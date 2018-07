TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 23 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h58 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

22h33 – Greve de ônibus prejudica 275 mil em 11 cidades de São Paulo. Leia mais.

22h31 – São Paulo tem 34 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

22h28 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme. Na pista central, há retenção de 3,9 quilômetros entre as pontes Cristina Tomas e Vila Guilherme.

22h14 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borba Gato.

22h11 – São Paulo registra 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

22h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ainda tem 12,4 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Atílio Fontana e Vila Guilherme.

22h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 3,8 quilômetros do Cebolinha até o Viaduto Pedroso.

22h07 – Avenida Santo Amaro, sentido bairro, com 4,2 quilômetros de lentidão entre a Rua Guararapes e a Avenida 9 de Julho.

22h03 – São Paulo registra 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h21 – Radial Leste, sentido bairro, com retenção de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk até o final do Viaduto Pires do Rio.

21h20 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borba Gato.

21h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 15,3 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Vila Guilherme.

21h07 – São Paulo registra 184 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de sete quilômetros nas pistas local e expressa entre a Rua Américo Brasiliense e a Pontes Eusébio Matoso.

20h43 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 9,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Freguesia do Ó e Jânio Quadros.

20h33 – Por causa da chuva, todas as linhas do Metrô continuam operando em velocidade reduzida.

20h32 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 7,2 quilômetros do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

20h25 – São Paulo registra 189 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h24 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borba Gato.

20h23 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão de 11 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó. Na pista expressa, a retenção é de 10 quilômetros até a Ponte Jânio Quadros.

20h21 – Marginal do Pinheiros ainda tem lentidão de 13,5 quilômetros na pista expressa, no sentido Castelo Branco, a partir da Rua Rubens Gomes Bueno até a Ponte Jaguaré. Na pista local, há retenção de 8,9 quilômetros até a Ponte Eusébio Matoso.

20h05 – Pelo número de WhatsApp (11) 9-7069-8639, o leitor do Estadão Marcelo Lopes reclama de um buraco deixado por obras na Avenida Roberto Marinho, sentido Marginal do Pinheiros, após o cruzamento com a Avenida Santo Amaro.

Marcelo Lopes/Estadão

20h02 – Pelo número de WhatsApp (11) 9-7069-8639, a leitora do Estadão Andreza Neco nos enviou uma foto da situação da Estação Barra Funda no início desta noite.

Andreza Neco/Estadão

20h00 – São Paulo registra 244 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h44 – Marginal do Pinheiros ainda é complicada no sentido Castelo Branco, com 13,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Jaguaré. Na pista local, também há retenção de 10,8 quilômetros até a Ponte Cidade Universitária.

19h41 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 21 quilômetros nas pistas local e expressa da Rodovia Castelo Branco até a Avenida Aricanduva.

19h38 – Trânsito começa a cair e está em 293 quilômetros, neste momento, nas vias monitoradas pela CET.

19h30 – Os congestionamentos nas marginais também afetam a Rodovia Anhanguera. Há lentidão nos sentidos em São Paulo, entre os quilômetros 11 e 16.

19h27 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,8 quilômetros entre a Avenida Melchert e o Viaduto Pires do Rio.

19h25 – Também reflexo do trânsito nas marginais, Rodovia Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo.

19h21 – São Paulo registra 329 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Por causa do trânsito nas marginais, Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13.

19h15 – Trânsito é complicado nos dois sentidos da Marginal do Pinheiros.

Daniel Teixeira/Estadão

19h14 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com 7,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pedro e João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, a retenção é de 5,4 quilômetros do Cebolinha até a Praça da Bandeira.

19h10 – Rodovia Hélio Smidt segue com trânsito lento no sentido do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

19h08 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 21 quilômetros nas pistas local e expressa da Rodovia Castelo Branco até a Avenida Aricanduva.

19h05 – São Paulo registra 344 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h02 – Pelo número de WhatsApp (11) 9-7069-8639, a leitora do Estadão Amanda Borges Guimarães nos enviou uma foto da situação da Estação Sé no início desta noite. Segundo o Metrô, com exceção da Linha 4-Amarela, todas as linhas operam em velocidade reduzida por causa da chuva.

