TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 25 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h55 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 25 de outubro. Continue a acompanhar a cobertura dos protestos do Movimento Passe Livre na Capital. Voltamos na segunda-feira, 28. Boa noite!

20h48 – São Paulo tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h45 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) solicita aos motoristas que evitem transitar pelo entorno das avenidas Rangel Pestana, Viaduto Diário Popular e Avenida do Estado, em função da presença de manifestantes que se deslocam pela região central ocupando o viário e dificultando a passagem de veículos. Acompanhe a cobertura em tempo real do Estadão.

20h44 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil a Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares. Esta é via de maior congestionamento na Capital.

20h40 – Faixa da esquerda liberada na Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 26, sentido interior. Lentidão segue entre os quilômetros 17 e 25.

20h38 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem lentidão de 2,4 quilômetros da Avenida João Carlos da Silva Borges a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h36 – Avenida República do Líbano, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua Dia do Senhor a Avenida Ibirapuera.

20h34 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 2,8 quilômetros na pista expressa da Ponte do Jaguaré a Rodovia Castelo Branco.

20h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de três quilômetros da Marginal do Pinheiros a Rua Antônio de Macedo Soares.

20h26 – Manifestantes depredam o Terminal Parque Dom Pedro II. Acompanhe a cobertura em tempo real do Estadão.

20h23 – Segue a operação comboio nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido litoral, por conta da neblina no trecho de serra.

20h20 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 70 ao 73.

20h18 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 17 e 25, sentido interior, devido ao excesso de veículos e por reflexo de acidente.

20h15 – Manifestação do Movimento Passe Livre chega ao Terminal Pedro II. Há correria para entrar no local. Acompanhe a cobertura em tempo real do Estadão.

20h12 – Tráfego normalizado nas Rodovias Anchieta e Imigrantes.

20h07 – São Paulo tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h05 – Avenida Vinte e Três de Maio foi liberada em relação à manifestação do Movimento Passe Livre. Protesto segue na região central, próximo à estação do Metrô São Bento.

20h04 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão na pista local de 6,2 quilômetros da Ponte da Casa Verde a Ponte Presidente Jânio Quadros.

20h00 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

19h51 – Motorista encontra filas na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes do quilômetro 62 ao 65, por causa do excesso de veículos.

19h48 – São Paulo tem 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h42 – Manifestantes bloqueiam o Viaduto Dona Paulina, na altura da Praça Doutor João Mendes. Veja as fotos do protesto organizado pelo Movimento Passe Livre.

19h32 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil a Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares.

19h27 – Manifestação chega na altura do Terminal Bandeira. Segundo a PM, há três mil pessoas no protesto. Acompanhe a cobertura em tempo real do Estadão.

19h24 – São Paulo tem 149 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h21 – Motorista encontra lentidão na saída de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, por conta do excesso de veículos. Trânsito é intenso do quilômetro 226 ao 223.

19h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

19h17 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,9 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica.

19h12 – Continua o bloqueio da Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, na região central da Capital. Motoristas devem evitar a região.

(FOTO: Artur Rodrigues/Estadão)

19h09 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 12,5 quilômetros da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Vila Guilherme.

19h06 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,7 quilômetros do Viaduto Marcondes Salgado ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Motoristas devem evitar a via a Avenida Vinte e Três de Maio há está bloqueada por conta de manifestação do Movimento Passe Livre.

18h58 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, está bloqueada na região central por manifestação do Movimento Passe Livre. Acompanhe a cobertura do Estadão em tempo real.

(FOTO: Laura Maia/Estadão)

18h56 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 20 ao 24.

18h55 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h52 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão no sentido litoral do quilômetro 31 ao 32 e na chegada a São Vicente do quilômetro 62 ao 65.

18h51 – Operação comboio segue nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, por causa da visibilidade prejudicada.

18h49 – Na zona leste, Avenida Conselheiro Carrão e Avenida João 23 estão bloqueadas por protesto de moradores da região. Manifestação é contrária a instalação de faixas exclusivas de ônibus.

18h47 – Protesto do Movimento Passe Livre chega a Rua Capitão Salomão, na região central da Capital. Há bloqueio total da via.

18h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista local da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

18h42 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego lento de 6,1 quilômetros da Rua Cristina Tomás ao trevo da Rodovia Presidente Dutra.

18h35 – Movimento Passe Livre faz protesto na região central da Capital. Protesto chegou agora na Avenida São João, na altura do Largo Paiçandu. Acompanhe a nossa cobertura em tempo real.

