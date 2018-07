TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h56 – Tráfego intenso na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, entre a Ponte da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h53 – Capital com 53 km de filas.

15h44 – Lentidão na Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Doria.

14h47 – Cidade tem 49 km de lentidão.

13h45 – Corredor das Avenidas e Eusébio Matoso e Rebouças tem 2,4 km de lentidão no sentido bairro, da Pedroso de Morais até a Enéas Carvalho de Aguiar.

13h24 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Miruna.

13h13 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento na pista expressa do km 15 ao 13, na chegada a São Paulo, por conta do congestionamento nas Marginais.

12h57 – Cidade tem 37 km de lentidão.

12h45 – Lentidão na Avenida Paulista no sentido Consolação, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Pamplona.

12h25 – Avenida Rebouças com excesso de veículos no sentido Bairro. Há congestionamento entre a Avenida Antonio Rosa e a Avenida Doutor Arnaldo.

12h24 – São Paulo com 50 km de lentidão nos principais corredores da capital.

12h06 – Continua a operação comboio na Rodovia dos Imigrantes e na Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido a queda de visibilidade causada pela neblina.

11h38 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Marginal do Pinheiros. Há lentidão desde o Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Arapuá.

11h13 – Radial Leste, sentido Centro, tem excesso de veículos entre a Avenida Pires do Rio e o Viaduto Alberto Badra.

10h30 – Corredor das Avenidas Francisco Morato e Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão no sentido centro, da Praça Eugene Boudin até a Avenida Jorge João Saad.

10h13 – Avenida Vereador José Diniz com tráfego intenso no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Sebastião.

9h59 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro ao Aliomar Baleeiro.

9h41 – Cidade tem 101 km de congestionamento.

9h27 – Corredor das Avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira à Praça Campo de Bagatelle.

8h58 – Cidade tem 106 km de lentidão.

8h20 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pela pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

8h08 – Avenida Washington Luis tem 5,1 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pedro Chaves.

7h46 – Cidade tem 35 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

7h31 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h28 – Cidade tem 28 km de lentidão.