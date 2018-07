TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 16 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h22 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

21h21 – São Paulo registra 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Casa Verde e Vila Guilherme.

21h11 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

21h05 – São Paulo registra 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h56 – Avenida Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 3,7 quilômetros entre a Rua Jacob Salvador Zveibil e Taboão da Serra.

20h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 3,1 quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Antônio de Macedo Soares. No sentido oposto, há retenção de três quilômetros entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

20h45 – Corredor da Rua Vergueiro, sentido centro, tem 2,7 quilômetros de lentidão da Rua Manuel Vicente até a Avenida Paulista.

20h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com congestionamento de 5,1 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Cidade Jardim e a Avenida João Dias.

20h22 – São Paulo registra 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h21 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Casa Verde e Vila Guilherme.

20h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ainda tem trânsito complicado entre a Ponte Nova do Morumbi e a Avenida Eusébio Matoso, com congestionamento de 5,7 quilômetros nas pistas local e expressa.

20h18 – Corredor Norte-Sul, nos dois sentidos, tem 3,8 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pedroso e o Cebolinha.

20h16 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h47 – São Paulo tem 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento de 14,4 quilômetros na pista expressa entre as pontes Cidade Universitária e Socorro. No sentido oposto, há lentidão de 10,3 quilômetros na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré.

19h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h35 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 16,7 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros.

19h28 – Manifestantes e policiais entram em confronto em Guarulhos Leia mais.

19h26 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 8,7 quilômetros entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

19h06 – Segundo a Polícia Militar, a manifestação em Guarulhos tem cerca de 50 moradores do bairro de Taboão, na Avenida Jamil João Jarif, próximo ao Aeroporto. A Força Tática está no local para dispersar os manifestantes que jogaram rojões contra os policiais. O protesto começou por volta das 17h. (Mônica Reolom/Estadão)

19h02 – São Paulo registra 202 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h58 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 21,1 quilômetros de lentidão na pista local da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Aricanduva.

18h49 – Manifestação em Guarulhos acaba em confronto com policiais nas proximidades do Aeroporto de Cumbica.

18h42 – São Paulo registra 182 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, também tem lentidão de 7,8 quilômetros na pista central entre as pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

18h37 – Acidente ocupa duas faixas da Avenida Guarapiranga, sentido bairro, na altura da Rua André de Leão.

18h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 10,7 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Cidade Jardim e Socorro.

18h31 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, com trânsito lento na pista expressa em São Paulo entre os quilômetros 18 e 20.

17h59 – Marginal do Tietê é a via com o trânsito mais complicado na noite desta sexta-feira. No sentido Rodovia Ayrton Senna, há 16,7 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

Já na pista central, são ainda quase oito quilômetros de congestionamento entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

16h47 – Neste momento, todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

17h57 – São Paulo tem 173 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as Pontes Cidade Jardim e do Socorro, e 3,8 quilômetros na local, da Ponte Cidade Jardim até a Nova do Morumbi.

No sentido Rodovia Castelo Branco, a pista expressa tem dois trechos de retenção: 5,7 quilômetros, da Ponte Nova do Morumbi à Eusébio Matoso; e 2,7 quilômetros, entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

17h46 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, do 15 ao 13.

17h42 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem nove quilômetros de filas entre os quilômetros 11 e 20.

17h41 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem 12 quilômetros de lentidão, do 10 ao 22. Já na direção da capital, há oito quilômetros de congestionamento, do 30 ao 22.

17h37 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,25 quilômetros de filas entre os Viadutos Pires do Rio e Engenheiro Alberto Badra.

17h34 – Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, tem 8,7 quilômetros de congestionamento da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já no sentido Santana, há 5,4 quilômetros de lentidão entre o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) e a Praça da Bandeira.

17h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de retenção a partir da Marginal do Pinheiros.

17h29 – São Paulo tem, neste momento, 148 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem sete quilômetros de lentidão na soma de três trechos: quatro quilômetros na pista marginal, em São Paulo, do 227 ao 223; dois quilômetros na pista expressa, em Guarulhos, do 216 ao 214; e um quilômetro na pista marginal, em Guarulhos, do 211 ao 210.

17h25 – Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de congestionamento, no sentido interior, na pista expressa, em Jundiaí, do 57 ao 61. Já o motorista que dirige para a capital encontra três quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, do 63 ao 60.

17h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em Osasco. Motorista pisa no freio do quilômetro 20 até o 24.

17h22 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem quatro quilômetros de filas, do 266 ao 270.

17h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem nove quilômetros de retenção da pista expressa da Ponte Engenheiros Ary Torres até a do Socorro.

17h19 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 16,7 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

Há ainda quase oito quilômetros de congestionamento na pista central, entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

16h46 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa a partir da Ponte Velha Fepasa. Já na pista local, há 5,6 quilômetros de congestionamento entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Cruzeiro do Sul.

16h44 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta sexta-feira, 16. São Paulo tem neste momento 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

13h27 – Rodovia Régis Bittencourt está liberada após protesto por construção de uma passarela no quilômetro 331. No entanto, ainda há reflexo no trânsito da rodovia: há nove quilômetros de congestionamento nos dois sentidos, na região da Serra do Cafezal.