(FOTO: Thaise Constancio/Estadão)

18h33 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento nos dois sentidos. Em direção a São Paulo, congestionamento vai do quilômetro 22 ao 17. Sentido litoral tem trânsito intenso entre os quilômetros 15 e 18 e entre os quilômetros 63 e 65.

18h30 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem filas nos dois sentidos. Em direção a Cubatão, lentidão vai do quilômetro 267 ao 270. No sentido Guarujá, tráfego intenso entre os quilômetros 249 e 248.

18h25 – Cerca de 60 pessoas bloqueiam os dois sentidos da Avenida João XXIII, na altura da Rua Soares Coimbra. Segundo a Polícia Militar, eles protestam contra a implantação de faixas exclusivas para ônibus na região. Ato segue pacífico.

18h20 – Manifestantes do Movimento Passe Livre, que se concentram no centro da Capital, definiram o trajeto do ato desta sexta-feira, 25. Eles devem contornar a Praça Ramos de Azevedo, ir até o Largo do Paiçandu e chegar a Praça da Sé. Segundo a PM, há cerca de 200 pessoas no protesto.

(Manifestantes se concentram na frente do Theatro Municipal. FOTO: Thaise Constancio/Estadão)

18h12 – Avenida dos Bandeirantes tem dois pontos de lentidão no sentido Imigrantes. Congestionamento é de 3,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros a Rua Antonio de Macedo Soares e de 3,3 quilômetros do Vaiduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h05 – São Paulo tem 165 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Duas manifestações ocorrem no final da tarde desta sexta-feira na Capital. Na zona leste, ato interdita ambos os sentidos da Avenida Conselheiro Carrão, na altura da Rua Dentista Barreto. Na zona central, pista da Praça Ramos de Azevedo está bloqueada na altura da Rua Conselheiro Crispiniano.

(FOTO: Thaise Constancio/Estadão)

17h50 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 31 ao 36.

17h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h38 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica.

17h36 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 8,7 quilômetros da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h35 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 12,5 quilômetros na pista expressa da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Vila Guilherme.

17h34 – São Paulo tem 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 13 quilômetros na pista expressa e vai da Ponte Nova do Morumbi ao acesso da Rodovia.

17h20 – São Paulo tem 145 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h18 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 25 de outubro.

11h01 – Encerramos o blog nesta manhã.

11h00 – Capital tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

10h33 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 3,9 quilômetros no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h00 – Capital tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h32 – Marginal do Pinheiros tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h11 – Corredor Norte-Sul tem 7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

09h00 – Capital tem 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h54 – Anchieta não tem lentidão no sentido São Paulo. Há pequena retenção no sentido São Paulo, na chegada à Baixada Santista.

08h43 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h32 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h00 – Capital tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Radial Leste, com retenção de 5 quilômetros no sentido centro, a partir da Rua Divinolândia. Dois acidentes complicam o tráfego na via.

07h55 – Radial Leste tem lentidão de 5 quilômetros no sentido centro, a partir da Rua Divinolândia. Dois acidentes complicam o tráfego na via.

07h52 – Linha 3-Vermelha do metrô teve problemas entre as estações Tatuapé e Guilhermina Esperança, no sentido Corinthians-Itaquera. Um problema em equipamento da via fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Segundo o metrô, a circulação está sendo normalizada.

07h45 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Interlagos, a partir da saída da rodovia Castelo Branco.

07h39 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,2 quilômetros de congestionamento, a partir do Viaduto Arapuã.

07h32 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

07h25 – Ayrton Senna totaliza sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos próximos à entrada da capital.

07h15 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

07h11 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h06 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetro de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

07h00 – Capital tem 23 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Radial Leste, com retenção de cinco quilômetros no sentido centro, a partir da Rua Divinolândia.

06h56 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h49 – Marginal do Pinheiros com acidente na pista local do sentido Castelo Branco, no acesso à Ponte Eusébio Matoso. Uma faixa bloqueada.

06h42 – Corredor Norte-Sul tem 1,2 quilômetro de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Rua Ribeiro de Lima e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h35 – Radial Leste já tem lentidão de 4,5 quilômetros no sentido centro, a partir da Rua Divinolândia.

06h30 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. No sentido litoral, há Operação Comboio devido a neblina. A interligação do sentido litoral está fechada.

06h26 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h22 – Radial Leste tem dois acidentes no sentido centro. A via tem 2,7 quilômetros de lentidão a partir da Rua Divinolândia.