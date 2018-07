TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h42 – A Avenida Washington Luís registra 2,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h40 – O Corredor Norte-Sul tem 3,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Rua Onze de Junho.

21h30 – A capital tem 43 km de engarrafamento nesta noite, sendo que 23 km estão na zona sul, 14 na zona oeste, 6 no centro e 1 km na zona norte.

20h – A capital paulista registrou o segundo maior índice de trânsito deste ano, na noite desta sexta-feira, 17. Às 19 horas, a cidade tinha 238 quilômetros de vias congestionadas. O recorde – de 295 km – foi registrado no dia 1º de junho, também às 19 horas.

19h30 – A pista expressa da Avenida Estado registra 1,3 km de tráfego moroso, sentido Santana, da Rua João Alfredo até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

19h25 – A capital tem 240 km de vias congestionadas.

19h22 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h11 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h05 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de congestionamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h02 – A Avenida Santo Amaro tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Iraúna.

18h59 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h53 – A cidade tem 223 km de engarrafamento, índice considerado alto pela CET.

18h49 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

18h45 – A pista central da Marginal do Tietê registra 9,7 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Avenida dos Bandeirantes.

18h37 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na altura do Cebolão. Um incêndio atingiu uma favela localizada próxima à Ponte dos Remédios, na Região do Jaguaré e, por conta disso, a pista local da Marginal segue bloqueada neste trecho.

18h32 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 1,6 km de lentidão da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Faria Lima.

18h28 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

18h24 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h20 – A Avenida Washington Luís registra 2,9 km de fluxo moroso, sentido centro, da Avenida santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h16 – A Radial Leste tem 3,8 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

18h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,3 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Ary Torres.

18h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

18h05 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Ponte da Bandeira.

18h03 – Um incêndio interdita a Ponte dos Remédios, sentido Interlagos.

18h03 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 19,1 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h01 – A capital tem 201 km de engarrafamento no momento.

15h – São Paulo com 48 km de filas nas principais vias da capital.

14h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

14h27 – Avenida Raposo Tavares com lentidão no sentido capital. Há congestionamento entre a Ponte Alvarenga e a Avenida Benjamim Mansur.

14h15 – Rua Américo Vespúcio totalmente interditada em função de acidente. Um caminhão invadiu parte de uma escola e atropelou três crianças. As vítimas foram socorridas a hospitais da região, mas as autoridades continuam no local para registro da ocorrência.

14h – Avenida Paulista tem excesso de veículos no sentido Consolação. Lentidão está entre a Alameda Peixoto Gomide e a Rua Oswaldo Cruz.

12h05 – O cruzamento entre as avenidas Antonio Tavares e Lacerda Franco, no centro da capital paulista, está totalmente bloqueado. A rede de trólebus caiu na região e a circulação das composições está parada. Equipes da CET auxiliam o tráfego de veículos. Não há previsão de liberação do trecho.

11h49 – O tráfego está restrito no km 360,5 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego deste sentido é desviado pela faixa da direita da pista sentido São Paulo.

11h47 – Permanece a lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, do Km 63 ao km 65, devido o excesso de veículos comerciais.

11h44 – Há dois quilômetros de lentidão na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, do km 88 ao km 90, na região de Guarulhos (SP), devido ao excesso de veículos.

10h52 – Capital tem 76 km de filas. A via com maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros. Há 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h23 – São Paulo com 83 km de lentidão nas principais vias da capital.

10h06 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 5 km de filas desde a Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h55 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. Congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h42 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego intenso, sem paradas, do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido oposto, o tráfego é bom.

9h38 – Lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, do Km 63 ao km 65, devido o excesso de veículos comerciais. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm o fluxo tranquilo e boa visibilidade.

9h04 – São Paulo tem 94km de filas neste momento. Há 7,4 km de lentidão concentrados na Marginal do Pinheiros, desde a Ponte Eusébio Matoso até a Rodovia Castelo Branco, no sentido Interlagos.

6h54 – Marginal do Pinheiros, pista local, apresenta 1,8 quilômetro de lentidão até a Rua Rubens Gomes Bueno

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetro de lentidão a partir do Viaduto Guadalajara.

6h42 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com 1,2 quilômetro de trânsito lento desde o final da Radial Leste.

6h39 – Corredor do Complexo Maria Maluf apresenta, no sentido Imigrantes, 2 quilômetros de lentidão a partir da Rua do Boqueirão

6h37 – Radial Leste, sentido centro, com 1,5 quilômetro de lentidão a partir do Viaduto Guadalajara.