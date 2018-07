TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 21 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h57 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

21h56 – A capital tem 42 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h51 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em Cajamar, na pista expressa, do quilômetro 46 ao 43.

21h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros.

21h41 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do quilômetro 27 ao 31.

21h25 – São Paulo tem 84 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h12 – Rodovia Bandeirantes tem tráfego lento no sentido São Paulo, em Cajamar, pista expressa, do quilômetro 43 ao 40.

21h02 – A CET informa que vai interditar a Passagem Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, em ambos os sentidos, das 23h30 até às 4h30 de amanhã para limpeza.

20h56 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido interior, em Sumaré, na pista expressa, do quilômetro 109 ao 110.

20h54 – A Avenida 23 de Maio tem 5,4 quilômetros de lentidão, do Complexo Viário João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

20h37 – São Paulo tem 146 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h20 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, na pista marginal, do quilômetro 21 ao 24.

20h19 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 149 ao 147, por causa de um acidente.

20h18 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem congestionamento em Sumaré, na pista expressa, do quilômetro 110 ao 15.

20h17 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,6 quilômetros de lentidão na pista local, do Hotel Transamerica até a Ponte Eusébio Matoso. Na pista expressa, o trânsito tem 5,7 quilômetros de extensão, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

20h13 – Rodovia Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido Praia Grande, do quilômetro 63 ao 70.

20h09 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais congestionada, com 58 quilômetros.

20h04 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Atílio Fontana até Tatuapé. Na pista expressa, o congestionamento é da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Jânio Quadros, num total de 14,1 quilômetros.

19h42 – Capital paulista tem neste momento 203 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

19h34 – Metrô: linhas 1-Azul e 3-Vermelha continuam operando com velocidade reduzida. Demais linhas do metrô e todas as linhas da CPTM funcionam normalmente.

19h32 – Avenida 23 de Maio tem 8,6 quilômetros de lentidão, no sentido Aeroporto, entre as pontes da Bandeira e João Julião da Costa Aguiar.

19h12 – Usuário do twitter Bruno Araujo (@brumaraujo) mostra a situação em um dos vagões da linha 1-Azul, que ficou com as luzes apagadas entre as estações Jabaquara e São Judas. A linha 1-Azul opera com velocidade reduzida.

19h07 – Avenida João Dias, no sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão desde a rua Alves Pontual até avenida Giovanni Gronchi.

19h04 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 7,9 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a ponte Engenheiro Ary Torres até a ponte do Socorro.

18h53 – A capital tem 35 semáforos desligados ou em amarelo intermitente, segundo a CET.

18h51 – Segundo a CET informa, não existe nenhum motivo aparente para o trânsito carregado além do excesso de veículos.

18h40 – São paulo tem 237 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET. Este já é o recorde de congestionamento do ano. 27,3% das vias monitoradas estão com problemas de lentidão.

18h38 – Segundo a CGE, as imagens do radar não mostram mais chuvas sobre a cidade de São Paulo, mas áreas de instabilidade ainda se formam nas cercanias dacapital.

18h37 – A pista Local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão, desde a ponte Atílio Fontana até a ponte do Tatuapé.

18h34 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 83 ao 86.

18h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem congestionamento em Barueri, na pista marginal, do quilômetro 16 ao 24.

18h27 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros lentidão desde a rua Alves Pontual e a avenida Giovanni Gronchi.

18h20 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 19 ao 16.

18h16 – Linha 2-Verde e 5-Lilás do Metrô volta a operar normalmente. Linhas 1-Azul e 3-Vermelha ainda operam com velocidade reduzida.



18h15 – Um alagamento próximo ao cruzamento da Rua Ptolomeu com a Avenida Guarapiranga, no M’Boi Mirim, deixa uma das vias intransitáveis.

18h12 – Marginal Pinheiros é liberada em relação ao acidente perto da ponte Hirant Sanazar.

18h11 –Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65.

18h06 – São Paulo tem neste momento 224 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

17h59 – Avenida Nove de Julho, no sentido Centro, tem 4,8 quilômetros de lentidão entre as ruas Murimonduba e Bandeira.

17h51 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 18,3 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre as pontes Atílio Fontana e Aricanduva.

17h50 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito lento nos dois sentidos. Para quem chega a São Paulo, congestionamento do quilômetro 28 ao 22. No sentido Interior, do quilômetro 10 ao 26.

17h43 – A sexta-feira é dia de rodízio para veículos com placa de final 9 e 0 na capital paulista, até as 20h.

17h36 – Um acidente causa lentidão na pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo a Ponte Hirant Sanazar.

