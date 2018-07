TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 21 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

14h31 – Encerramos a cobertura em tempo real da greve dos motoristas e cobradores da Sambaíba nesta sexta-feira, 21. Para mais informações, continue acompanhando o Estado.

14h28 – O presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo (Sindmotoristas), José Valdevan de Jesus Santos, conhecido como Noventa, anuncia o fim da paralisação dos funcionários da Sambaíba nesta sexta-feira, 21.

14h23 – José Mário Ludugerio, cobrador da Sambaíba, diz sobre a dificuldade de trabalhar em dois períodos diários. O profissional trabalha na zona norte, mas mora na zona leste e acaba perdendo muito tempo no deslocamento no intervalo entre esses dois períodos.

14h18 – O motorista Ademílson Gonçalves explica por que funcionários decidiram iniciar paralisação sem o sindicato.

14h10 – Um gerente operacional da Viação Sambaíba foi acusado de tentar atropelar um dos operadores, quando a greve estava começando, durante a madrugada. O funcionário foi afastado da empresa. (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

13h56 – A greve desta sexta-feira, 21, afetou 44 linhas que atendem a zona norte.

Foto: Luiz Fernando Toledo/Estadão

13h55 – Os trabalhadores e a Viação Sambaíba chegaram a um acordo sobre o pagamento de horas extras e a contagem como hora de trabalho quando os coletivos estão quebrados. No dia 7, uma nova reunião será feita com a empresa para discussão de outros pontos. (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

13h46 – Greve de ônibus dos motoristas e cobradores da Sambaíba se encerrou. Veículos estão saindo da garagem e circularão na tarde desta sexta-feira, 21. (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

13h33 – Trabalhadores reivindicam pagamento de horas extras e melhores condições de trabalho. O cobrador João Batista Ramos, que trabalha na empresa há 22 anos, reclama. “Nós somos tratados como lixo. Não tem como atender os passageiros com sorrisos.” (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

13h28 – Motoristas e cobradores da Sambaíba realizam assembleia neste momento para decidir sobre continuidade da greve.

Foto: Luiz Fernando Toledo/Estadão

13h21 – Trabalhadores discursam em frente à garagem 3 da Viação Sambaíba.

13h10 – Os motoristas alegam que “não há conversa” com os supervisores e que suas solicitações sequer são respondidas. Eles também reclamam que os cobradores são multados e suspensos do trabalho quando passageiros dos ônibus descem pela porta da frente. A checagem é feita pelas câmeras instaladas nos veículos. “Tem gente que não se identifica, é duro de controlar”, argumenta o motorista André Correa. (Luiz Fernando Toledo, O Estado de S. Paulo)

13h04 – Os motoristas reivindicam melhorias nas condições de trabalho. Segundo o condutor Josias Silveira, a jornada de trabalho de alguns funcionários é dividida em duas partes, fazendo com que os que moram em bairros mais afastados percam o dia na empresa. “O funcionário entra às 4h e sai às 8h, depois volta às 12h para sair às 16h. Se ele mora longe, tem que ficar rodando, perde o dia”, reclamou. (Luiz Fernando Toledo, O Estado de S. Paulo)

12h53 – Os motoristas de ônibus da Viação Sambaíba estão paralisados em frente à garagem 3 da empresa, na Vila Sabrina, zona norte de São Paulo (Luiz Fernando Toledo, O Estado de S. Paulo)

12h47 – A via expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 quilômetros de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Presidente Jânio Quadros à Ponte Aricanduva. No mesmo sentido, a pista local apresenta lentidão de 3,7 quilômetros, da Ponte das Bandeiras à Ponte Presidente Jânio Quadros.

11h58 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem nove quilômetros de lentidão, do quilômetro 20 ao 11.

11h50 – O Corpo de Bombeiros enviou ao local nove viaturas.

11h49 – Rua Bela Cintra foi interditada em função do incêndio.

11h37 – Avenida Pacaembu, sentido estádio, foi liberada após o acidente que matou um motociclista, na altura da Avenida General Olímpio da Silveira.

11h35 – Incêndio destruiu loja de confecção no cruzamento das ruas Bela Cintra e Oscar Freire, no Jardim Paulista, zona oeste. Um vítima que sofreu queimaduras foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital das Clínicas.