Amanda Borges Guimarães/Estadão

18h57 – São Paulo registra 340 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h57 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, também está congestionada em 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h53 – Marginal do Pinheiros é mais complicada no sentido Castelo Branco. Há 17,2 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Transamérica. E 11,6 quilômetros na pista local entre as pontes Cidade Universitária e Transamérica. No sentido Interlagos, há 16,4 quilômetros de fila na pista expressa da Ponte Cidade Universitária até Interlagos.

18h48 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 21,1 quilômetros de lentidão na pista expressa e 19,9 na pista local desde a Rodovia Castelo Branco.

18h44 – São Paulo bate novo recorde e atinge maior trânsito da história, com 338 quilômetros de congestionamentos. Leia mais.

18h41 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem 7,3 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borba Gato.

18h30 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão de 8,7 quilômetros da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h28 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, também tem 20,5 quilômetros de lentidão na pista expressa da Ponte Alexandre Mackenzie até Interlagos. No sentido oposto, a retenção é de 16,4 quilômetros na pista expressa desde a Rodovia Castelo Branco e, na pista local, com 10 quilômetros entre as pontes Cidade Universitária e Rubens Gomes Bueno.

18h25 – Em dia de recorde de trânsito, marginais são as vias mais congestionadas no momento. Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, há 21,1 quilômetros de lentidão na pista expressa desde a Rodovia Castelo Branco até a Avenida Aricanduva. Na pista local, a retenção é de 19,9 quilômetros até o Sport Club Corinthians. E na pista local, com 10 quilômetros entre as pontes dos Remédios e Casa Verde.

18h22 – São Paulo registra 332 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h19 – Por causa de falha em equipamento de via, a Linha 11-Coral da CPTM também opera em velocidade reduzida.

18h17 – Por causa da chuva, todas as linhas do Metrô, exceto a Linha 4-Amarela, operam em velocidade reduzida.

18h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Vila Guilherme. Também há retenção de 14,5 quilômetros na pista local da Ponte Piqueri até o Sport Club Corinthians.

18h09 – São Paulo bate novo recorde de trânsito para 2014. Às 18h05, a CET registrava 298 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas. A última marca foi de 261 quilômetros na terça-feira, 20, primeiro dia de paralisação de motoristas e cobradores.

18h08 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta sexta-feira, 23.

14h22 – Avenida Dr. Abraão Ribeiro, sentido estádio, está liberada em relação ao acidente junto ao Viaduto Pacaembu.

13h59 – Linha 3 – Vermelha, do Metrô, também opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Houve interferência na via na Estação Brás.

13h57 – Trens da Linha 2 – Verde, do Metrô, operam com velocidade reduzida entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin, por causa das chuvas.

13h56 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Ipiranga, está liberado em relação ao acidente.

13h39 – Com greve de ônibus em Osasco, idosos andam 6 km para ir a hospital e voltar. Confira a matéria completa aqui.

13h30 – A Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Houve interferência na via na Estação Brás.

13h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as Pontes do Imigrante Nordestino e Presidente Jânio Quadros.

13h26 – São Paulo tem, neste momento, 51 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

12h38 – Radial Leste, sentido bairro, tem três quilômetros de lentidão no sentido bairro, pista expressa desde a rua Piratininga.

12h25 – São Paulo tem 49 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h06 – Marginal do Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da ponte Imigrante Nordestino à Jânio Quadros.

11h30 – Veja texto atualizado sobre número de passageiros afetados pela paralisação dos motoristas da viação Osasco e MobiBrasil. A repórter Laura Maia de Castro apurou que, no total, cerca de 275 mil passageiros tenham sido afetados pela paralisação das empresas Viação Osasco e MobiBrasil nos municípios de Osasco, São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo, Itapevi, Cotia, Jandira, Pirapora, Barueri, Santana de Paranaíba e Carapicuíba.