17h31 – Bilhete Único semanal começa a valer no próximo dia 5, com preços a partir de R$ 38. Clique aqui para saber mais.

17h28 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a rua Wandenwolk até a Avenida Pires do Rio.

17h20 – Todas as linhas do Metrô, com exceção da linha 4-Amarela, estão operando com velocidade reduzida.

17h19 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 6 quilômetros de lentidão desde a Marginal Pinheiros até o viaduto Aliomar Baleeiro.

17h09 – Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, tem 8,6 quilômetros de congestionamento, desde o viaduto da Bandeira até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h06 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido interior, tem lentidão em Cotia, entre os quilômetros 10 e 29. Um caminhão quebrou no quilômetro 29.

17h05 – Rodovia Anhanguera, no sentido capital, tem trânsito lento em Sumaré, na pista expressa, dos quilômetros 110 ao 104.

17h04 – Rodovia Castelo Branco, no sentido interior, tem lentidão em Barueri, entre os quilômetros 18 e 24.

17h03 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido capital, do quilômetro 51 ao 49.

17h02 – Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 50 ao 52, devido a um acidente.

16h58 – Segundo a CET, há registro de 24 semáforos desligados ou em amarelo piscante em São Paulo.

16h54 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,6 quilômetros de lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e da Bandeira.

16h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 11,7 quilômetros de fila entre as Pontes do Verbo Divino e Jaguaré.

16h49 – Linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metrô operam com velocidade reduzida por causa da chuva.

16h42 – A Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, também apresenta 15,4 quilômetros de lentidão na pista expressa e 14,1 na pista central, entre a Rodovia Presidente Dutra e a Ponte Atílio Fontana.

16h39 – São Paulo tem neste momento 209 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é a Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, com 16,3 quilômetros de lentidão na pista local, entre as pontes dos Remédios e Jânio Quadros.

16h36 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta sexta-feira, 21.

15h29 – No dia 29 de novembro, um incêndio danificou o auditório do Memorial da América Latina. Relembre o caso aqui.

15h25 – Segundo a assessoria de imprensa do Memorial da América Latina, o fogo começou após um maçarico, utilizado nas obras de restauração do prédio, cair e atingir uma madeira que estava no chão. No entanto, não houve feridos e os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o princípio de incêndio.

15h00 – De acordo com a Polícia Militar, o princípio de incêndio teria acontecido durante a reforma do auditório. Ainda não há informações de danos ou feridos.

14h57 – Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi encaminhada para controlar o fogo que teria começado em uma madeira, no mesmo prédio do incêndio de novembro de 2013.

14h55 – Princípio de incêndio no Memorial da América Latina é controlado por bombeiros.

10h28 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta sexta-feira, 21. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h25 – São Paulo tem neste momento 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h18 – Tráfego intenso na Praça Campo de Bagatelle foi registrado pelo leitor do Estado Robson de Souza, via WhatsApp, no número (11) 9-7069-8639.

Foto: Robson de Souza/Estado

10h09 – Há uma vítima em acidente de trânsito com queda de moto que ocorreu na Rua Jerônimo Veloso Cubas,147. O Corpo de Bombeiros empenhou uma viatura.

10h – Após falha em equipamento da via, a Linha 1- Azul opera neste momento com velocidade reduzida. Não há mais contenção de fluxo, segundo o Metrô. Leia mais sobre a falha que prejudicou usuários das 5h50 às 9h nesta sexta-feira, 21.

09h58 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há 7 quilômetros de lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco. A pista local acumula 6,1 quilômetros de retenção do Viaduto Jânio Quadros até a Ponte da Casa verde.

09h48 – Por causa da falha na estação Tucuruvi, trens já chegavam cheios à estação Armênia, sentido Jabaquara.

Foto: Felipe Cordeiro/Estado

09h40 – São Paulo tem neste momento 31 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 4,5 quilômetros da Ponte João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutoia. O leitor do Estado Hélio Maia mandou, via WhatsApp, pelo número (11) 9-7069-8639, um registro do engarrafamento na Rua Rubem Berta sentido Centro.

Fotos: Hélio Maia/Estado

09h27 – Rodovia Hélio Smidt segue com lentidão no sentido Aeroporto, por excesso de veículos e reflexo de ocorrência policial que bloqueou duas faixas por 25 min.

08h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está liberada em relação ao acidente próximo à Ponte da Cidade Universitária.