11h11 – São Paulo tem neste momento 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h52 – O tráfego está normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

10h44 – Avenida Pacaembu segue totalmente interditada em direção ao estádio. Já o sentido Marginal do Tietê foi liberado.

10h32 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte Cidade Universitária.

10h25 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de retenção nas pistas expressa e marginal, do quilômetro 15 ao 13, em função do encerramento do rodízio de veículos. Carros com placas finais 9 e 0 já podem circular no Centro Expandido de São Paulo.

10h19 – Em função do grave acidente que causou a morte de um motociclista, o corredor formado pelas avenidas Doutor Abraão Ribeiro e Pacaembu está congestionado da Ponte da Casa Verde à Avenida Abraão de Morais, no sentido estádio.

10h15 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

10h07 – Largo do Arouche, sentido único, foi liberado na altura da Avenida São João após acidente, na República, região central.

09h55 – Motoristas e cobradores de ônibus da Viação Sambaíba, na zona norte da capital paulista, protestam na manhã desta sexta-feira, 21. Com isso, diversos veículos não saíram da garagem. O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entrou em operação.

De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), são 44 linhas e 448 coletivos afetados pela paralisação de motoristas e cobradores na garagem 3 da Viação Sambaíba, localizada na Avenida João Simão de Castro, na Vila Sabrina, perto da Rodovia Fernão Dias.

O Paese está em operação com 223 ônibus para atender as 30 linhas principais afetadas.

09h53 – Após acidente que matou um motociclista, uma faixa da Avenida Pacaembu, sentido Marginal do Tietê, foi liberada, mas a outra segue interditada. As duas sentido estádio estão bloqueadas.

09h45 – Ocorrência técnica em equipamento de via entre as estações Brás e Tatuapé provoca maior intervalo de circulação dos trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

09h26 – O acidente que envolveu um automóvel e uma moto na Avenida Pacaembu provocou a morte do motociclista, informou o Corpo de Bombeiros. Outra pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

09h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 220 ao 225, em Guarulhos, e do 227 ao 231, em São Paulo.

Em São José dos Campos, há retenção entre os quilômetros 144 e 145 na pista marginal e do 153 ao 154 na pista expressa.

09h00 – Avenida Pacaembu está interditada nos dois sentidos em função de um grave acidente envolvendo um automóvel e uma moto na altura da Avenida General Olímpio da Silveira e do Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como Minhocão. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local.

O corredor formado pela Avenida Pacaembu e pela Avenida Doutor Abraão Ribeiro tem 1,8 quilômetro de lentidão no sentido estádio, da Ponte da Casa Verde à Avenida General Olímpio da Silveira, e 1,7 quilômetro em direção à Marginal do Tietê, da Praça Charles Miller à Avenida General Olímpio da Silveira.

Foto: Sérgio Quintella/Estadão

08h45 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, está congestionada em toda a sua extensão de 3,6 quilômetros, da Rua Conselheiro Saraiva à Avenida do Estado.

08h38 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 4,7 quilômetros de lentidão, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Jaceguai. Em direção a Santana, há 2,6 quilômetros de retenção, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Borges Lagoa.

08h31 – Avenida São Miguel, sentido bairro, liberada na altura da Rua Marechal Rosa, na Vila Norma, zona leste.

08h30 – O leitor do Estado Cléreston Machado nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que a Linha 2-Verde do Metrô está com problemas no sentido Vila Madalena na manhã desta sexta-feira, 21. De acordo com o Metrô, porém, o ramal está operando normalmente neste momento.

08h24 – São Paulo tem neste momento 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com sete quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

Já na local, há dois pontos nos quais o motorista reduz a velocidade: 4,1 quilômetros, de 1,1 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Atílio Fontana; e 2,9 quilômetros, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Guilherme. Por sua vez, a pista central tem três quilômetros de morosidade, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Rodovia dos Bandeirantes.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, a situação está mais tranquila. Há 1,3 quilômetro de lentidão na pista local, de 1,2 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde, e 1,2 quilômetro na expressa, da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde. O usuário do Instagram Luiz Carlos Marçal Netto está na altura da Ponte do Limão e registrou o excesso de veículos no local.