11h08 – De acordo a Companhia Municipal de Transportes de Osasco, a paralisação da viação Osasco e de parte da viação Urubupungá afetam um total de 130 mil passageiros no município.

10h59 – Últimos dados da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) apontam que 75 mil usuários são afetados nas linhas intermunicipais paralisadas da Viação Osasco e outros 15 mil por causa da greve da empresa Mobi Brasil. A EMTU determinou que houvesse reforço na frota da viação Riacho Grande, que atua também na região do ABC. Há reforço em três linhas – 004 (São Bernardo – Parque Alvarenga), 050 (São Bernardo – Saúde) e 431 (São Bernardo – Sacomã).

10h49 – Linhas 2 – Verde e 3 – Vermelha do Metrô ainda estão com lentidão. Na linha verde, é por causa do reflexo das chuvas. Na linha vermelha, o Metrô informa que há interferência na via entre as estações Sé e Brás.

10h31 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h11 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 4,2 quilômetros congestionados, da rua Takeo Yoshimura até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h09 – Marginal do Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e Jânio Quadros.

10h07 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 25 ao 11, por excesso de veículos.

10h06 – Houve um acidente na Radial Leste, sentido centro, após a rua Maciel Monteiro.

09h39 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego congestionado em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 11.

09h32 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, na pista marginal, do quilômetro 18 ao 21.

09h28 – São Paulo tem 157 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Pinheiros é a mais congestionada, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, da rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

09h27 – Todas as linhas do Metrô mantêm a velocidade reduzida devido às chuvas.

09h16 – Apenas oito linhas da viação Urubupungá, de um total de 84, estão paralisadas. O total é de 64 ônibus, de uma frota de 700. A diretoria da empresa determinou que estes coletivos não circulassem, pois alguns dos ônibus passam na região da viação Osasco, que está em greve. A empresa teme depredações, que informa já ter sofrido em três carros nesta manhã, além de informar que teve chave de alguns veículos roubadas e casos pontuais de ônibus impedidos de circular. A assessoria de imprensa da Urubupungá informa, no entanto, que não há mais greve entre os funcionários. A empresa atende Osasco, Santana de Parnaíba e Cajamar.

09h03 – Radial Leste, no sentido Santana, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

08h55 – São Paulo tem 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h50 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo e a Ponte da Cidade Universitária.

08h45 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h42 – A Viação Osasco atende as cidades de Carapicuíba, Itapevi, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia e Osasco, além de São Paulo.

08h35 – Os motoristas da Mobibrasil permanecem paralisados desde ontem. Por melhores condições de trabalho e maiores salários, eles impedem a circulação de 230 veículos, que atendem 16 linhas de Diadema e São Bernardo.

08h33 – Avenida Rebouças, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Ponte Eusébio Matoso.

08h30 – Um acidente complica o trânsito na Avenida Jaguaré, sentido Lapa, próximo à Rua Santo Eurilo.

08h29 – Motoristas da Viação Osasco, que paralisavam 340 coletivos desde quarta-feira, mantém greve em frente à garagem da empresa. Hoje, somente 100 ônibus estão na rua. A viação Osasco atende 96 linhas municipais e intermunicipais. Os funcionários, cerca de 1300, revindicam dissídio igual à categoria em São Paulo. Há policiamento no local, pois os motoristas têm passado a noite em frente à garagem.

08h23 – Três empresas que fazem o transporte na região metropolitana de São Paulo continuam paralisadas nesta sexta-feira: Viação Osasco, Urubupungá e Mobi Brasil. A paralisação atinge 10 cidades da região metropolitana.

08h20 – Linha 5-Lilás do Metrô volta a a operar com velocidade reduzida por causa da chuva.

08h17 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 7,3 quilômetros de lentidão entre as avenidas Aricanduva e a Cruzeiro do Sul.

08h12 – São Paulo tem 125 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h09 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 53 ao 61.

08h08 – CET contabiliza 31 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

08h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 138 ao 140.

08h03 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 8 quilômetros de lentidão entre a Praça Divinolândia e o viaduto Pires do Rio.

