TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

19h56 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h50 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de lentidão, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Alvorada.

19h38 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Ovídio Pires de Campos até a Avenida Pedroso de Morais.

19h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h08 – A Avenida do Estado tem 2,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Avenida Tiradentes.

19h03 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Cristina Tomas até a Otto Baumgart.

18h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 14,4 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte João Dias.

18h43 – A cidade tem 167 km de engarrafamento.

18h37 – A Avenida República do Líbano tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Antonio J. de Moura Andrade até a Avenida Ibirapuera.

18h28 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h14 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h06 – A pista expressa da Radial Leste tem 3 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

18h02 – A queda de uma moto no km 22 da Via Anchieta interdita a faixa da esquerda no sentido Capital e causa lentidão no local. Na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, uma carreta quebrada no km 46, interdita a faixa da direita e central e causa tráfego lento na passagem pelo local.

A Anchieta segue com tráfego lento no sentido litoral, na região do acesso aos bairros de São Bernardo do Campo do km 17 ao km 22, do km 39 ao km 40, início do trecho de serra, e na chegada a Santos do km 64 ao km 65, por excesso de veículos. A Cônego D. Rangoni sentido Cubatão tem lentidão do km 267 ao km 270, por excesso de veículos.

17h55 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de trânsito complicado, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

17h46 – A Avenida Washington Luís registra 3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Vitor Manzini.

17h42 – A cidade tem 125 km de vias congestionadas.

17h31 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de congestionamento, sentido centro, da Urimonduba até a José Maria Lisboa.

17h22 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 2,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitschek.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira.

16h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.

16h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h – Congestionamento na Avenida Nove de Julho, sentido centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua José Maria Lisboa e a via Urimonduba.

15h58 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Rua Euclides Figueiredo e a Avenida Pedroso de Moraes.

15h46 – São Paulo com 47 km de lentidão nas principais vias da capital.

15h19 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do km 39 ao km 40, por excesso de veículos

15h05 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 2,2 km de lentidão no sentido bairro, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo.

14h39 – Corredor Norte / Sul tem lentidão no sentido Aeroporto. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Ribeiro de Lima e a Praça da Bandeira.

14h23 – Avenida Professor Luiz Ingnácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf.

13h50 – Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de filas no sentido Imigrantes, a partir Viaduto Bandeirantes.

13h27 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até o Complexo Jorge João Saad.

13h06 – Há 2,2 km de filas na Avenida Washington Luis, sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Viaza.

13h05 – Avenida Francisco Morato, sentido Centro, com tráfego intenso entre o Viaduto Jorge João Saad e a Avenida Taboão.

12h09 – Cidade tem 51 km de lentidão.

11h56 – São Paulo com 60 km de filas nas principais vias da capital.

11h43 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

11h17 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso na pista expressa. Há lentidão desde a Rodovia Castello Branco até a Ponte da Cidade Universitária.

11h07 – Há 12,7 km de filas na Marginal do Tietê. O motorista reduz a velocidade, no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Massinet Sorcinelli até o início da Rodovia Castelo Branco.

11h00 – Avenida Aricanduva tem 3,6 km de lentidão no sentido Marginal, do término da avenida até a Rua Benedita de Paula Coelho.

10h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro do Viaduto Jabaquara.

10h06 – Cidade tem 125 km de lentidão.

9h49 – Castelo Branco tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre Osasco e Barueri. Filas estão localizadas entre os quilômetros 16 e 13, na marginal, 26 e 25, na expressa, e 14 e 13, também na pista expressa. No sentido interior, há lentidão do km 19 ao 21, por causa de reflexos de um acidente.

9h35 – Marginal do Pinheiros tem 13 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso ao Shopping SP Market.

9h18 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão na chegada a São Paulo por excesso de veículos. Tráfego é lento em Guarulhos, do km 209 ao 212, pela pista expressa, e do km 219 ao 225, pela pista marginal.

9h13 – Rodoanel Oeste tem trânsito intenso do km 29 ao 18 no sentido Bandeirantes por conta do excesso de veículos.

8h50 – Cidade tem 80 km de filas no momento. Zona sul é região mais congestionada, com 30 km.

8h37 – Marginal do Tietê tem 5,4 km de congestionamento no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

8h10 –Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,6 km de lentidão no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h49 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Darzan.

7h31 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

7h25 – Cidade tem 22 km de lentidão.

6h52 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com mais de 2 quilômetros de lentidão até a Avenida Santa Catarina.

6h50 – Lentidão de quase 2 quilômetros nas pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, a partir da Ponte Transamérica.

6h16 – São mais de 3 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e a Rua Álvaro Ramos

6h14 – Pistas central e marginal da Rodovia Anchieta com retenção no tráfego na pista sentido capital entre os quilômetros 13 e 10, já em São Paulo.

6h10 – Quem trafega pela pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna encontra tráfego lento entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos, em razão do excesso de veículos; acidente sem vítimas bloqueia parcialmente a rodovia no quilômetro 41, em Itaquaquecetuba, mas não causa congestionamento segundo a concessionária.

6h05 – Motorista enfrenta dois trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares. O primeiro entre os quilômetros 22(Cotia) e 19 (SP); o segundo entre os quilômetros 13 e 10, na chegada ao bairro do Butantã, na capital.