08h10 – Acidente entre um automóvel e uma moto interdita a Avenida Pacaembu, sentido estádio, na altura da Avenida General Olímpio da Silveira. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

08h07 – Radial Leste, sentido centro, tem dois trechos de parada na pista local: 4,4 quilômetros, da Praça Divinolândia ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra; e 1,7 quilômetro, de 790 metros depois da Estação Carrão ao Viaduto Pires do Rio. Já na pista expressa, há 3,2 quilômetros, do Viaduto Guadalajara à Rua Wandenkolk, e 800 metros, do início do Viaduto Pires do Rio à Estação Belém.

08h03 – A leitora do Estado Carol Portugal nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o trânsito está caótico nas avenidas M’Boi Mirim e Guarapiranga, na zona sul, em função de uma ocorrência no semáforo da Avenida Guido Caloi.

08h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária. Já na pista local, há 2,8 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

Em direção à Rodovia Castelo Branco, há dois trechos de diminuição de velocidade na pista expressa: 2,3 quilômetros, da Avenida Interlagos à Avenida Padre José Maria; e 1,9 quilômetro, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Eusébio Matoso. Por sua vez, na pista local, há 700 metros de morosidade, da Ponte João Dias à Rua Rubens Gomes Bueno.

07h50 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com sete quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

07h48 – Acidente na Avenida São Miguel, sentido bairro, na altura da Rua Marechal Rosa, na Vila Norma, zona leste.

07h46 – A faixa da Rodovia Raposo Tavares foi liberada no quilômetro 13, sentido São Paulo. Porém, há congestionamento de 20 quilômetros na rodovia, do 30 ao 10.

07h44 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 30 ao 24, na divisa entre entre Itapevi e Barueri, e do 18 ao 16, em Osasco. Já na pista marginal, há cinco quilômetros de retenção, na divisa entre Osasco e São Paulo, do quilômetro 18 ao 13.

Em direção ao interior, há lentidão entre os quilômetros 20 e 21 na pista marginal.

07h38 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 19 ao 13, reflexo de congestionamentos nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.

07h33 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

07h28 – Acidente entre carro e motocicleta na Rodovia Raposo Tavares interdita uma faixa no quilômetro 13, sentido São Paulo. No local, há quatro quilômetros de lentidão, do 17 ao 13.

07h25 – Acidente interdita Largo do Arouche, sentido único, na altura da Avenida São João, na República, região central.

07h23 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 61.

07h22 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 110 ao 107 do 103 ao 100. Já na chegada à Capital, há três quilômetros de retenção, do 15 ao 12.

07h17 – Aumenta a lentidão na Rodovia Ayrton Senna, em direção à Capital, que já soma seis quilômetros e vai do quilômetro 26 ao 20.

07h15 – Acidente na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte Eusébio Matoso.

07h14 – De acordo com a SPTrans, são 44 linhas e 448 coletivos afetados pela paralisação de motoristas e cobradores na garagem 3 da Viação Sambaíba, localizada na Avenida João Simão de Castro, na Vila Sabrina.

O Paese está em operação com 223 ônibus para atender às 30 linhas principais.

07h03 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 9 e 0, das 7h00 às 10h00.

07h02 – A garagem da Sambaíba que está paralisada se encontra na Avenida João Simão de Castro, na Vila Sabrina, próxima à Rodovia Fernão Dias.

06h55 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão, do quilômetro 24 ao 20, em Guarulhos.

06h54 – A velocidade média dos corredores de ônibus da São Paulo Transporte (SPTtrans) é de 16 km/h no sentido centro e de 23 km/h no sentido bairro.

06h53 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 219 ao 225, em Guarulhos, e do 226 ao 229, na divisa entre Guarulhos e a capital paulista. Além disso, há retenção entre os quilômetros 209 e 210 na pista expressa, em Guarulhos.

06h47 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10.

06h25 – Motoristas e cobradores protestam na garagem 3 da Viação Sambaíba, localizada próxima à Rodovia Fernão Dias, na zona norte. Os 220 ônibus de 30 linhas que partem do local estão paralisados, e o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) entrou em operação.

06h15 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 21. Acompanhe também a situação da rede de transporte público.