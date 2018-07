TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 2 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

10h37 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta sexta-feira. Obrigado!

10h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 228 ao 230.

09h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 15 ao 13.

09h50 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, está com tráfego lento em São Paulo, na pista marginal, do quilômetro 14 ao 13.

09h48 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10, por causa do excesso de veículos.

09h46 – A Avenida Nove de Julho foi liberada após acidente no sentido bairro, próximo à Rua Cravinhos.

08h32 – Marginal do Tietê foi liberada após acidente no sentido Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul. Segundo a CET, não há lentidão.

08h17 – Lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, é de 3,9 quilômetros, entre as praça Campo de Bagatelle e da Bandeira. No sentido Santana, há 1,6 quilômetros congestionados desde o viaduto Pedroso até a Praça da Bandeira. A interdição de três faixas no sentido Aeroporto, reflexo de obra no Túnel João Paulo II, no Anhangabaú, é o que provoca a retenção na via.

08h08 – Acidente na Marginal do Tietê interdita duas faixas no sentido Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul.

08h04 – Duas faixas da Avenida Nove de Julho estão interditas por causa de um acidente próximo à rua Cravinhos, no Paraíso.

07h31 – Houve colisão entre um caminhão e um automóvel na Avenida Salim Farah Maluf, a 400 metros do viaduto Pires do Rio, sentido Marginal. Por enquanto não há lentidão na via.

07h18 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão da Avenida do Estado até a saída do Túnel João Paulo II.

07h03 – O choque de um carro contra uma coluna provoca interdição da pista da esquerda na Avenida Pacaembú, próximo ao viaduto General Olímpio da Silveira, sentido estádio. Não houve vítima.

07h00 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 211 ao 215, em Guarulhos. Há obras na pista.

06h58 – Obra no Túnel João Paulo II, no Anhangabaú, ocupa três faixas no sentido Aeroporto.

06h57 – Bom dia! Acompanhe a situação do trânsito na capital, nas principais rodovias e eventuais problemas nos metrôs, ônibus e trens da cidade. Um ótimo feriado a todos.