08h45 – Neste momento, Radial Leste, sentido centro, tem o trânsito mais complicado nas vias monitoradas pela CET. Há oito quilômetros de congestionamento da Praça Divinolândia ao Viaduto Pires do Rio. Na via expressa, são 4,6 quilômetros de tráfego carregado, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

08h41 – Trânsito na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, melhora e agora congestionamento soma 5,6 quilômetros entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

08h40 – São Paulo tem 104 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h32 – Por conta da falha, Metrô está com operação especial entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi, da Linha 1 – Azul. Nesse trecho, alguns trens estão sendo esvaziados e seguem vazios até a Estação da Luz. Também há contenção de fluxo nessas estações, monitorada pelos funcionários do Metrô, para evitar tumultos nas plataformas.

08h30 – A usuária do Twitter Írisca VanDyke registrou a plataforma cheia na estação Santana, na Linha 1-Azul do Metrô, na manhã desta sexta-feira, 21. “Mais um dia no paraíso!” foi a legenda utilizada por Írisca.

Foto: Írisca VanDyke / Twitter

08h25 – Equipamento que opera na mudança de via apresentou falha na Estação Tucuruvi às 5h50 da manhã. O problema ainda não foi resolvido e a Linha 1 – Azul, do Metrô, funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Técnicos da manutenção do Metrô estão no local, mas o reparo permanece sem previsão.

08h21 – Linha 1 – Azul, do Metrô, permanece operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por conta de falha na Estação Tucuruvi.

08h17 – São Paulo tem 28 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

08h07 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem agora oito quilômetros de morosidade na pista expressa, em Sumaré, entre o 110 e 102. Acesso à Rodovia D. Pedro está congestionado.

08h05 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Universitária. Via é a mais congestionada neste momento, com 9,3 quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

08h02 – As três faixas que haviam sido interditadas na Rodovia Castelo Branco, na chegada a São Paulo, já foram liberadas. Às 7h35, duas motos colidiram no local e o trânsito ainda é bem complicado.

08h00 – Incêndio atinge uma escola municipal na Rua Milton da Cruz, na zona leste de São Paulo. Não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Estão no local seis viaturas dos Bombeiros e uma ambulância do Samu.

07h52 – Motorista encontra 3,6 quilômetros de lentidão na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, entre a Rua Conselheiro Saraiva e a Avenida do Estado.

07h46 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Sorocaba, entre o 98 e o 93.

07h45 – São Paulo tem, agora, 73 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h44 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, apresenta 3,2 quilômetros de morosidade do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

07h39 – A usuária do Twitter Camila C.M. da Rocha fotografou o embarque controlado na estação Tucuruvi. “Todo dia é igual. Falha em equipamento na via. Triste o serviço”, queixa-se.

Foto: Camila C.M. da Rocha / Twitter

07h35 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito bem complicado. Há 9,3 quilômetros de congestionamento, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, e 3,6 quilômetros entre as Pontes Nova do Morumbi e Transamérica.

07h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem cinco quilômetros de lentidão entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h19 – A usuária do Instagram Jacqueline Nascimento registrou o momento em que a fila da catraca se estendia até a entrada da estação Tucuruvi, da Linha 1-Azul do Metrô. Os trens estão com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Foto: Jacqueline Nascimento/Instagram

07h18 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de congestionamentos em dois trechos: do quilômetro 22 ao 18 e do 13 ao 10.

07h16 – Trânsito praticamente dobrou na Radial Leste, sentido centro, e agora chega a oito quilômetros de lentidão, da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

07h14 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dez quilômetros de retenção em Guarulhos, entre os quilômetros 21 e 11.

07h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem três quilômetros de congestionamento entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

07h10 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, é a via mais complicada no início da manhã desta sexta-feira. Na pista expressa há dois pontos de retenção: da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rodovia Castelo Branco (sete quilômetros) e entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Vila Guilherme (1,5 quilômetro).

Na via central, são quatro quilômetros de lentidão da Ponte Freguesia do Ó à Atílio Fontana. Já na local, mais dois trechos com trânsito ruim: da Ponte do Piqueri à Ponte Nova Fepasa (3,2 quilômetros) e da Ponte do Tatuapé à Presidente Jânio Quadros (1,2 quilômetro).

07h02 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,5 quilômetros de congestionamento entre a Praça Divinolândia e o Viaduto Alberto Badra.

06h58 – Dois carros incendiados bloqueiam a faixa da direita da Rua Doutor Artur Neiva, próximo à Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Butantã, zona oeste. Corpo de Bombeiros já foi acionado.

06h54 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, apresenta retenção na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12.

06h51 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, por causa das obras na pista. Lentidão vai do quilômetro 22 ao 20.

06h49 – A linha 1 – Azul, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. por conta de uma interferência na via da Estação Tucuruvi.

06h46 – Neste momento, São Paulo tem 28 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h44 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.