.

7h37 – Rodovia Regis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba do km 326 ao km 338, na região de Juquitiba, reflexo do tombamento de uma carreta no km 357,6 na noite de quinta. Houve derramamento de óleo de cozinha na pista. O veículo já foi removido e não há mais restrições à passagem.7h51 – Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato lentas no sentido centro, entre a Praça Eugene Boudin e a Ponte Eusébio Matoso.

Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 382 e o km 370, na altura de Miracatu, por causa do tráfego intenso.

7h31 – Cidade tem 24 km de lentidão. Avenida Washington Luis vai lenta no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Tamoios.

7h11 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte João Dias.

2h55 – Pistas sentido SP e PR da Rodovia Régis Bittencourt liberadas desde as 2h30 no quilômetro 357, Serra do Cafezal, em Miracatu, região do Vale do Ribeira. Congestionamento era de 19 quilômetros no sentido Curitiba e de nove quilômetros no sentido capital paulista. Praça de pedágio no quilômetro 370 foi fechada e só será liberada após o término do congestionamento na região de serra.

0h55 – Carreta com óleo vegetal tomba no quilômetro 357, Serra do Cafezal, em Miracatu, na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt. As duas faixas estão bloqueadas desde às 22h30 de quinta-feira, 2. Congestionamento era de 15 quilômetros no sentido Curitiba e de 4 quilômetros no sentido São Paulo, cuja pista está com uma das duas faixas também bloqueada.