A manifestação começou por volta das 9h da manhã desta sexta-feira, 16, e contou com a participação de ao menos 50 pessoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

11h58 – Rodovia Régis Bittencourt mantém bloqueio em ambos os sentidos por causa de manifestação pela construção de uma passarela. Os manifestantes, cerca de 50 segundo a PRF, se concentram no quilômetro 328. Há filas do quilômetro 334 ao 228 e do 354 até o 343, no sentido São Paulo. No sentido Curitiba, o tráfego está parado do quilômetro 321 ao 327.

10h55 – Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, há cerca de 50 manifestantes revindicando a construção de uma passarela no quilômetro 331 da rodovia Régis Bittencourt. Eles atearam fogos em pneus, mas a manifestação segue sem conflito.

10h48 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

10h41 – Um grupo de manifestantes bloqueia os dois sentidos da rodovia Régis Bittencourt. No sentido Curitiba, região de Juquitiba, há fila do quilômetro 322 ao 328. No sentido São Paulo, em bloqueio que antecede o trecho do sentido Curitiba, a pista está fechada em frente a um posto policial no quilômetro 343. Há fila do quilômetro 350 ao 343 e do 334 ao 328.

A Polícia Rodoviária acompanha o protesto, mas não há informações sobre quem são os manifestantes.

10h31 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

10h18 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h14 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatele e da Bandeira.

10h02 – Rodovia Carvalho Pinto tem interdição na faixa da esquerda, quilômetro 89, sentido interior, por causa do serviço de lavagem de barreira.

09h57 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, desde a ponte Julio de Mesquita Neto.

09h55 – Acidente na Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Interlagos, após a ponte da Cidade Universitária.

09h34 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 11.

09h25 – Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 13 ao 10, na chegada à capital.

09h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

08h57 – Avenida Interlagos, sentido centro, tem 5,7 quilômetros de lentidão até a rua Pedro Chaves. É o maior ponto de congestionamento da capital neste momento, segundo a CET.

08h51 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h38 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 1,7 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Indianópolis e o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h35 – Pista local da Marginal do Tietê liberada em relação ao acidente que ocupava duas faixas, no sentido Ayrton Senna.

08h29 – São Paulo tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h24 – Um caminhão sofreu pane e interdita parcialmente a Rodovia Raposo Tavares, no sentido Capital, a partir do quilômetro 29. Lentidão desde o quilômetro 32.

08h18 – O usuário do twitter Marcelo Cavallaro (@MarceloQC) registra o trânsito na Marginal do Tietê nesta manhã. A via tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista Expressa, sentido Castel Branco, a partir da Ponte do Imigrante Nordestino.

Foto: twitter/Marcelo Cavallaro/Divulgação

08h12 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h04 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento, no sentido Capital, entre os quilômetros 13 e 10, e também dos quilômetros 20 ao 18, por causa do excesso de veículos. No sentido litoral, o trânsito é tranquilo.

08h01 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h58 – Um acidente ocupa duas faixas da Marginal do Tietê, na pista Local sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Atilio Fontana.

07h52 – Usuário do twitter Johnny Couto (@JohnnyCouto) registra o trânsito que se forma na chegada à São Paulo pela Rodovia Raposo Tavares. Um acidente no retorno do quilômetro 29 faz formar uma fila de 3 quilômetros no sentido capital.

Foto: twitter/Jonny Couto/Divulgação

07h46 – Avenida Vereador José Diniz, no sentido Centro, tem 1,8 quilômetros de lentidão no sentido Centro, entre a Rua Joaquim Nabuco e a avendia dos Bandeirantes.

07h41 – São Paulo tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h37 – Linha 11-Coral da CPTM volta a operar normalmente.

07h36 – Um acidente na Radial-Leste, sentido centro, ocupa duas faixas na altura da rua Professor José Pinheiro Borges.

07h34 – Avenida Interlagos, no sentido Centro, tem 2,1 quilômetros de lentidão entre o Shopping Interlagos e a Praça Pedro Chaves.

07h28 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre o Viadto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h21 – Na Zona Norte, um acidente ocupa duas faixas na Avenida Luiz Dumont Villares, sentido centro, logo antes da Rua Inglesa.

07h20 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a saída da Castelo e a ponte da Cidade Universitária.

07h14 – Rodízio nesta sexta é para veículos com placa de final 9 e 0, e vai até as 10h.

07h10 – Um acidente na Avenida Jornalista Roberto Marinho ocupa duas faixas na região da Rua Pascoal Pais, sentido Marginal. Dois carros bateram, e ao menos uma pessoa ficou ferida.

07h01 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o Metrô Vila Matilde e a Avenida Pires do Rio.

06h59 – Linha 11-Coral da CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Estudantes e Guaianazes, por causa de uma falha de trem.

06h54 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de lentidão entre a Ponte do Piqueri e o acesso à Castelo.

06h53 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro ,tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a Praça Pedro Chaves e a Rua dos Tamoios.

06h51 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro

06h45 – Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, tem 1,6 quilômetros de lentidão entre as avenidas Alcântara Machado e 23 de Maio.

06h41 – Um acidente interdita a Avenida Giovanni Gronchi no sentido bairro, na altura da Rua Nelson Gama De Oliveira.

06h39 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 2 quilômetros de lentidão entre o Metrô Vila Matilde e o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

06h33 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e o viaduto Santa Ifigênia.

06h30 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento no sentido Capital, entre os quilômetros 23 e 19 e também entre o 13 e 10.

06h29 – Avenida Aricandutva, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre a rua Rupiara e o Término da Aricanduva.

06h28 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.