07h53 – Rodovia Castelo branco, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

07h53 – Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Taboão e a Avenida Joaquim Galvão.

07h50 – Um veículo acidentado bloqueia totalmente o tráfego no quilômetro 57 da Ayrton Senna, sentido interior. Equipes já estão no local para a retirada de veículo acidentado.

07h48 – Um acidente complica o trânsito na pista Central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, antes da Ponte Cruzeiro do Sul.

07h46 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 4,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a rua Tutóia.

07h42 – O Metrô esclarece que o problema na estação Brás, linha 3 -Vermelha foi de falha em equipamento de via. Já há equipe de manutenção no local. Segundo a empresa, a velocidade não será afetada, já que devido às chuvas, já há maior lentidão no tráfego dos trens.

O procedimento de restrição ao acesso é feito pelo metrô para evitar a superlotação das plataformas.

07h41 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h39 – Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 12. Na saída de Praia Grande, o congestionamento é do quilômetro 70 ao 65, ambos pelo excesso de veículos.

07h34 – Pelo número de WhatsApp (11) 9-7069-8639 a leitora do Estadão Denise Muratori relata que funcionários restringem a entrada na plataforma da Estação Belém da linha 3-Vermelha, por motivo de segurança.

07h39 – Denise Muratori/WhatsApp/Divulgação

07h32 – A linha 5-Lilás do Metrô volta a operar normalmente.

07h31 – Um acidente complica a Radial leste, sentido centro, após Túnel Jornalista Odon Pereira.

07h28 – A leitora do Estadão Juliana Mostafe nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 um registro do acúmulo de passageiros na estação Patriarca da Linha 3-Vermelha.

Foto: Amanda Borges Guimarães/WhatsApp/Divulgação

07h18 – A leitora do Estadão Juliana Mostafe nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 um registro do trânsito na Avenida Aricanduva, em frente ao Shopping. Via já tem 1,9 quilômetros de lentidão no sentido Marginal, até a Radial Leste.

Foto: Juliana Mostafe/WhatsApp/Divulgação

07h17 – São Paulo tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h12 – Todas as linhas que operam na cidade de São Paulo estão funcionando normalmente, segundo a SPTrans.

07h09 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido Capital, tem tráfego é lento entre os quilômetros 23 e 11, por causa do excesso de veículos.

07h05 – De acordo com a leitora do Estadão Bia Berica, que está na estação Arthur Alvim do Metrô, um problema entre as estações Sé e Brás faz com que funcionários restrinjam o acesso à plataforma. Ela nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 um registro do acúmulo de passageiros.

Foto: Bia Berica/WhatsApp/Divulgação

07h02 – Rodízio nesta sexta-feira é para veículos com placa de final 9 e 0, e vai até as 10h nesta manhã.

06h59 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a Ponte Imigrante Nordestino e a Rodovia Presidente Dutra.

06h56 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal, tem 1,5 quilômetros de lentidão entre a Rua Rupiara e a Radial Leste.

06h52 – Rádio Estadão: em uma das garagens da Viação Osasco, 316 coletivos estão parados, e afetam 49 linhas. Acompanhe a cobertura clicando aqui.

06h49 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

06h43 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a Ponte da Cidade Universitária.

06h32 – A chuva faz todas as linhas do Metrô, exceto a linha 4-Amarela, circularem com velocidade reduzida.

06h29 – Avenida Francisco Morato, no sentido Centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Taboão e a Rua Joaquim Galvão.

06h22 – Nesta sexta-feira, duas empresas que fazem o transporte intermunicipal continuam em greve na Grande São Paulo. A Viação Mobi Brasil, que atende Diadema e São Bernardo, está totalmente parada. A Viação Osasco, que atende 8 cidades no entorno de Osasco, funciona apenas parcialmente.

06h14 – As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô operam com velocidade reduzida. A linha 2 circula com maiores intervalos por causa da chuva, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi. Na linha 3, o Metrô relata uma interferência na linha entre as estações Sé e Brás.

06h13 – A capital amanhece com 20 semáforos desligados ou em amarelo intermitente, segundo a CET.

06h12 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.