TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

20h14 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Bandeira Paulista.

20h11 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de fluxo lento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h05 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h48 – A cidade tem 79 km d evais congestionadas.

19h36 – A Avenida Guarapiranga tem 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Domingos Jorge até a Rua Amaro Velho.

19h30 – A Avenida Pedro Álvares Cabral registra 1,8 km de morosidade, sentido Vila Mariana, da Armando de Sales Oliveira até a Avenida Ibirapuera.

19h23 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de trânsito complicado, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

19h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,7 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

19h15 – A Avenida Paulista tem 2,6 km de trânsito lento, sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

19h – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h41 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

18h35 – A Avenida Santo Amaro tem 3,1 km de trânsito carregado, sentido centro, da Sebastião até o Viaduto Santo Amaro.

18h30 – A cidade tem 146 km de vias congestionadas.

18h20 – A Avenida José Diniz tem 2,4 km de tráfego moroso, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Bandeirantes.

18h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte do Freguesia do Ó até a Avenida dos Bandeirantes.

17h59 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto do Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

17h25 – A Marginal do Tietê tem 6,5 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

17h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 7 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

17h06 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h – A Cônego D. Rangoni tem tráfego lento sentido Cubatão do km 266 ao km 270, por excesso de veículos. Anchieta permanece com o tráfego lento do km 41 ao km 42, sentido litoral, início do trecho de serra, por excesso de veículos. As demais rodovias seguem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

16h12 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Ponte da Bandeira.

15h44 – Avenida Vereador José Diniz tem lentidão no sentido Centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Ana Catharina Randi.

15h32 – Congestionamento na Avenida do Estado, sentido Santana. Motorista enfrenta lentidão entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e Um de Março.

15h08 – Avenida dos Bandeirantes concentra lentidão neste momento na capital. O sentido Imigrantes da via tem 4,9 km de congestionamento entre a Marginal Pinheiros até Rua João Carlos Mallet. Já o sentido oposto, tem excesso de veículos em 2,1 km desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Miruna.

15h – Complexo Viário Maria Maluf com 1,8 km de lentidão no sentido Imigrantes. O congestionamento está entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Rua Boqueirão.

14h44 – Avenida dos Bandeirantes com 5 km de lentidão no sentido Imigrantes, da João Carlos Mallet até a Marginal do Pinheiros.

14h26 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni lenta no sentido Guarujá, entre o km 263 e o km 262, devido ao excesso de veículos industriais.

14h12 – São Paulo com 26 km de lentidão nas principais vias da capital.

13h47 – Há 1,6 km de lentidão na Avenida Paulista. O motorista que segue no sentido consolação encontra excesso de veículos desde a Rua Otávio Mendes até a Rua Oswaldo Cruz.

13h – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

12h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos entre a Rua Antonio de Macedo e a Rua Independência.

12h35 – Avenida Salim Farah Maluf é a via mais congestionada da cidade no momento, com 6,4 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello até o Tatuapé.

12h14 – Rodovia dos Imigrantes tem duas faixas interditadas no km 65, altura de Santos, sentido São Paulo, por conta da colisão entre um ônibus e um caminhão. Tráfego no trecho ocorre na pista oposta, que teve o sentido de uma das faixas invertido. Apesar do desvio, tráfego flui bem.

11h51 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

11h26 – Avenida dos Bandeirantes com lentidão no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Santo Amaro e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h49 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao km 20 no sentido São Paulo, região de Guarulhos, por conta do excesso de veículos. Alça de acesso para a rodovia Hélio Smidt também está congestionada. No sentido interior, tráfego flui bem, segundo a concessionária Ecopistas.

10h10 – Lentidão na Rodovia Anchieta, na altura do km 17 até o km 10. O congestionamento está no sentido São Paulo por conta de um caminhão quebrado no km 15, que interdita a faixa da direita na pista central.

10h04 – Avenida Washington Luis, sentido Centro com tráfego intenso desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Ática.

9h45 – Corredor da Avenida Tiradentes e Santos Dumont tem 3,9 km no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campo de Bagatelle.

9h10 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão sentido Rodovia dos Bandeirantes: entre os quilômetros 19 e 16, motorista enfrenta congestionamento por excesso de veículos; entre os quilômetros 29 e 27, fila é reflexo de um acidente.

8h51 – Rodovia Castelo Branco tem oito quilômetros de lentidão no sentido capital, entre Barueri e Itapevi, do km 33 ao km 25.

8h38 – Cidade tem 38 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de fila na pista local, sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

8h23 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento no viaduto Alemoa, sentido Santos, devido ao excesso de veículos comerciais.

8h06 – Avenida Washington Luis tem 5,1 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pedro Chaves.

7h40 – Via Dutra flui melhor no sentido São Paulo, mas tem três pontos de morosidade, entre os quilômetros 227 e 228, entre os quilômetros 208 e 212, e 221 e 225, os dois últimos em Guarulhos.

7h37 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido São Paulo do km 23 ao km 11, por excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro,tráfego flui normalmente.

7h24 – Marginal do Tietê tem 1,3 km de congestionamento na pista local sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

7h19 – Cidade tem 19 km de lentidão.

6h59 – Radial Leste, sentido centro, congestionada num trecho de 3,5 quilômetros, entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste.

6h57 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com cerca de 3 quilômetros de lentidão a partir do trecho localizado 900 metros depois da Ponte Transamérica